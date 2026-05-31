Dos mujeres mueren al salvar a un niño que se ahogaba en una presa de Palencia
- Las mujeres serían la madre y la abuela del menor, según la Delegación del Gobierno
- El niño fue rescatado por unos pescadores tras precipitarse y está a salvo
Dos mujeres han fallecido este domingo al rescatar a un niño pequeño que se estaba ahogando en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), y que finalmente está a salvo, según ha informado el 112 de Castilla y León. La Delegación del Gobierno informa de que las mujeres, de 32 y 52 años, eran la madre y la abuela del menor.
Sobre las 18.35 horas de la tarde los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que se indicaba que un menor de tres años se estaba ahogando y que había una persona intentado sacarle del agua, pero que no podía.
El centro de emergencia del 1-1-2 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a Emergencias Sanitarias -(Sacyl), que ha enviado una UVI móvil y al Centro Coordinador de Emergencias que se ha encargado de coordinar el incidente.
Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, el alertante ha indicado que dos mujeres adultas han fallecido, mientras los bomberos de la Diputación de Palencia han comunicado que el menor está a salvo.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar. Los servicios de emergencia trabajan en la zona.
"Una auténtica tragedia"
El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, ha informado de que las mujeres tenían 32 y 52 años y serían la madre y la abuela del menor, y dice que éste tiene cinco años. Además, ha lamentado que "nos encontramos ante una auténtica tragedia" que ha conmocionado a Palencia.
Según las primeras informaciones recabadas por la Guardia Civil, ha explicado, el niño se precipitó al agua y tanto la madre como la abuela se lanzaron para intentar rescatarle, pero "lamentablemente" ambas han perdido la vida durante el intento.
El menor, ha explicado, pudo ser localizado y rescatado por unos pescadores que se encontraban en la zona. Posteriormente fue trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para ser atendido y valorado por los servicios sanitarios.
También ha sido evacuado al mismo centro hospitalario un familiar del menor que se encontraba en el lugar de los hechos, "en un fuerte estado de nerviosismo tras lo ocurrido".
En estos momentos, ha concluido, la Guardia Civil de Palencia continúa practicando las diligencias oportunas para esclarecer completamente las circunstancias del suceso: "Desde la Subdelegación del Gobierno en Palencia queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro cariño a los familiares y allegados de las víctimas en unos momentos de enorme dolor".