Dos mujeres mueren al salvar a un niño que se ahogaba en una presa de Palencia

Dos mujeres han fallecido este domingo al rescatar a un niño pequeño que se estaba ahogando en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), y que finalmente está a salvo, según ha informado el 112 de Castilla y León. La Delegación del Gobierno informa de que las mujeres, de 32 y 52 años, eran la madre y la abuela del menor.

Sobre las 18.35 horas de la tarde los servicios de emergencia han recibido una llamada en la que se indicaba que un menor de tres años se estaba ahogando y que había una persona intentado sacarle del agua, pero que no podía.

El centro de emergencia del 1-1-2 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil (COS) de Palencia, a Emergencias Sanitarias -(Sacyl), que ha enviado una UVI móvil y al Centro Coordinador de Emergencias que se ha encargado de coordinar el incidente.

Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, el alertante ha indicado que dos mujeres adultas han fallecido, mientras los bomberos de la Diputación de Palencia han comunicado que el menor está a salvo.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) al lugar. Los servicios de emergencia trabajan en la zona.