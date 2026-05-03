Urgencias de la Generalitat rectifica tras informar por error de la muerte de cuatro personas en una playa de Valencia
- "Lamentamos la comunicación errónea", ha dicho el CICU de la Generalitat tras confirmarse que no hay muertes
- La Guardia Civil y la Policía local confirman a RTVE que no hay fallecidos en una playa de Oliva
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana (CICU) ha difundido este domingo por error una información sobre el fallecimiento por ahogamiento de cuatro personas en una playa de Oliva, dos de ellas menores de edad. Posteriormente, ha lamentado la "comunicación errónea" y ha pedido que se anule su difusión.
Pasadas las 17.00 de la tarde, el CICU difundía una nota asegurando que los hechos habían tenido lugar en la Playa Aigua Morta de Oliva y decía que el aviso por ahogamiento llegó a las 19.05 de la tarde del sábado. También afirmaba que se desplazó el SAMU y confirmó el fallecimiento de cuatro personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre de edad indeterminada. Asimismo, informaba de que se trasladaron a dos hombres de 46 años con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía.
La Guardia Civil y la Policía local dicen que no hay constancia de fallecidos
La Guardia Civil, consultada por RTVE, ha dicho que no tiene constancia de la muerte de cuatro personas en la Playa Aigua Morta este sábado, aunque sí confirma que fueron atendidos. Tras esto, desde el CICU han añadido que la información puede haber sido un error y han prometido contrastarla e informar al respecto.
RTVE también ha consultado a la Policía local de Oliva, que informa de que el 112 confirmó que se cancelaba la emergencia y que no hay constancia de ningún fallecido.
Tras el revuelo generado, el CICU ha rectificado y ha mandado un mensaje a los medios lamentando "la comunicación errónea" y pidiendo que se anule la información difundida en un principio.