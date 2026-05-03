Urgencias de la Generalitat rectifica tras informar por error de la muerte de cuatro personas en una playa de Valencia

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana (CICU) ha difundido este domingo por error una información sobre el fallecimiento por ahogamiento de cuatro personas en una playa de Oliva, dos de ellas menores de edad. Posteriormente, ha lamentado la "comunicación errónea" y ha pedido que se anule su difusión.

Pasadas las 17.00 de la tarde, el CICU difundía una nota asegurando que los hechos habían tenido lugar en la Playa Aigua Morta de Oliva y decía que el aviso por ahogamiento llegó a las 19.05 de la tarde del sábado. También afirmaba que se desplazó el SAMU y confirmó el fallecimiento de cuatro personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre de edad indeterminada. Asimismo, informaba de que se trasladaron a dos hombres de 46 años con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía.