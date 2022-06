En estos días de tanto calor son muchos los que acuden a las playas, piscinas o ríos para refrescarse. Por este motivo, hay que extremar la precaución porque los ahogamientos en nuestro país, en lo que va de año, han aumentado. Han muerto 107 personas, 41 más que en el mismo periodo del año pasado.

Solo el fin de semana pasado, siete personas perdieron la vida, entre ellas, varias eran niños. Salvamento y Socorrismo advierte de la falta de socorristas y su "inadecuada formación" en algunos casos.

"Somos muy laxos a la hora de hacer caso a las medidas de seguridad . No solamente consiste en que sepamos nadar o no, muchas veces que sepamos nadar nos da una falsa sensación de seguridad ”, concluye.

Además de los ahogamientos, también se producen muchas lesiones medulares por chapuzones inadecuados. Para evitar sustos en el agua, lo mejor es seguir los consejos de los profesionales que se encargan de cuidar y vigilar las playas y piscinas: "Evidentemente, no es factible que en todo lugar donde nos demos un baño haya un socorrista , pero recomendamos que siempre que se realice una actividad haya servicio de socorrismo. No pensemos que el socorrista tiene toda la visión sobre nosotros . Es fundamental que cuando nos desplacemos con pequeños o personas dependientes estar dentro de la lámina de agua con ellos", recomienda el experto.

La última víctima, una mujer de 68 años

En Arbo, Pontevedra, una chancla cayó al río y un niño se tiró a por ella para recuperarla. Su padre fue tras él y los dos acabaron arrastrados: “Le arrastró la corriente subterránea, una especie de remolino”, aseguraba la UME. Una tragedia que dejaba en el mes de abril dos fallecidos y una búsqueda que reunió más de 200 efectivos entre los españoles y los portugueses.

El caso más reciente sucedía este jueves, los servicios de emergencia sacaban a una mujer inconsciente de 68 años en la playa de La Mata, en Torrevieja. Al llegar al hospital falleció. Los vecinos conocen los riesgos de esas playas: “El año pasado casi me ahogo yo, los socorristas te avisan de que siempre nades así en diagonal para evitar las corrientes”.



Pero esta semana, con la ola de calor y el aumento de bañistas, no ha sido la única tragedia. Esta misma semana, en La Puebla de Alfidén, Zaragoza, un niño de 11 años falleció en la piscina. Se valora como causa un golpe de calor: “Le reanimamos durante hora y media, pero no pudimos hacer nada”, explicaban los servicios de emergencia.



El sábado por la noche un joven de 23 años murió ahogado al sumergirse en el embalse de Navacerrada, en Madrid, donde se encontraba con otros cuatro chicos. Es un embalse donde no está permitido el baño. Un 2022 que inicia su temporada de baño con cifras preocupantes.