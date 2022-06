La hora de La 1 Recomendaciones para evitar disgustos en playas y piscinas En estos días de tanto calor son muchos los que acuden a las playas, piscinas o ríos para refrescarse. Por este motivo, hay que extremar la... 00:01:37 Recomendado para mayores de 7 años

Recomendaciones para evitar disgustos en playas y piscinas Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis En estos días de tanto calor son muchos los que acuden a las playas, piscinas o ríos para refrescarse. Por este motivo, hay que extremar la precaución porque los ahogamientos en nuestro país, en lo que va de año, han muerto 107 personas, 41 más que en el mismo periodo del año pasado. Solo el fin de semana pasado, siete personas perdieron la vida ahogadas, entre ellos, varios niños. Salvamento y Socorrismo advierte de la falta de socorristas y su "inadecuada formación" en algunos casos. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

