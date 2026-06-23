Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 23 de junio

Inglaterra y Portugal son los protagonistas de esta nueva jornada en el Mundial 2026, con sus partidos correspondientes a los grupos K y L. El partido de la jornada corresponde al Inglaterra - Ghana, del grupo L, que dará comienzo a las 22:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Boston (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play. El grupo se completa con el Panamá - Croacia, que se miden con el objetivo de no quedar apeados del Mundial antes de tiempo. El partido comenzará a las 01:00 horas de la madrugada del 24 de junio.

En el Grupo L, el encuentro más importante es el que enfrenta a Portugal contra Uzbekistán, partido en el que los lusos necesitan ganar tras el frustrante empate de la primera jornada contra Congo. En el otro encuentro, la Colombia de Luis Díaz se medirá a RD Congo a partir de las 04:00 horas del miércoles, desde el estadio de Guadalajara. El combinado cafetero quiere una nueva victoria tras el gran encuentro de su debut para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

En el Grupo J, el partido estrella es el Inglaterra - Ghana, en el que el conjunto inglés buscará reforzar su condición de favorita en el Mundial 2026 tras un debut convincente ante Croacia, en un duelo frente a la selección africana, que también llega con tres puntos tras imponerse a Panamá. El hecho de que el partido se dispute en Estados Unidos permitirá a Carlos Queiroz contar con Thomas Partey, al que Canadá negó la entrada al país para el estreno de Ghana en Toronto debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el centrocampista.

Ghana derrotó a Panamá, pero lo hizo con un solitario gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de descuento, tras un partido en el que solo tuvo el 35% de la posesión y dos remates al arco. Contra Inglaterra, se encerrará aún más. Inglaterra, en cambio, convenció con su 4-2 frente a Croacia, con doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, quien podría entrar como titular en lugar de Anthony Gordon, fichaje del Barcelona, la pieza más débil de la delantera inglesa. Las dos selecciones saben que una victoria en Boston los pone en la fase de eliminatorias y el único precedente entre ambas es un empate 1-1 en un amistoso disputado en Wembley en 2011.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. RTVE Play recupera su programación semanal con una nueva edición del videopódcast Fútbol de calle. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 23 de junio y madrugada del 24 de junio Grupo K •Portugal - Uzbekistán. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Houston (EEUU). •Colombia - RD Congo. 04:00 horas (hora peninsular) del 24 de junio. Estadio de Guadalajara (México) Grupo L •Inglaterra - Ghana. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Boston (EEUU) •Panamá - Croacia. 01:00 horas (hora peninsular) del 24 de junio. Estadio de Toronto (Canadá)