El calor extremo provoca un adelanto histórico de la vendimia: la cosecha será "excelente", pero puede reducirse

"Si le hubiese contado a mi abuelo que en Ciudad Real íbamos a estar recogiendo uva un 24 de julio, me habría dicho que estaba loco". Así empieza la conversación de RTVE Noticias con Pedro Barato, presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.

Este escenario es un hecho. Este verano, la vendimia ha empezado antes que nunca. Las altas temperaturas han vuelto a adelantar la recogida de la uva en la gran mayoría de regiones vitivinícolas de España. La acumulación de olas de calor en el mes de julio y unos registros térmicos que ya fueron altos en junio han provocado que el ciclo de maduración del fruto se haya acelerado. Este escenario ha provocado que la campaña 2026 sea la más temprana desde que se tienen registros.

"Este año hemos marcado un récord histórico. Nunca, que yo recuerde, se ha vendimiado tan temprano", cuenta a RTVE Noticias Jesús Julián Casanova, presidente de la Interprofesional del vino de Castilla-La Mancha y también presidente de Bodegas El Progreso en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). "Empezamos a recoger uva ya el 2 de agosto, pero es que había parcelas en las que podríamos haber empezado el 31 de julio porque la uva estaba a punto. Es verdad que decidimos esperar unos días para que hubiera un mayor volumen de fruto", explica.

En la Denominación de Origen (D.O.) La Mancha, la recolección arrancó a finales de julio en municipios como Campo de Criptana con variedades de ciclo corto como la Chardonnay. En Cataluña, de donde procede la D.O. Penedès, las bodegas enfocadas en la elaboración de cava también comenzaron su campaña a finales de julio.

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha empezado también oficialmente la recogida. La zona más adelantada se circunscribe a la Rioja Oriental donde nunca se había vendimiado tan pronto. Cooperativas como Viñedos de Aldeanueva han empezado con la recogida de la variedad tempranillo. Y en Aragón, las cuatro grandes denominaciones de origen aragonesas (Cariñena, Campo de Borja, Somontano y Calatayud) han adelantado la campaña unos 15 días.

También se ha adelantado unos diez días la recogida de la uva en la D.O. Bierzo. Nos lo cuenta Adelino Pérez, presidente de la Denominación de Origen: "El año pasado empezamos el 14 de agosto. Este año hemos empezado el día cinco, coincidiendo con la festividad de la Virgen de las Nieves. Es verdad que hemos empezado con parcelas pequeñas y variedades blancas de ciclo corto, pero sí, es un hecho, la D.O. Bierzo ha comenzado la vendimia más temprana de su historia", añade.

Andalucía y Canarias han sido los territorios más madrugadores. Lanzarote inauguró la temporada nacional con la cosecha de malvasía volcánica ya en la primera mitad de julio. En Andalucía, la región de El Marco de Jerez, Montilla-Moriles, el Condado de Huelva y la DOP Málaga iniciaron los trabajos agrícolas ya a mediados de julio en fechas inusualmente tempranas.

Una campaña de vendimia con un fruto de calidad "excelente" La vendimia lleva adelantándose aproximadamente una década y esta anticipación lleva aparejadas una serie de consecuencias. La uva puede no perder calidad, pero sí puede disminuir ligeramente el volumen de producción. Este año las previsiones apuntan precisamente en esa dirección. A pesar del fuerte estrés térmico sufrido por las plantas, los informes técnicos de los Consejos Reguladores destacan que la uvas de esta cosecha están sanas. La ausencia de lluvias veraniegas ha evitado plagas como el mildiu o el oídio. No obstante, el calor extremo provocará que el tamaño de la uva sea menor, un extremo que reducirá ligeramente el volumen total en algunas zonas. "No hemos tenido tormentas, no hemos tenido tampoco enfermedades graves. Quizás lo más negativo para la calidad del fruto han sido las olas de calor que han provocado que la plantación no tenga el desarrollo máximo. Así que con este contexto, nosotros esperamos una campaña de calidad, pero una cosecha media-baja." explica Casanova. Según datos de la Federación Española del Vino (FEV) y diversas bodegas, en determinadas áreas de la geografía española, se espera una reducción en la cosecha de en torno a un 10% o 15%, situándose sobre los 31-33 millones de hectolitros. En UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, también esperan un descenso en el volumen de producción. Según sus primeras estimaciones, "la cosecha de este año podría situarse al mismo nivel o incluso por debajo de la registrada en 2025, la segunda peor del siglo". Más optimista es el presidente de ASAJA: "Quizá en Andalucía se espere algo menos de producción, pero en el resto de lugares las cifras van a ser muy similares a las de 2025". De hecho, asevera Pedro Barato, "nadie se atreve a hacer valoraciones con cifras concretas. Todos somos prudentes y hablamos de cifras similares a las de la campaña anterior. Lo que si sabemos es que la calidad del fruto va a ser excelente".

Prospecciones para valorar el día idóneo para el comienzo de la campaña El día que arranca la campaña de recolección de la uva no es baladí y es diferente en cada variedad, cada zona, incluso en cada parcela, aunque pertenezcan a la misma Denominación de Origen. Se decide mediante un seguimiento técnico de la maduración de la uva, evaluando los niveles de azúcar, acidez y estado sanitario en cada terreno agrícola según el clima y la variedad de la uva. "En nuestro caso hacemos un trabajo conjunto entre los técnicos de la cooperativa y los propios socios" detalla Jesús Julián Casanova. "Primero son los técnicos los que salen al campo y hacen el seguimiento de la uva, pero cuando ya está madura, son los agricultores los que van trayendo las muestras y eso nos va haciendo un mapa de de cómo está desarrollándose el fruto en cada zona. Nosotros tenemos cinco microclimas diferentes. No es lo mismo la parte este que la oeste que la de la montaña, que la de la Vega del Río que la de Guadiana. Los puntos de maduración en cada lugar son diferentes, es un tamaño muy delicado, que hay que coordinar muy bien para conseguir la mejor calidad de uva posible", detalla.

Vendimia nocturna para proteger el fruto del calor Las temperaturas extremas a las que se enfrente nuestro país cada verano no solo están adelantando el inicio de la recolección de la uva sino que también están provocando cambios en cómo recoger la cosecha. Una fórmula que ha crecido exponencialmente en los últimos años es la vendimia nocturna. Se realiza principalmente para proteger la calidad de la uva frente a las altas temperaturas del día. Evita la fermentación prematura de la uva, ya que el calor diurno puede romper la piel del fruto y activar las levaduras antes de llegar a bodega. Las bajas temperaturas reducen la actividad enzimática que estropea el mosto al contacto con el oxígeno. Además, el frío de la noche retiene los compuestos más delicados de la fruta. La vendimia nocturna también ofrece una serie de de beneficios operativos y económicos. La bodega no necesita gastar electricidad en enfriar la uva artificialmente antes de prensarla, además, los trabajadores pueden recolectar la uva con una temperaturas mucho más agradables. "El único problema es que dormimos menos" bromea Jesús Julián Casanova, presidente de la Interprofesional del vino de Castilla-La Mancha y de Bodegas El Progreso. "Todo lo demás son ventajas", asegura. A nosotros nos viene mucho mejor que la uva entre con 16 ó 20 grados que con 35. La recolección nocturna viene muy bien sobre todo para las variedades blancas, que son muy débiles. Necesitan recolección con temperaturas más bajas para que no se oxiden". En Ciudad Real la vendimia nocturna es una realidad hace ya cerca de una década. Se estrenan con esta fórmula en Juvé y Camps, bodega centenaria del Alt Penedès, que ha comenzado la recogida ya en julio, algo inédito en su trayectoria, y lo ha hecho en horario nocturno. Según explica su directora técnica, Laura Tragant a Plataforma Tierra: "Es la primera vez que lo estamos haciendo: al vendimiar de noche, por la temperatura ambiente, la uva está mucho más fría y hay menos oxidación y mayor preservación de los aromas."