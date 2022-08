Los viticultores de toda España miran al cielo esperando la lluvia. Las altas temperaturas de los últimos meses han hecho que el proceso de maduración de la uva vaya más rápido y se adelante su recogida. "La uva está esperando agua para terminar el ciclo de maduración. Hace falta agua, pero bueno, si bajan las temperaturas también nos vale", explica Pedro Puentes, propietario de la bodega de San Esteban de Cenicientos en Madrid, a RTVE.es.

Las continuas olas de calor que se han dado a lo largo de los meses de verano han cambiado los tiempos de la uva y han hecho que la fruta esté lista con anterioridad. En el caso de la bodega de Cenicientos, cuentan con que se vendimiará una semana antes de lo habitual.

En sus cultivos comprueban la calidad de las frutas diariamente y, según indica Puentes, "comparando los muestreos de ahora con los del año pasado, llevamos unos siete u ocho días de adelanto".

La lluvia sería lo único que podría detener este proceso y permitir que la uva siguiera creciendo un poco más. Aunque la viña "es una planta con mucho aguante", como señala Puentes, "si sigue la sequía extrema y no se vendimia en el momento preciso, la cepa empezaría a coger agua de la uva, que para eso está, y no de la tierra". Esto supondría que algunos racimos "se queden fofos y pierden los nutrientes".

De momento, las uvas "están bien", aclara el propietario de la bodega madrileña. Pero tiene claro que "si no refresca" se va a ver afectado "un 20% de la producción". "Con el adelanto de la vendimia hay menos producción, pero, de calidad, la uva está intacta", explica.

En la Rioja Alavesa la recogida se suele hacer a finales de septiembre

En la Rioja Alavesa la situación es parecida. La vendimia dependerá de si llueve o no y en qué cantidades en los próximos días, ya que el agua podría retrasar la recogida de una uva cuyo proceso de maduración lleva un adelanto de unos diez días, aproximadamente.

En el municipio de Labastida, las variedades blancas se suelen recoger a finales de septiembre. "Pero aquí ha habido veces que se ha vendimiado hasta en noviembre", cuenta a RTVE.es, Antonio Gil Orive, copropietario de las Bodegas Mitarte, situadas en esta zona de Álava.

En la región también se han notado las fuertes olas de calor que entre otras cosas pueden provocar "estrés hídrico en la cepa". "Los viñedos son como las personas, a partir de los 27 grados, ya empiezan a sufrir", señala Orive.

La primera ola de calor del verano de 2022 llegó a la península el pasado 11 de junio, convirtiéndose en la más temprana desde 1981.

Además del calor durante el día, uno de los problemas que han notado los viticultores de esta zona han sido las noches tropicales que han dejado en los termómetros hasta 25 grados. Normalmente, durante la noche, bajan las temperaturas gracias al viento del norte, característica que hace especial los caldos de la zona, pero esta temporada, las cepas no han podido descansar.

El intenso sol también ha provocado algunas quemaduras en los viñedos de Orive, "no ha sido una calamidad, pero algunas se han secado". Él ha tenido más suerte que otros de sus compañeros que, según cuenta, han visto como se quemaban hasta un 40% de las cepas.

La falta de lluvia también preocupa en las bodegas Mitarte, porque "cuando hay un tiempo tan prolongado sin llover, la fruta es más pequeña y, por tanto, la producción también lo es".

Todavía no se aventura a responder cuánto perderán porque "eso no se sabe hasta que se vendimia", pero Orive tiene claro que será más baja que otros años, a no ser que caigan algunas tormentas "que puedan hacer que se iguale".

Por su parte, el Director Técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, Pablo Franco, señalaba en RNE que en algunos lugares de la zona la recogida comenzó el día 10 de agosto en fechas "muy adelantadas con respecto a lo habitual que suele ser el 25 de agosto". "Lo se prevé para este año es una entrada continuada de uva porque la madurez está disparada".

Sobre el número de kilos que se pueden recoger, Franco indica que "existe la sensación de que la recolección va a ser más moderada con respecto a la campaña pasada". Los indicadores con los que trabajan y los datos de algunos cultivos que ya han vendimiado muestran que "ha habido unas mermas productivas significativas y esto se debe a las condiciones climáticas vividas".