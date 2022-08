La sequía provocada por la prolongada falta de lluvias y las altas temperaturas ha obligado a imponer cortes de aguas en numerosas regiones de España, como Cataluña, Galicia o Andalucía. Una de las zonas en la que más se están notando estas limitaciones es en las localidades de la sierra de Huelva.

Allí los vecinos lidian con cortes que en algunas localidades duran desde las 00:00 de la noche hasta las 07:00 de la mañana, dificultando el día a día. Así lo cuenta a RTVE.es Nazaret, dueña del Bar Marry, que sale de casa a las 06:00 de la mañana para abrir su local y no se puede duchar a esa hora. Utiliza garrafas para limpiar y cubos que llena cuando hay suministro. "Así no podemos seguir, gastamos más agua ahora que antes", lamenta.

Una decena de municipios han visto cómo con el paso de los días han aumentado las horas de restricciones que la empresa pública suministradora Giahsa comenzó a realizar el pasado mes de julio.

Estas medidas se fijaron en un primer momento desde las 00:00 hasta las 07:00 de la mañana, pero dada la difícil situación, han tenido que alargarse y comenzar a las 22:00 en los municipios de Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé y Santa Olalla.

Los residentes de Cala, Higuera de la Sierra, Puerto Moral y las aldeas de La Umbría y Valdezufre (Aracena) también tienen restricciones de 16:00 a 18:00 horas de la tarde.

Enrique Garzón, alcalde de Higuera de la Sierra, explica que "hace unas semanas" estas medidas se llevaban peor. En esta localidad comenzaron a sufrir estas limitaciones a mediados de julio. "Más allá de los horarios, no está faltando el agua y podemos adaptar nuestras actividades cotidianas a los horarios", señala RTVE.es. "Si antes te duchabas a la 01:00 de la noche, pues ahora hay que hacerlo antes de las 00:00. Son pequeñas cosas, pero hay que adaptarse y cumplir con los horarios", añade.

"Tenemos garrafas para el consumo y agua almacenada para la limpieza"

La hostelería es uno de los sectores que más está notando estos cortes. Nazaret, dueña del Bar Marry, localizado en Puerto Moral, explica que su establecimiento abre a las 06:00 de la mañana y no tienen agua hasta las 07:00 y "encima por la tarde nos la vuelven a cortar", indica.

"Por las noches seguimos trabajando porque es cuando más gente hay en la terraza y antes de las 12 de la noche tenemos que estar llenando cubos para poder limpiar". "Yo creo que gastamos más agua ahora que antes", añade.

Esta medida también afecta a su vida diaria. Sale de casa a las 06:00 de la mañana y no se puede duchar a esa hora. Para intentar asearse lo que hace es dejar la bañera medio llena y así puede reutilizar el líquido. "Llenamos cubos para poder echar en el servicio".

En Puerto Moral los cortes empezaron ya en julio, pero ahora suman las dos horas de por la tarde que aumenta el hartazgo de los vecinos. "Así no podemos seguir", subraya Nazaret, que también se queja de la falta de información. "Lo único que se escucha es que van a cortar más horas".

01.32 min La sequía obliga a limitar el uso de agua en cada vez más regiones de España

En el Restaurante Andalucía, en Santa Olalla del Cala, también hablan de las dificultades a la hora de poder fregar, así como de la falta de suministro para poder usar los servicios. "Tenemos garrafas para el consumo y agua almacenada que cogemos antes para el tema de la limpieza", explica Carlos, trabajador del establecimiento, a RTVE.es.

A pesar de que siguen trabajando, los empleados están preocupados. "Los cortes empiezan justo a la hora de cenar, pues si las personas no se pueden asear, a lo mejor no vienen a consumir". Al igual que Nazaret, Carlos asegura que no tienen mucha información, aunque intuye que las limitaciones irán a más a causa de la grave situación en la que se encuentra la Sierra de Huelva.

En este municipio las quejas no paran. "Yo salgo de trabajar a las 21:00 horas y cuando llego a mi casa ya no hay agua y me levanto temprano para salir y tampoco", comenta a TVE una vecina de la zona. "El problema es que después de los cortes, el agua viene de tal forma que lo atasca todo", señala otra.