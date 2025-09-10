Vuelve a ver la alfombra roja de la presentación de la nueva temporada de RTVE: ¡Conoce los nuevos rostros de la cadena!

RTVE da la bienvenida a su nueva temporada y lo hace con una presentación por todo lo alto en Prado del Rey. Esta semana se reúnen los rostros más conocidos de la casa en un gran evento en el que podremos conocer de primera mano todas las novedades que nos esperan en los próximos meses. Antes, como no podía ser de otra forma, pasearán por la alfombra roja los invitados en una retransmisión que se podrá seguir en directo en RTVE Play.

Los estrenos de la temporada se unen a los éxitos más populares entre el público en esta alfombra roja. Por ella han desfilado tanto los protagonistas de nuevos proyectos de la casa como los rostros más emblemáticos de nuestra parrilla, entre ellos los actores de La Promesa o Valle Salvaje. Entre los nuevos formatos, Egoitz Txurruka nos descubrirá Trivial Pursuit, mientras que Eva Soriano y Aníbal Gómez nos traerán Cuánto, cuánto, cuánto. Desde el FesTVal de Vitoria, donde se ha presentado este mismo mes, también llega la serie Sin gluten. Marta Flich y Gonzalo Miró nos han hablado, por su parte, de Directo al grano, otra de las grandes apuestas de RTVE de cara a esta nueva temporada.

Los rostros del Benidorm Fest, presentes en la alfombra Sonia y Selena o Kuve, rostros más que conocidos del Benidorm Fest, se han pasado por el micrófono de RTVE para valorar su paso por el festival y los cambios que ha supuesto en su vida. "A nosotras nos cambió todo pasar por el Benidorm Fest, hay pocas plataformas tan buenas. Es un despliegue muy importante en medios, y ayuda mucho al artista a nivel de visibilidad. Animamos a todos a presentarse", señalaban el dúo Sonia y Selena. "Ha habido un antes y un después tras el Benidorm Fest. El foco a nivel mediático es impagable. Te cambia la vida.". ¿Qué artistas se presentarán este año? “"Vamos a aportar un poquito de fiesta a toda la gente que está preparando la nueva temporada"



La vuelta de Isabel Gemio Isabel Gemio, periodista de renombre, ha vuelto a RTVE con un nuevo programa en las noches de RNE, El último tren, con un formato que combina información y actualidad. "Estoy muy emocionada, son tantos sentimientos y muchos años sin estar delante de un micrófono. Ha sido muy bonito volver a la radio", señalaba. "Lo estamos disfrutando mucho, nos han pasado ya cosas increíbles con los oyentes y los colaboradores. Cuando llevemos dos o tres semanas todo va a ir más rodado. Estamos intentando ofrecer a la gente temas interesantes durante la noche". “✨Isabel Gemio vuelve a @rne con el programa @elultimotrenrne: "Está habiendo muchos recuerdos y muchas emociones durante estos días"



Henar Álvarez, novedades en Al Cielo con Ella "No me dejan decir mucho, estamos preparando un programa discreto y elegante", comentaba Henar para seducir a la audiencia en esta nueva temporada de Al Cielo con Ella, el programa que no deja indiferente a nadie. "Me gustaría que viniera Rosalía en esta nueva temporada". Además, la presentadora ha avanzado algún que otro detalle de la fecha de estreno del programa. "Los sábados a las 22:00 h a partir de octubre espero que nos veáis". ¡Otra exclusiva en pleno directo! “Henar Álvarez nos cuenta las NOVEDADES de la nueva temporada de 'Al cielo con ella'



Javi Hoyos: "A veces me llegan cotilleos del Benidorm Fest" Uno de los rostros más reconocidos del corazón en RTVE, Javi Hoyos, tampoco ha querido perderse el evento. "Aprender de Igartiburu y estar a su lado es un sueño. Gracias a todos los corazones que nos veis a través de la pantalla". Como no lo puede evitar, el presentador nos ha chivado algunos cotilleos de la casa, concretamente del Benidorm Fest. "A veces me llegan cotilleos y cositas de representantes del Benidorm Fest, pero no puedo contarlo todo". La Navidad, la mejor época para Javi Hoyos en RTVE. "Yo sueño ya con la Navidad en RTVE. Es emblemática esta época que llega". ¡Javi siempre con noticias de salseo! “❤️¿Cómo es trabajar con @anneigartiburu_?@javihoyos nos cuenta los detalles



Lourdes Maldonado y Marc Sala: "Nos entendemos muy bien" Los presentadores del Telediario del Fin de Semana, Lourdes Maldonado y Marc Sala, han charlado con nuestras presentadoras para desgranar cómo trabajan juntos. "Ha sido todo muy fácil. El equipo que ya había se conocen bien y nosotros nos hemos podido acoplar a las mil maravillas". Lourdes deja algo claro: el ambiente en el equipo de informativos es inmejorable. "Solo llevamos un fin de semana, pero es tan intenso que somos ya íntimos. Nos entendemos bien y ya nos conocíamos", aclaraban. “Lourdes Maldonado y Marc Sala cogen el testigo del telediario del Fin de Semana



Marta Flich y Gonzalo Miró, directos al grano La nueva temporada de RTVE estrena un magacín que nadie puede perderse. Marta Flich y Gonzalo Miró, presentadores de 'Directo al Grano' se han mostrado muy emocionados con el estreno del próximo 15 de septiembre. "Tenemos muchas ganas de que empiece. Se nos está haciendo muy largo". A las 15:55 horas, la audiencia podrá disfrutar de un magacín novedoso que combina actualidad e información. "Queremos ponernos a funcionar ya, el parto está siendo largo. Nos hemos conocido recientemente. Todo lo que podía salir bien, está saliendo así". Además, el programa contará con colaboradores de lujo en este estreno. "Manuel Jabois será uno de los rostros. Queremos que haya pluralidad". “Marta Flich (@martaflich) y Gonzalo Miró te esperan este lunes 15 de septiembre en 'Directo al Grano' (@algrano_rtve) a partir de las 15:55h en @La1_tve y @rtveplay



Cuánto, Eva Soriano Otra de las caras conocidas durante la alfombra roja ha sido Eva Soriano. La cómica aterriza en RTVE con Cuánto, cuánto, cuánto, concurso y game show que hará que todo el mundo se pelee. "A partir de una foto, puedes intuir cosas. Es un disparate de programa con rigor y espectacularidad". Eva confirmaba que han echado toda la carne en el asador. "Yo creo que va a unir también. Con que tengas el móvil, vas a poder también participar con nosotros". “¡Llegan @EvaSoriano90 y Aníbal Gómez a la alfombra roja!



La Promesa, espectadores de lujo La Promesa es una de las series de mayor éxito en la historia de RTVE. Sus protagonistas tampoco podían faltar sobre la alfombra, sobre todo, para contarnos novedades de la serie tras la muerte de Jana. "Había gente de la serie que no lo sabía. Pero va a haber tramas y dramas todavía mayores. Se van a destapar más cosas después del bombazo". Personajes que se van y algunos que aparecen, otra de las exclusivas. "Aparecerá el amor en más personajes". “😍@lapromesa_tve es uno de los contenidos más vistos de la plataforma #RTVEPlay



