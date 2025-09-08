Nueva temporada de RTVE: ¿Por qué hay que ver 'La Revuelta', 'Cuánto, cuánto, cuánto' y otros estrenos?

Septiembre es sinónimo de nueva temporada. RTVE se desplazó hasta el Festival de Vitoria, el FesTVal, para presentar sus nuevos formatos. Entre ellos destaca una serie con Diego Martín de protagonista; el regreso de Eva Soriano al prime time de la cadena pública; el videopodcast de Playz para descubrir los entresijos de MasterChef Celebrity; el magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró; y, un nuevo concurso, la adaptación de uno de los juegos de mesa más recurrentes por las familias de nuestro país.

Nueva temporada de La Revuelta con David Broncano La gente ya tenía ganas de la segunda temporada de La Revuelta. David Broncano regresa al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid con sus inseparables, Ricardo Castella, Grison y Sergio Bezos. Este año tampoco faltarán Jorge Ponce, Lalachus, Yunez Chaib, Pablo Ibarburu, Pantomima Full, Ernesto Sevilla... Justamente en el FesTVal, el espacio ha recibido un premio que se suma a un palmarés brillante en menos de un año en RTVE: Premio Ondas 2024 al Mejor Programa de Entretenimiento, cuatro Premios Iris (Mejor Programa de Entretenimiento, Presentador de Programas de Entretenimiento para David Broncano, Dirección de Programas y Guion de Entretenimiento) y el Premio Fundación Secretariado Gitano 2024 'Comunica Con Conciencia'. A partir de este lunes 8 de septiembre, disfruta de La Revuelta de lunes a jueves en La 1 de TVE y en RTVE Play a partir de las 21.40 horas, después del Telediario 2 con Pepa Bueno. 00.24 min La Revuelta, segunda temporada, esta noche a las 21:40

Cuánto, cuánto, cuánto con Eva Soriano y Aníbal Gómez Un game show presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez. Los dos presentadores serán los encargados de guiar a los espectadores con pruebas insólitas, y desafíos tanto dentro como fuera del plató. Cada semana, tres invitados famosos competirán por demostrar su intuición y conocimiento al tratar de calcular todo tipo de magnitudes y alguien del público en plató podrá ganar cada noche 10.000 euros. Entre los retos que plantea el programa, destacan pruebas como averiguar cuántos huevos se necesitan para cocinar una tortilla para 200 personas, cuántos decilitros caben en la boca de un trompetista, o cuál es la temperatura exacta de una infusión en el momento de ser consumida por una espectadora. Se trata de una propuesta que invita a jugar desde casa, fomentando la curiosidad y el espíritu participativo. Muy pronto en RTVE. 00.22 min Cuánto, cuánto, cuánto: muy pronto en RTVE

La serie Sin Gluten con Diego Martín Una nueva serie en RTVE. Ricardo es un chef de éxito que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde. Durante el primer día de clase quedan establecidas algunas relaciones: la rivalidad entre Ricardo y otro profesor; la admiración del director hacia Ricardo; el reencuentro con el conserje del centro… Y lo distintos que son los alumnos entre sí: dos compañeras de piso; el rico heredero de una cadena hostelera; un alumno con trastorno del espectro autista; o un pandillero con gran talento para la cocina. 01.05 min Tráiler de 'Sin gluten', nueva comedia de RTVE La producción está protagonizada por Diego Martín, Alicia Rubio, Adam Jezierski, Anotnio Resines, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta, Daniel Triana, Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón y Tadeo Masó. Las divertidas tramas de ‘Sin Gluten’ muestran perfiles que podemos encontrar en la vida cotidiana: una representación de la sociedad, con una gran diversidad de culturas y edades. Muy pronto en RTVE.

Qué decirte que no sepas con Juanjo Bona y Masi Si te encanta MasterChef y sobre todo la edición Celebrity, este es tu formato: 'Qué decirte que no sepas', el videopodcast con Juanjo Bona y Masi donde analizaran desde dentro todas las tramas de la décima edición. Además, tendrás divertidas secciones dentro del formato y recibirán a invitados de auténtico lujo. Como novedad, la audiencia jugará un papel fundamental: el público podrá mandar sus preguntas a través de las redes sociales de MasterChef para que el cantante y la actriz y presentadora puedan responder a alguna de las inquietudes semana tras semana. Cada martes, un nuevo programa en RTVE Play. 00.26 min Llega a Playz 'Qué decirte que no sepas' con Masi y Juanjo Bona

Directo al grano con Marta Flich y Gonzalo Miró Marta Flich y Gonzalo Miró se unen para presentar Directo al grano. Este magacín busca separar de forma directa el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo. El programa contará con un total de 35 colaboradores entre los que destacan: Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestringe, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán, Alfonso J. Ussía… en la mesa de actualidad; Paco Lobatón, con una sección de personas desaparecidas; o Manuel Jabois, Emilio Domenech o Rosa Villacastin. El programa se estrena el lunes 15 de septiembre y será de lunes a viernes en La 1 de TVE y en RTVE Play.