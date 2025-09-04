‘Qué decirte que no sepas’ llega a Playz, el videopodcast de 'MasterChef Celebrity' con Juanjo Bona y Masi Rodríguez

¿Quieres saber todo lo que pasa entre los fogones de Masterchef Celebrity 10 y, de paso, echarte unas risas con Masi y Juanjo Bona? El 9 de septiembre tienes una cita con Qué decirte que no sepas, el videopodcast de Masterchef que regresa a Playz con una nueva temporada. En esta ocasión, Masi Rodríguez y Juanjo Bona, aspirantes de de Masterchef Celebrity 10, toman las riendas del videopodcast que en su día iniciaron Lala Chus y Ger para analizar los capítulos todo lo que sucede entre fogones y celebrities, desde el terreno más personal.

Al igual que sus predecesores, después de cada programa de MasterChef Celebrity 10, llegan los análisis y comentarios más ingeniosos y divertidos, esta vez de la mano de Masi y Juanjo. Un formato imprevisible y lleno de humor que podrá verse cada martes en RTVE Play.

Dónde ver 'Qué decirte que no sepas' Semana a semana, la nueva pareja analizará todo lo que sucede en los episodios de la actual edición de MasterChef Celebrity, compartiendo sus experiencias como aspirantes y desvelando algunas de las cosas que suceden tras las cámaras. Además, tendrán divertidas secciones dentro del videopodcast y recibirán a invitados de auténtico lujo. Juanjo y Masi abren las puertas de su pequeño rincón customizado para la ocasión a todo aquel que quiera saber lo que esconde la décima edición del famoso talent show culinario. Como novedad, la audiencia jugará un papel fundamental: en una de las secciones el público podrá mandar sus preguntas a Juanjo y Masi a través de las redes sociales de MasterChef para que ambos puedan responder a alguna de las inquietudes y dudas de los fans. Cada martes podrás disfrutar de un nuevo episodio del videopodcast Qué decirte que no sepas con Masi y Juanjo, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia. Una apuesta por reforzar la estrategia digital con contenido exclusivo para Playz, que podrá verse en RTVE Play, Youtube y Spotify. Además podrás escuchar la versión podcast del programa en RNE Audio.

¿Quiénes son Masi Rodríguez y Juanjo Bona? Masi Rodríguez tiene muchísimas facetas y en todas ellas destaca con nota. A sus 31 años, la malagueña ha hecho de todo, desde presentar programas como PlayZeta y Benidorm Calling 2025 a ponerse en la piel de una princesa Disney muy reivindicativa en la obra No me toques el cuento, pasando por participar en el programa de Ibai Llanos Disaster Chef. Su trabajo como actriz, dobladora, presentadora y cantante le ha llevado a tener una gran comunidad de fans, con más de 837.000 seguidores en Instagram. Ahora le ha dado por los fogones, y seguro que en esto también sobresale. Para los fans de MasterChef Juan José Bona no es ningún desconocido. El de Zaragoza participó en MasterChef Junior cuando solo tenía 11 años. Además, ha participado en otros talents como Operación Triunfo 2023, programa en el que quedó cuarto, o Idol Kids. Formado en el folclore aragonés, durante su infancia y adolescencia ganó múltiples concursos de jota celebrados en Aragón. Entre ellos, fue ganador de Jotalent de Aragón TV. Está claro que lo suyo son los concursos. ¿Tendrá la misma suerte con MasterChef Celebrity 10?