La 1 lidera el jueves (13,8%) con el Mundial y 'El perro andaluz by Manu Sánchez'

La 1 fue líder de este jueves con un 13,8% de cuota, gracias a los buenos datos datos del Mundial de Futbol 2026, que colocó al Suiza-Bosnia como lo más visto del día en la cadena con 2.098.000 espectadores con un 19,1% de cuota y más de 6,3 millones de contactos; y ‘El perro andaluz by Manu Sanchez’, que sube en su segunda semana y lidera su franja con un 15,6% de cuota y 1.335.000 espectadores de media en La 1. Más de 4,1 millones de espectadores únicos vieron anoche el espacio de humor de Manu Sánchez.

Una oferta de fútbol, humor, información y actualidad que situó a La 1 a la cabeza de las audiencias y líder en las franjas de madrugada (11,7%), mañana (15,9%), tarde (11,7%), prime time (17,0%), late (11,6%).

Sube ‘El perro andaluz’ ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ sube en su segunda entrega, que contó con Vanessa Martín y Mercedes Milá como invitadas, hasta el 15,6% de cuota, 1.335.000 espectadores de media y más de 4,1 millones de contactos (4.128.000) M ejora su dato de estreno en 5 décimas, con 53.000 espectadores más de media y 18.000 contactos únicos más. Se hizo con el liderazgo de la noche con una ventaja de 4.5 puntos sobre su inmediato competidor, y es la oferta más vista y contactada de su franja. Mercedes Milá y Manu Sánchez, en el programa de este jueves Lidera en ambos sexos, y en todos los grupos de edades, destacando su dato entre los más jóvenes de 13 a 24 años (21,7%), de 25 a 44 (16,2%), y de 45 a 64 (16,6%). A su vez, consigue su mejor dato en Andalucía (21,2%), donde lidera, seguido de su liderazgo en Madrid (20,2%). También se posiciona como la oferta líder generalista en otras 7 Comunidades autónomas: Aragón (12,1%), Castilla y León (12,7%), Cataluña (13,1%), País Vasco (15,8%), Galicia (12,8%), Valencia (16,5%) y Navarra (14%).

La actualidad y la ficción lideran la mañana y la tarde La 1 se impuso en la franja de la manaña de este jueves con su oferta de información y actualidad. Lideran el Telediario Matinal, con Alex Barreiro y Mireia Alzuria, con un 23,3% de cuota en La 1 y Canal 24 horas; ‘La Hora de La 1’, con Lluís Guilera, lidera también con un 18,8% de cuota y 344.000 espectadores de media en su emisión en La 1 y Canal 24 horas. Mas de 1,5 millones de espectadores únicos vieron el programa. Y ‘Mañaneros 360’, que alcanzó un 15,3% de cuota y 485.000 espectadores de media en La 1. Más de 2,2 millones de espectadores únicos vieron el programa de actualidad con Javier Ruiz y Adela González. En cuanto a los Telediarios de ayer, el TD2, que condujo Javier Gutiérrez y se emitó en el descanso del partido, logró 1.832.000 espectadores de media y un 16,8% de cuota en La 1. Y el TD1 con Alejandra Herranz, anotó 1.286.000 espectadores, 13,9% y más de 2 millones de contactos en La 1 y Canal 24 horas. Y en la tarde, las historias que hacen historia siguen siendo las favoritas de la audiencia: ‘La Promesa’ reina con un 12,6% de cuota y 1.391.000 espectadores únicos, y ‘Valle Salvaje’ logra un 11,3% de cuota y 1.753.000 contactos. Con ‘Directo al grano’, Marta Flich y Gonzalo Miró firman un 11,2% este jueves y es la oferta más contactada de su franja con 2.983.000 espectadores únicos en La 1. Lideran a partir de las 17 horas con un 12,3% y 956.000 espectadores de media. Y ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, consigue ayer un 10,5% de cuota y más de 1.9 millones de contactos en La 1. En La 2 llega al 8,2% de cuota, con 1.7 millones de espectadores únicos. Aitor Albizua, en 'Cifras y letras', lo más visto cada día en La 2 Ruben Gamez Ruben Gamez