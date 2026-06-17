Vanesa Martín y Mercedes Milá visitan 'El perro andaluz, by Manu Sánchez'

Vanesa Martín y Mercedes Milá son las invitadas de esta semana en ‘El perro andaluz, by Manu Sánchez’. La cantante y la periodista aterrizan en el plató del programa con ganas de ladrar, morder y pelear por su ansiada cartera ministerial en una nueva entrega cargada de humor, actualidad y conversaciones sin correa.

Vanesa Martín abrirá la noche con una actuación especial antes de enfrentarse al particular confesionario de Manu Sánchez. La artista malagueña repasará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y demostrará que, además de cantar, sabe defenderse cuando las preguntas aprietan.

Si alguien sabe de preguntas incómodas, esa es Mercedes Milá. La periodista llega a ‘El perro andaluz’ con la misma curiosidad y libertad que la han convertido en una de las comunicadoras más influyentes de la televisión. Dispuesta a analizar la actualidad sin tapujos, Milá responderá a algunas de las preguntas más icónicas de Jesús Quintero, aunque no sería extraño que, en algún momento, los papeles se intercambien y sea ella quien termine interrogando a Manu Sánchez.

La noche también tendrá espacio para la memoria televisiva. Mari Paz Sayago, guardiana del archivo de RTVE, recuperará un documento del NO-DO para mirar al pasado y comprobar cuánto ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad española. Además, Asaari Bibang volverá a enfundarse el traje de agente del CNI para poner a prueba a invitados y presentador con cuestiones de actualidad nacional, mientras la Oficina Contra el Centralismo continúa su particular cruzada.

‘El perro andaluz’ arrancó su andadura en La 1 con una gran acogida por parte de la audiencia. Su estreno logró un 15,1% de cuota de pantalla y reunió a una media de 1.282.000 espectadores, convirtiéndose además en la opción más contactada de su franja, con 4.110.000 espectadores únicos.

Música, humor, reivindicación, actualidad y mucha conversación sin correa volverán a darse cita este jueves en una nueva entrega de ‘El perro andaluz, by Manu Sánchez’, donde nadie está a salvo de un buen mordisco. El programa se graba con público en directo en Cartuja Center CITE de Sevilla.