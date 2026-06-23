El Telediario 2 (20,2%) y la final de 'MasterChef 14' (12,6%) lideran la noche en un lunes de liderazgo incontestable de La 1

La 1 firma otra jornada de dominio claro. Este lunes fue la cadena más vista, con una cuota media del 15,6% y el liderazgo en las franjas de madrugada (8,1%), mañana (15,8%), tarde (20,8%), prime time (15,9%) y late night (14,5%), nueva muestra del respaldo de la audiencia a su programación informativa, deportiva y de entretenimiento.

Noche de liderazgo con el TeledIArio y ‘MasterChef’ El Telediario 2 lideró con 2.125.000 espectadores de media y una cuota del 20,2% en La 1 y el Canal 24 horas, su dato más alto desde 2024. Casi 4,5 millones de personas vieron en algún momento el informativo presentado por Pepa Bueno. Su segmento especial ‘TeledIArio’, dedicado a los riesgos y posibilidades de la inteligencia artificial, alcanzó los 2.025.000 espectadores de media, hasta 3.100.000 espectadores únicos y un 19,1%, de cuota, tres puntos de ventaja sobre su inmediato competidor. Después, la gran final de ‘MasterChef 14’ recogió el testigo y también lideró su franja con 774.000 espectadores de media y una cuota del 12,6%. La victoria de Camilla tuvo más de 3,1 millones de espectadores únicos, convirtiéndose en la oferta más contactada del prime time.

RTVE, imparable en el Mundial 2026 En cuanto a la oferta deportiva, el Argentina – Austria del Mundial 2026 volvió a ser lo más visto del día. Este lunes, la victoria de la albiceleste reunió en La 1 a 2.953.000 espectadores de media, logrando así un 31,1% de cuota. Más de 6 millones de personas vieron en alún momento el partido en el que Messi se proclamó máximo goleador histórico del campeonato.

La 1, a la cabeza en casi todas las franjas En conjunto, La 1 se coronó este lunes como la cadena líder en casi todas las franjas horarias. En la madrugada, el Telediario Matinal de Álex Barreiro se impuso con una cuota del 23,9% en La 1 y Canal 24 horas. El liderazgo continuó con ‘La Hora de La 1’ con un 22% de cuota y 384.000 espectadores de media en ambas cadenas. Más de 1,6 millones de personas vieron en algún momento el programa conducido de Lluís Guilera. En la misma línea, ‘Mañaneros 360’ siguió a la cabeza con un 14,6% de cuota y 475.000 espectadores de media. El programa de Javier Ruiz y Miriam Moreno congregó a más de 2,4 millones de espectadores únicos. Por la tarde, ‘Directo al grano’, con un 10,7% de cuota, fue la oferta más contactada de su franja con 3.595.000 espectadores únicos, el segundo mejor dato de su historia en cuanto a contactos. A partir de las 17:00 horas, el espacio de Marta Flich y Gonzálo Miró se alzó con el liderazgo, logrando una cuota del 12,4% y 1.015.000 espectadores de media. ‘La Revuelta’, de David Broncano, lideró en jóvenes de 13 a 24 (14,3%) y adultos de 25 a 44 (20%). Tuvo una cuota media del 11% y más de 3,5 millones de personas vieron en algún momento el programa que tuvo como invitada a la actriz Kira Miró.