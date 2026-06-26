La 1 lidera el jueves (15,7%) con la última hora de Venezuela, el Ecuador-Alemania y 'El perro andaluz by Manu Sánchez'

La 1 revalidó su liderazgo este jueves con un 15,7% de cuota, imponiendo su nutrida oferta informativa, deportiva, de entretenimiento y ficción en las franjas de madrugada (11,2%), mañana (16,7%), tarde (11,9%), prime time (20,9%) y late night (12,7%). Destacaron los liderazgos del partido entre Ecuador y Alemania del Mundial 2026, la tercera entrega de ‘El perro andaluz By Manu Sánchez’, que conquistó a la audiencia de todas las edades, y la cobertura al minuto de los catastróficos terremotos de Venezuela desde primera hora de la madrugada.

La 1, imparable el jueves El triunfo de Ecuador ante Alemania en el Mundial 2026 fue lo más visto del día en televisión y líder indiscutible de su franja. El partido de la tercera jornada del grupo E, que culminó con un 2-1 a favor de la tricolor frente a la selección de Julian Nagelsmann, anotó una cuota del 24,7% y promedió 2,6 millones de espectadores, con más de 6,7 millones de contactos. ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ es líder absoluto de su franja de emisión una semana más. El último programa, con Pastora Soler, Xavier Sardà y María Galiana como invitados, fue seguido por el 13,7% de la audiencia, logrando 711.000 espectadores de media y más de 3 millones de espectadores únicos. El late night presentado por Manu Sánchez es líder en ambos sexos, y también en todas las edades, destacando entre los más jóvenes de 13 a 24 (21,4%) y de 25 a 44 años (18%). Su mejor dato lo sigue logrando en Andalucía (16,9%) donde es la primera opción, al igual que en Aragón (9,7%), Castilla y León (16,4%), Cataluña (10,5%), País Vasco (12,0%), Galicia (14,2%), Madrid (14,8%), Valencia (13,6%) y Navarra (14,2%)

Cobertura al minuto de los terremotos de Venezuela Con todos ojos puestos sobre los seísmos de magnitudes 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela, el ‘Telediario Matinal’ volvió a liderar su franja. El informativo de Álex Barreiro logró un 24,8% de cuota en La 1 y Canal 24 horas ofreciendo toda la información de última hora desde los diferentes puntos de interés. A continuación, Lluís Guilera tomaba el relevo del liderazgo con ‘La hora de La 1’. Todas las novedades de la tragedia en el país caribeño, las señales en directo, información de contexto y entrevistas con expertos reunieron al 23,7% de la audiencia, una media de 425.000 espectadores en La 1 y Canal 24 horas. El programa consiguió más de 1,6 millones de espectadores únicos. El ‘Telediario 1’ de Alejandra Herranz acumuló este jueves 1.679.000 espectadores de media y un 18,2% de cuota, con más de 2,4 millones de contactos en La 1 y el Canal 24 horas. Por la noche, Pepa Bueno congregó en el ‘Telediario 2’ a 1.490.000 espectadores, un 17% de cuota y más de 2,7 millones espectadores únicos. El especial informativo de ‘La noche en 24h’ sobre Venezuela, con Xabier Fortes y Marina Ribel, anotó un 4,3% de cuota en La 2 y el Canal 24 horas por la noche, con más de 2,7 millones de espectadores únicos.

Ofertas líderes por la mañana y la tarde Los excelentes datos de ‘Mañaneros 360’ siguen creciendo hasta rozar este jueves el medio millón de espectadores con un 15% de cuota. 2,2 millones de personas vieron en algún momento el programa de Javier Ruiz y Miriam Moreno, que continúa encabezando su franja. También lideraron su franja ayer Gonzalo Miró y Marta Flich con ‘Directo al grano’, logrando un 11,8% de cuota y 986.000 espectadores de media. Fue además la oferta más contactada de la tarde rozando los 3 millones de espectadores únicos. En la tarde, las series de La 1 continúan a la cabeza. ‘La Promesa’, con un 13,5%, logró su tercera mejor cuota del año y 1,4 millones de espectadores únicos. Por su parte, ‘Valle Salvaje’ anotó un 11,5% y más de 1,5 millones de contactos. ‘Malas Lenguas’ firmó un 10,4% de cuota en La 1 y fue la oferta más contactada de su franja con más de 1,9 millones de espectadores únicos. Además, lidera en la franja de 45 a 60 años (10%). En La 2, el programa de Jesús Cintora sigue duplicando la cuota media diaria de la cadena. Este jueves anotó un 7,3% de cuota y 530.000 espectadores de media, sumando más de 1,7 millones de contactos. ‘Aquí la tierra’, con Jacob Petrus, sigue con sus excelentes datos y firmó ayer un 12,1% de cuota, 925.000 espectadores de media y más de 1,8 millones de espectadores únicos este jueves.