Cinco momentos que demuestran por qué 'El perro andaluz by Manu Sánchez' viene dispuesto a ladrar más fuerte que nunca
- El presentador recibe la visita de Pastora Soler, Xavier Sardá, María Galiana, La Húngara, Antonio Carmona y Kiko Veneno
- No te pierdas un nuevo programa de El perro andaluz cada jueves en La 1 y RTVE Play
Tras conquistar a la audiencia en sus primeras semanas, vuelve esta noche a La 1 y RTVE Play con una noche cargada de música, humor, actualidad, memoria televisiva y conversaciones sin correa. Estos son cinco de los momentos que prometen dar más que hablar.
1. Manu Sánchez convierte el Tiny Desk de C. Tangana
La noche arrancará por todo lo alto con una recreación muy especial del mítico Tiny Desk de C. Tangana. Junto a Kiko Veneno, Antonio Carmona y La Húngara, Manu Sánchez reinterpretará algunos de sus temas más icónicos adaptándolos al universo de El perro andaluz, en una actuación que reivindica la libertad para opinar, mojarse y ladrar.
2. Pastora Soler rinde homenaje a Rocío Jurado
Una de las voces más admiradas del país protagonizará un arranque cargado de emoción interpretando “Qué no daría yo” y “El punto de partida”. Después, conversará con Manu Sánchez sobre música, salud mental, raíces, Eurovisión, libertad artística y su compromiso con el colectivo LGTBIQ+.
3. María Galiana llega para compartir toda una vida de experiencia
La actriz y maestra se incorpora al programa para reflexionar sobre la educación, la memoria, el papel de las mujeres, la salud mental, el amor y la sociedad actual. Una conversación intergeneracional en la que también participará Pastora Soler.
4. Xavier Sardà vuelve al prime time dispuesto a mojarse
Historia viva de la radio y la televisión, Sardà repasará el legado de Crónicas marcianas, analizará la actualidad política y social y abordará asuntos como Cataluña, la polarización, las teorías conspirativas o el papel de los medios de comunicación en tiempos de ruido permanente.
5. Confesiones, ministerios y alguna que otra mordida a la actualidad
Como ya es tradición en el particular gobierno televisivo de Manu Sánchez, l@s invitad@s pasarán por el confesionario antes de recibir sus respectivas carteras ministeriales. Una mezcla de humor, ironía y preguntas incómodas que ya se ha convertido en una de las señas de identidad del programa.
Porque en hay música, memoria, política, emoción y entretenimiento. Pero, sobre todo, hay ganas de seguir ladrando.