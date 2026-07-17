Los secretos de Rosa López: de ser "un poquito gorrilla" a robar unas medias para su madre

Han pasado 25 años desde que millones de espectadores la descubrieron en Operación Triunfo, pero Rosa López sigue encontrando nuevas maneras de abrirse ante el público. En el programa, la cantante granadina se entrega a una entrevista sincera en la que repasa el precio de una fama que llegó demasiado rápido y las huellas que dejó en su vida: "Mi mayor triunfo es aprender a ser mejor, a sorprenderme, a ser feliz". Ha habido momentos emocionantes, como su interpretación de "Mi música es tu voz", pero también de confesiones y reivindicación.

La conversación arranca con una actuación especialmente íntima de "Vacío", un tema profundamente personal que sirve como punto de partida para recorrer algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. A partir de ahí, Rosa habla con Manu Sánchez sobre la presión mediática, las inseguridades, la exposición pública y el camino que ha recorrido hasta reconciliarse consigo misma.

Rosa López fue "un poquito" gorrilla: "No tiene ninguna deshonra" El legado de Jesús Quintero volvió a hacerse presente con dos de sus preguntas más icónicas, a las que la artista respondió desde la perspectiva de hoy. "Eso de gorrilla no tiene ninguna deshonra. Mi padre fue gorrilla y a mi madre no le gusta que lo diga. Fue mi padre, mi hermano y yo un poquito", cuenta en el programa. "A mí me llena de orgullo", asegura. La pregunta le hace recordar que, cuando se presentó a Operación Triunfo, ocultó datos sobre su vida. "Hija, tú nunca digas de dónde eres. Porque te llamas Cortés, eres gitana, tu abuelo es gitano, venimos del polígono... No podemos decir que vivimos en el polígono", le dijo su madre. "Me aprendí una dirección. En ese currículum que engrosé puse que sabía tocar el piano, que sabía inglés... Ama de casa y cantante al final", explica. El perro andaluz by Manu Sánchez Rosa López convierte "Vacío" en una confesión a corazón abierto Ver ahora

Rosa recuerda Operación Triunfo Con la cercanía que caracteriza al formato, Rosa López revive el fenómeno de Operación Triunfo, recuerda cómo cambió su vida de la noche a la mañana y reflexiona sobre todo lo aprendido desde entonces. Ese viaje al pasado culminó con uno de los momentos más emotivos de la noche: tras años negándose a interpretar el himno surgido del programa, la artista vuelve a cantar "Mi música es tu voz" gracias a la complicidad con Manu Sánchez. "Nos movemos con el recuerdo", asegura, antes de indicar al público que escuche atentamente la letra, "el sentido que tiene ahora". La actuación de Rosa conmueve al público y se convierte en uno de los instantes más memorables del programa. El perro andaluz by Manu Sánchez Rosa López revive el himno de Operación Triunfo 1 con un emotivo homenaje a Álex Casademunt Ver ahora