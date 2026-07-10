María del Monte se va 'Hasta el fin del mundo': "Me meto en una aventura, para mí es extraño que me meta ahí"
- María del Monte supera con creces nuestro confesionario y todas nuestras preguntas
- No te pierdas un nuevo programa cada jueves en La 1 y RTVE Play
María del Monte visita El perro andaluz dispuesta a hablar de todo. Música, política, actualidad, memoria, diversidad y algunos de los momentos más difíciles de su vida se entrelazan en una entrevista que pasa del humor a la emoción sin perder el sello del programa. La noche comienza, además, con un regalo muy especial de José Luis Jaén, que transforma "Cántame" en un bolero cargado de emoción y firma una actuación de gran sensibilidad.
Una ministra para el particular equipo de Gobierno de Manu
Manu Sánchez ya tiene nueva candidata para su particular Consejo de Ministros. Con ella comentó sobre la actualidad política andaluza y los cambios de rumbo que marcan la política actual: "Llega un momento en el que hay que olvidarse de los sillones y solo buscar que nos vaya bien".
El episodio que cambió su vida
La conversación también aborda uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el violento asalto que sufrió junto a su mujer en su domicilio. María del Monte recuerda aquella noche de terror y, sin querer profundizar demasiado en este episodio, se limita a expresar su confianza en la justicia y en las garantías del Estado de derecho. "Tengo que seguir creyendo en las leyes de mi país, donde hay garantías legales. Presunción de inocencia hasta que se diga lo contrario", explica en el programa.
Del fin del mundo... al fin de los prejuicios
La artista también habla de su participación en Hasta el fin del mundo, el formato de TVE presentado por Paula Vázquez. "Me meto en una aventura importante, para mí extraño que me meta ahí. Me ha llevado el destino al fin del mundo", cuenta. Se va con una meta: "Voy a intentar estar cuanto más tiempo mejor". De MasterChef Celebrity salió "un poco decepcionada", pero a Hasta el fin del mundo se va con ganas: "A mí la dureza del trabajo no me asusta". De momento ya se ha puesto ocho vacunas, con otra pendiente.
Carmen Fuentes recupera una pieza de archivo de 1959 en la que el NO-DO refleja, desde la perspectiva de la época, los estereotipos sobre las mujeres al volante. Una mirada al pasado que invita a comprobar cuánto ha cambiado la sociedad y recuerda la importancia de no olvidar de dónde venimos para seguir avanzando.
Orgullo, libertad y visibilidad
La conversación también encuentra espacio para hablar de diversidad y libertad. María del Monte comparte su reflexión sobre la importancia de vivir sin esconder quién eres y reivindica el valor de la visibilidad en un momento en el que todavía muchas personas siguen enfrentándose a prejuicios: "Para todas las personas que nos están viendo y para todos los partidos políticos: no corten derechos ni alas a las personas homosexuales porque posiblemente se las pueden estar cortando a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hermanos…". A este diálogo se suma María Peláe, pregonera del Orgullo de Sevilla este año, que aporta música, reivindicación y emoción a uno de los momentos más especiales del programa.
El confesionario más imprevisible
Como ya es tradición en El perro andaluz, María del Monte se enfrenta al ya emblemático confesionario. Un espacio sin filtros donde las preguntas más inesperadas dan lugar a respuestas sorprendentes y que se ha convertido en una de las secciones favoritas de la audiencia.
Tras superar la prueba con nota, María del Monte se gana un puesto en el particular Gobierno de Manu Sánchez. Un nombramiento simbólico que pone el broche final a una entrevista repleta de confesiones, humor, música y emoción. No te pierdas un nuevo programa del presidente de este late night cada jueves en La 1 y RTVE Play a las 23:00h. ¿Quiénes serán sus próximos ministros?