Paula Vázquez y la otra cara de la fama: "Decidí parar de ser activista cuando intentaron pegar a mi padre"

Hay personas que parecen haber estado presentes en todas las etapas de la televisión reciente. Paula Vázquez es una de ellas. Lleva más de tres décadas entrando en nuestras casas, ha presentado algunos de los formatos más recordados de la pequeña pantalla y, ahora, juega en casa: RTVE.

Pero en El perro andaluz no viene a presentar un programa. Viene a hablar de sí misma. Sin guion, sin teleprónter y con una sinceridad que deja algunos de los momentos más memorables de la temporada.

"Las redes sociales no siempre son sociales" Paula Vázquez conoce bien la otra cara de la popularidad. Tras años soportando comentarios, críticas e insultos a golpe de clic, decidió abandonar X. Demasiado ruido, demasiada agresividad y demasiado tiempo dedicado a quienes solo buscan hacer daño. "Más que haber un momento en el que decido ser activista, hay un momento en el que decido pararlo, que es cuando intentan pegar a mi padre en un bar. Ahí me doy cuenta de que lo que yo digo tiene consecuencias más allá de mi mundo", cuenta la presentadora. "Para entonces yo ya había recibido fotografías de mi casa apuntando con una pistola, amenazas de todo tipo, acoso", explica. "Hubo una campaña de desprestigio muy importante y decidí que ya estaba harta de la tele. Me faltó ver compañeros que saliesen a apoyarme. El acoso fue brutal", recuerda. El perro andaluz by Manu Sánchez Paula Vázquez se sincera en 'El perro andaluz': salud mental, redes sociales y una vida sin filtros Ver ahora

Una vida sin ponerse de perfil Si algo ha definido la trayectoria de Paula Vázquez es que nunca ha evitado los temas incómodos. A lo largo de su carrera ha opinado sobre política, igualdad, inmigración o los grandes debates que atraviesan la sociedad. En El perro andaluz vuelve a hacerlo, repasando cuestiones como el estado de la democracia o la regularización de personas migrantes. Y recuerda una realidad que a menudo olvidamos: durante décadas fueron miles de españoles quienes tuvieron que emigrar para buscar un futuro mejor.

La otra cara de la tele En su participación en El perro andaluz, Paula Vázquez ha querido mostrar la verdad detrás de los focos: "A lo largo de nuestra vida menstruamos durante siete años. Siete años, día y noche, en donde nosotras hacemos que estamos como que estamos igual de bien que vosotros. Nuestro cuerpo no puede más". "Tienes que seguir con una sonrisa y decir: 'música, ¡y a bailar!'. Y la gente no sabe si acabas de tener un embarazo ectópico el viernes, que a mí me pasó, y el martes estar diciendo 'música y a bailar'. Todo eso se esconde detrás de estos micros, de un estilismo prestado y unas joyas que hay que devolver, como las joyas, pero merece la pena por amor al arte. A mí me encanta el entretenimiento", revela.

Hablar de salud mental cuando nadie lo hacía Mucho antes de que la salud mental ocupara el lugar que merece en la conversación pública, Paula Vázquez habló abiertamente de la depresión que atravesó y que necesitó tratamiento. Una confesión especialmente valiente si se recuerda que entonces era uno de los rostros más populares de la televisión. La exposición pública también significó convivir durante años con el juicio constante sobre su aspecto físico. Lo recuerda ahora: "Yo me lo callé durante mucho tiempo y al final terminé somatizándolo en una enfermedad que me trajo muchos problemas personales, físicos...". Reivindica que "no es barata la salud mental, no es barato el psicólogo".

Una televisión pública donde caben todos los acentos La Oficina contra el Centralismo vuelve a abrir sus puertas de la mano de Sobria y Serena para reivindicar una realidad a veces olvidada: España se cuenta con muchos acentos. Entre humor, ironía y mucha retranca, el programa recuerda que existen distintas formas de hablar, de vivir y de entender el país, y que todas merecen tener espacio en la televisión pública. Porque no hay una única manera de ser de aquí.