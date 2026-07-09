Juanma Moreno anuncia la composición del nuevo Gobierno andaluz: 13 conserjerías y tres vicepresidencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado a su nuevo Gobierno, fruto de un acuerdo de legislatura para los próximos cuatro años con Vox. Moreno ha definido que será un Ejecutivo "de estabilidad por y para Andalucía" y con la garantía de mantener la estabilidad institucional.

Durante la rueda de prensa, Moreno ha subrayado que "no es un gobierno de unos contra otros", sino que se sustenta en el "absoluto respeto al Estatuto de Autonomía de Andalucía y a la Constitución de 1978". En este sentido, ha defendido que el pacto busca ofrecer certidumbre y continuidad para afrontar los próximos cuatro años de mandato.

El presidente también se refirió a la denominada "vía andaluza" como una forma de gobernar consolidada. "La vía andaluza no es una frase hecha, es una realidad y una forma de gobernar", afirmó. Según ha explicado, el nuevo Gobierno nace con el objetivo de "sumar" y mantener un rumbo basado en la moderación, el diálogo social y el respeto tanto a las instituciones como a los adversarios políticos.

Moreno aseguró que el Ejecutivo defenderá la "normalidad institucional", que calificó como "el mayor patrimonio de la democracia", y garantizó una defensa "a capa y espada" de la convivencia. Frente a quienes, dijo, "alimentan el ruido y la confrontación", respondió que el Gobierno actuará con "hechos, gestión y una defensa inquebrantable de la convivencia".