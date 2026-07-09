Juanma Moreno anuncia la composición del nuevo Gobierno andaluz: 13 conserjerías y tres vicepresidencias
- El popular asegura que la coalición con Vox "viene a sumar, no a dar pasos atrás"
- Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España completan la cúpula del nuevo Ejecutivo
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado a su nuevo Gobierno, fruto de un acuerdo de legislatura para los próximos cuatro años con Vox. Moreno ha definido que será un Ejecutivo "de estabilidad por y para Andalucía" y con la garantía de mantener la estabilidad institucional.
Durante la rueda de prensa, Moreno ha subrayado que "no es un gobierno de unos contra otros", sino que se sustenta en el "absoluto respeto al Estatuto de Autonomía de Andalucía y a la Constitución de 1978". En este sentido, ha defendido que el pacto busca ofrecer certidumbre y continuidad para afrontar los próximos cuatro años de mandato.
El presidente también se refirió a la denominada "vía andaluza" como una forma de gobernar consolidada. "La vía andaluza no es una frase hecha, es una realidad y una forma de gobernar", afirmó. Según ha explicado, el nuevo Gobierno nace con el objetivo de "sumar" y mantener un rumbo basado en la moderación, el diálogo social y el respeto tanto a las instituciones como a los adversarios políticos.
Moreno aseguró que el Ejecutivo defenderá la "normalidad institucional", que calificó como "el mayor patrimonio de la democracia", y garantizó una defensa "a capa y espada" de la convivencia. Frente a quienes, dijo, "alimentan el ruido y la confrontación", respondió que el Gobierno actuará con "hechos, gestión y una defensa inquebrantable de la convivencia".
Composición del nuevo gabinete
En cuanto a la composición. El nuevo gobierno andaluz contará con 13 consejerías, una menos que en la anterior legislatura, integradas por siete consejeras y seis consejeros, de los que tres son nuevas incorporaciones.
Antonio Sanz continuará como vicepresidente primero y mantendrá sus responsabilidades actuales. Moreno explicó que, de acuerdo con el pacto alcanzado con Vox, en caso de ausencia del presidente la máxima representación del Gobierno recaerá siempre en un miembro del Partido Popular.
Por su parte, Manuel Gavira asumirá la Vicepresidencia Segunda en representación de Vox, mientras que Carolina España será vicepresidenta tercera y continuará ejerciendo como portavoz del Gobierno andaluz.
Moreno concluyó que el nuevo Ejecutivo será un "gobierno estable, seguro y que viene a hacer progresar Andalucía", con el objetivo de ofrecer "la mejor respuesta posible a las necesidades de los andaluces".