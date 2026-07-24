¿Han hecho las paces José Mercé y Rosalía? El cantaor le envía un dardo envenado y suelta una gran exclusiva

¿Rosalía hace flamenco o no? Esta es la cuestión y la pregunta que la prensa hace siempre a los artistas flamencos. Cada uno tiene su opinión, pero la que más revuelo ha levantado es la José Mercé. El maestro del cante concedió una entrevista a El Mundo y cuando salió el tema de Rosalía dijo: "De Rosalía tengo que decir que tiene muchísimo talento y hubo un tiempo que sí hizo flamenco, pero ya no le queda casi nada y, sin querer ser presuntuoso, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las había hecho yo antes en mi disco Oripandó, con Antonio Orozco".

Mercé no sabía la que se le venía encima. Sus declaraciones tuvieron un eco mayúsculo y todavía hoy le siguen preguntando por Rosalía y la forma en la que ella juega con los códigos del flamenco. Él es un renovador del género, como Camarón o Enrique Morente, ha fusionado el flamenco con otros géneros y estilos musicales y ha hecho versiones de canciones que no eran flamencas, como ahora, que canta temas de Manuel Alejandro.

Mercé vuelve a hablar de Rosalía En el plató de El perro andaluz interpreta 'Yo soy aquel', canción de Manuel Alejandro que hizo famosa Raphael, pero llevada a su terreno y demostrando que tiene una poderosa voz y un amplio registro. Pero hay más. La entrevista que le hace Manu Sánchez es tan interesante como divertida. Y, por supuesto, se habla de Rosalía. Ocurre en el confesionario y Mercé entra de lleno al tema, capeando muy bien el jaleo que generaron sus palabras. "Nunca hablé mal de Rosalía. Siempre dije que lo que hacía no era flamenco, que cantaba muy bien y tenía un gran talento. Por decir eso, me pusieron de machista". Manu Sánchez y José MercéRTVE Nada más lejos. Mercé respeta a Rosalía como artista y reconoce su arte. Y recuerda que fue ella quien, tiempo después, lo incluyó entre las grandes figuras del flamenco. "Tiene un gran talento. Canta muy bien, es muy buena aficionada al flamenco. Le encanta el flamenco, pero por lo que sea ella no puede ejecutar el flamenco, así de claro".