Manu Sánchez denuncia que recibe amenazas de muerte: "No quieren que algunos opinemos para opinar solo ellos"
- Héctor de Miguel ha sido detenido y puesto en libertad horas más tarde, por un delito de desobediencia
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El presentador de El perro andaluz ha denunciado que desde que empezó a presentar este programa en RTVE ha comenzado a recibir amenazas de muerte. "Es lo que hay, es lo que viene. Parece que vamos a más y no a menos". Manu Sánchez ha entrado en directo en el programa de Mañaneros 360º, con Javier Ruiz, y ha contado el tipo de mensajes que recibe: "Hijo de la gran puta, hay que ser moderado", o "No politices. ¡Viva Franco!".
A todos aquellos que le desean la muerte, el presentador les ha dejado un recado muy claro y directo. "Desde aquí quiero lanzar un mensaje a los que me han amenazado de muerte: que se den prisa que tengo metástasis, que a lo mejor se le adelanta por otro lado", ha dicho. Este tipo de mensajes y amenazas de muerte han comenzado tras el éxito de El perro Andaluz. En el capítulo del pasado 9 de julio, este programa que se emite los jueves en La 1 y en RTVE Play, logró más de un 20% de audiencia y reunió a 3,8 millones de espectadores únicos.
El presentador dice que "opinando cosas que llevo opinando veintitantos años, ahora hablan de un posicionamiento muy claro y muy extremo. He leído columnas de opinión donde alguien opina que yo no debería opinar", y añade "no quieren que algunos opinemos, para opinar solo ellos".
"Ya no hablamos de haters anónimos"
Tirando de ironía y de mucho humor, Manu Sánchez dice que "más que por mi vida, estoy preocupado por la ortografía de estos señores. La maldad por dentro afecta al nivel ortográfico. ¡Céntrense en lo de la ortografía!".
Asegura que el perfil ha cambiado y que ya no son haters anónimos. "Hay padres y madres de familia que cuando entras en los perfiles dices: ¡qué barbaridad!, ¿por qué con esta soltura o esta naturalidad desear la muerte a alguien? ¿Por qué tanta violencia?", se pregunta.
Las personas que generan todo esto, dice Manu Sánchez, son "nazis confesos y declarados [...] Están normalizados y nos piden a otros que tenemos que escondernos, que nos tapemos, que nos callemos y que nos arrinconemos en la esquina. En este tablero estamos jugando y, de momento, el humor y creo que la inteligencia está aquí para hacer piruetas y para intentar estar por encima de todo esto".
Héctor de Miguel, detenido y puesto en libertad
Este jueves 16 de julio, ha saltado la noticia de la detención de Héctor de Miguel, más conocido como Quequé. El humorista ha quedado en libertad este jueves tras ser detenido por la Policía Nacional la noche del miércoles en Salamanca por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.
Según publica la Agencia EFE, en concreto se trata de una condena dictada por la sección duodécima de la Audiencia de Madrid que le impuso la obligación de pagar 41.800 euros al periodista Alfonso Rojo por una intromisión ilegítima a su honor, algo que el humorista ya habría pagado. Sin embargo, no habría atendido de forma adecuada la lectura del encabezamiento y fallo de la sentencia en su programa y perfiles de redes sociales, lo que habría motivado esta investigación por desobediencia que ha provocado su detención.
El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha acordado su puesta en libertad y ahora queda a disposición del juez de Madrid que dictó la orden de busca y captura en el marco de unas diligencias por desobediencia.