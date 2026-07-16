Manu Sánchez denuncia que recibe amenazas de muerte: "No quieren que algunos opinemos para opinar solo ellos"

El presentador de El perro andaluz ha denunciado que desde que empezó a presentar este programa en RTVE ha comenzado a recibir amenazas de muerte. "Es lo que hay, es lo que viene. Parece que vamos a más y no a menos". Manu Sánchez ha entrado en directo en el programa de Mañaneros 360º, con Javier Ruiz, y ha contado el tipo de mensajes que recibe: "Hijo de la gran puta, hay que ser moderado", o "No politices. ¡Viva Franco!".

A todos aquellos que le desean la muerte, el presentador les ha dejado un recado muy claro y directo. "Desde aquí quiero lanzar un mensaje a los que me han amenazado de muerte: que se den prisa que tengo metástasis, que a lo mejor se le adelanta por otro lado", ha dicho. Este tipo de mensajes y amenazas de muerte han comenzado tras el éxito de El perro Andaluz. En el capítulo del pasado 9 de julio, este programa que se emite los jueves en La 1 y en RTVE Play, logró más de un 20% de audiencia y reunió a 3,8 millones de espectadores únicos.

El presentador dice que "opinando cosas que llevo opinando veintitantos años, ahora hablan de un posicionamiento muy claro y muy extremo. He leído columnas de opinión donde alguien opina que yo no debería opinar", y añade "no quieren que algunos opinemos, para opinar solo ellos".

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Programa 5 - María del Monte y Paula Vázquez Manu Sánchez recibe a María del Monte y Paula Vázquez en una nueva noche de humor, actualidad y música, de la mano de María Peláe y José Luis Jaén. rtve play

"Ya no hablamos de haters anónimos" Tirando de ironía y de mucho humor, Manu Sánchez dice que "más que por mi vida, estoy preocupado por la ortografía de estos señores. La maldad por dentro afecta al nivel ortográfico. ¡Céntrense en lo de la ortografía!". Asegura que el perfil ha cambiado y que ya no son haters anónimos. "Hay padres y madres de familia que cuando entras en los perfiles dices: ¡qué barbaridad!, ¿por qué con esta soltura o esta naturalidad desear la muerte a alguien? ¿Por qué tanta violencia?", se pregunta. Las personas que generan todo esto, dice Manu Sánchez, son "nazis confesos y declarados [...] Están normalizados y nos piden a otros que tenemos que escondernos, que nos tapemos, que nos callemos y que nos arrinconemos en la esquina. En este tablero estamos jugando y, de momento, el humor y creo que la inteligencia está aquí para hacer piruetas y para intentar estar por encima de todo esto".