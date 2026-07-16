Rosa López, Boris Izaguirre y una noche para ladrar de risa con Manu Sánchez en 'El perro andaluz'
- Manu Sánchez recibe a la cantante y al escritor en su nueva entrega
- Todos los programas de El perro andaluz están en RTVE Play
Rosa López y Boris Izaguirre visitan El perro andaluz este jueves. La cantante y el escritor se dejan sorprender por Manu Sánchez en una nueva entrega del programa, la sexta, donde la música en directo, el humor y las confesiones vuelven a marcar el ritmo de una noche en la que cualquier giro es posible. Rosa López y Boris Izaguirre se adentran en el universo de Manu Sánchez para compartir recuerdos, opinar sobre la actualidad y dejar espacio a una conversación tan espontánea como imprevisible, donde las preguntas más icónicas del formato volverán a ponerles a prueba.
Dos invitados, muchas historias
Dos invitados acostumbrados a los focos, pero también con mucho que contar fuera de ellos. Entre reflexiones, risas y alguna confesión inesperada, ambos recorrerán algunos de los episodios más importantes de sus carreras mientras se enfrentan a las preguntas de Manu Sánchez, siempre dispuesto a llevar la conversación un paso más allá.
El sello de El perro andaluz
La música en directo volverá a poner la banda sonora de la noche con la actuación de Rosa López junto al coro Gospel It. Tampoco faltarán las apariciones de Doña Carmen Fuentes desde el Archivo de RTVE, las preguntas rescatadas de Jesús Quintero, la mirada de María Galiana en Palabras Mayores y ese confesionario donde, casi sin darse cuenta, los invitados terminan mostrando su lado más auténtico.
El perro andaluz, en La 1 y RTVE Play
Todos los jueves tienes una cita con El perro andaluz by Manu Sánchez, un late night en teatro y con público donde conviven la entrevista, la improvisación, la música en directo y la actualidad. De momento ya han pasado por el sofá Manuel Carrasco, Miguel Ángel Revilla, Vanesa Martín, Mercedes Milá, Xavier Sardà, Niña Pastori, Anabel Alonso, María del Monte y Paula Vázquez, grandes invitados que han regalado confesiones y risas.
Rosa López y Boris Izaguirre serán los siguientes en charlar con Manu Sánchez. Lo harán este jueves, después de La Revuelta, en un programa que se podrá ver en La 1 y RTVE Play. Si te lo pierdes, en RTVE Play lo tendrás completo para que lo disfrutes cuando quieras. Este jueves El perro andaluz vuelve dispuesto a demostrar que las mejores conversaciones son las que nadie puede prever.