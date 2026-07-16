Rosa López, Boris Izaguirre y una noche para ladrar de risa con Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

Rosa López y Boris Izaguirre visitan El perro andaluz este jueves. La cantante y el escritor se dejan sorprender por Manu Sánchez en una nueva entrega del programa, la sexta, donde la música en directo, el humor y las confesiones vuelven a marcar el ritmo de una noche en la que cualquier giro es posible. Rosa López y Boris Izaguirre se adentran en el universo de Manu Sánchez para compartir recuerdos, opinar sobre la actualidad y dejar espacio a una conversación tan espontánea como imprevisible, donde las preguntas más icónicas del formato volverán a ponerles a prueba.

Dos invitados, muchas historias Dos invitados acostumbrados a los focos, pero también con mucho que contar fuera de ellos. Entre reflexiones, risas y alguna confesión inesperada, ambos recorrerán algunos de los episodios más importantes de sus carreras mientras se enfrentan a las preguntas de Manu Sánchez, siempre dispuesto a llevar la conversación un paso más allá.

El sello de El perro andaluz La música en directo volverá a poner la banda sonora de la noche con la actuación de Rosa López junto al coro Gospel It. Tampoco faltarán las apariciones de Doña Carmen Fuentes desde el Archivo de RTVE, las preguntas rescatadas de Jesús Quintero, la mirada de María Galiana en Palabras Mayores y ese confesionario donde, casi sin darse cuenta, los invitados terminan mostrando su lado más auténtico.