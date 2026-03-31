RTVE prepara 'El año en que naciste', con Carlos del Amor

RTVE prepara 'El año en que naciste', un viaje personal e histórico en el que dos invitados reconocidos que han nacido el mismo año revisitan su pasado y el contexto de la época gracias a las imágenes del NO-DO y del archivo de RTVE. El periodista Carlos del Amor es el presentador del nuevo programa que, además de introducir las imágenes que verán los invitados, conducirá la tertulia en un tono distendido y cercano.

El programa, producido por RTVE en colaboración con Minoría Absoluta (‘Los archivos secretos del NO-DO’), retrata una época a través del archivo, pero también es el motor que genera conversación, anecdotario y análisis. Las imágenes serán el punto de partida para iniciar una distendida conversación a tres bandas, llena de anécdotas, datos curiosos y momentos emotivos.

Para el periodista de RTVE Carlos del Amor, “’El año en que naciste’ es un regalo, uno de esos programas en los que uno sueña participar. Es un viaje a la memoria individual de grandes invitados, pero también a la memoria colectiva de todo un país. Porque todos descubriremos detalles que forman parte del paisaje propio o del paisaje vital de nuestros padres o abuelos, buceando en el archivo del NO-DO y el de RTVE para retratar una época”, explica.

El objetivo de ‘El año en que naciste’ es explorar la época relacionada con los invitados desde una perspectiva única, poniendo el foco en los acontecimientos sociales, culturales e históricos más relevantes del momento, gracias al poder evocador de las imágenes de archivo, y a los recuerdos de los protagonistas.

El programa se ha emitido con éxito en La 2Cat de RTVE el pasado otoño. ‘L’any que vas neixer’, presentado por el periodista Xavier Bundó, ha contado con invitados como Gemma Nierga, José Corbacho, Pilar Eyre o Quimi Portet, entre otros.