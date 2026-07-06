'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, despide temporada con Ana Torroja y Lola Lolita

Henar Álvarez pone el broche final a una temporada inolvidable con dos estrellas invitadas: la cantante que ha marcado a toda una generación, Ana Torroja, y una de las influencers más queridas de España, Lola Lolita. No faltará a la cita el colaborador Lamine Thior para despedir la temporada por todo lo alto antes de que ‘Al cielo con ella’cierre por vacaciones.

Ana Torroja ha hecho historia en nuestro país como vocalista de Mecano. La cantante viene al plató de Henar Álvarez para hacer un repaso a sus inicios en la música, el éxito del grupo que marcó a toda una generación, el vértigo de iniciar su carrera en solitario.

Lola Lolita empezó a subir vídeos con tan solo 14 años. Lo que entonces parecía algo divertido ha acabado convirtiéndose en una profesión que la ha convertido en una de las influencers más queridas y seguidas del país. Esta semana visita ‘Al cielo con ella’ para hablar sin filtros de la cara oscura de las redes, las polémicas en las que se ha visto envuelta y del apoyo de su familia.

Lamine Thior trae una sección en la que habla de seguridad masculina, aviones y Tarantino. Y, para cerrar la temporada, Henar Álvarez interpreta una canción junto a todos los colaboradores para anunciar que ‘Al cielo con ella’ se marcha de vacaciones, pero regresará más fuerte que nunca.