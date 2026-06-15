Carlos del Amor, periodista de RTVE, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026

Estamos acostumbrados a verle acercar la cultura al gran público desde el Telediario, con su estilo único de narrar la actualidad trascendiendo al mero relato informativo. Pero esta vez la noticia es él. Carlos del Amor, periodista de RTVE, ha sido galardonado con el Premio de Periodismo Cultural 2026.

A lo largo de su trayectoria ha conversado con las más relevantes figuras del ámbito cultural y del espectáculo, pero también ha dado voz a personas anónimas cuyas historias merecían ser contadas. En reconocimiento a esta labor, el jurado lo ha elegido por "su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad para descubrir lo extraordinario en lo cotidiano".

Asimismo, el jurado ha señalado que Del Amor "ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo, que acerca los contenidos culturales a un público masivo sin perder rigor ni calidad. Referente del periodismo cultural en el ámbito del servicio público, en particular en RTVE (Radio Televisión Española), ha sabido equilibrar información y pasión, dando el protagonismo a los creadores y a las historias detrás de las obras".

"En televisión existía siempre el sambenito de que la cultura bajaba la audiencia. Y ya nos lo hemos quitado. No es cierto" ¿Cómo se siente un tras ganar un Premio Nacional? "Bueno, pues todavía no siento que lo bueno. La verdad mucha sorpresa porque, bueno, alguna vez me habían dicho... pero es verdad que creo que la televisión no había estado en la nómina de este Premio Nacional de Periodismo Cultural. Entonces, creo que también se premia a un medio que muchas veces se le mira como como efímero y rápido". ¿Es una reivindicación entonces del propio formato? "Sí, creo que hay que reivindicar la televisión como medio de masas, que llega a mucha gente y que intentamos hacer que la cultura llegue a mucha gente. Creo que se reivindica un poco el programa cultural en televisión primero, que es maravilloso porque te permite experimentar muchísimo, que es lo que a mí más me atrajo hace ya veintitantos años. Poder experimentar con la imagen. Y eso lo permite la cultura. Y, bueno, cuando te llaman y te dan un premio, cuando ya tienes una edad, te acuerdas te buena de parte de la familia, del jefe de cultura con el que aprendí mucho, Manuel Román... y cuando te dan un premio nunca te lo esperas. Ya te digo que no suele estar la televisión premiada en este tipo de premio". ¿Y cómo ves el periodismo cultural en España actualmente? "Pues regular, ¿no? Si el periodismo ya tiene el apellido precario, imagínate si se tiene de cultural como primer apellido: sería precario y más precario. Siempre, desde que he nacido en el mundo del periodismo cultural, se decía que en televisión bajaba la audiencia siempre. Era el sambenito que se nos colgaba. Y nos lo hemos quitado, no la bajamos. Porque luego te das cuenta que no, que se hacen especiales de diez minutos y no bajan la audiencia. Se hacen cosas de una hora y no bajan. Es un mito y hay miedo porque siempre se cree que la tele tiene que ser taquicárdica. Y creo que la gente ya demanda otro tipo de cosas y una información más tranquila y reposada, en la que haya belleza, discurso, que se cuenten cosas. Por suerte es un medio público que apuesta por ese tipo de contenido. Yo probablemente no sería yo en otro sitio. O sea, probablemente, no hubiera ganado nunca este premio si trabajara en otro en otro medio, en otra televisión. ¿Quién me va a dar una hora en prime time un 31 de diciembre antes de las campanadas jugándose el día? ¿O quién te da 15 minutos para hablar de Picasso? Y luego que levante la gente la cabeza. Porque mucha gente tiene la tele de fondo y nuestro triunfo es que levante la cabeza. Que ha visto a un tío que no conocía y va a pasar un minuto y medio en un mundo que no conoce. A veces el mundo es muy conocido, porque no le damos la espalda al mainstream, no somos tontos, pero también hacemos por dar a conocer manifestaciones culturales a las que nadie hace caso. Es nuestra obligación". Carmen Machi gana el Premio Nacional de Cinematografía 2026 Esteban Ramón ¿Qué es, para ti, lo más bonito de tu labor? "Que alguien al final, después de ver el Telediario, después de ver una crónica, haya descubierto algo nuevo o haya visto algo nuevo. O si ya lo conocía, suspire. Somos prescriptores. Al final, desde el momento en que decidimos qué entra y qué no, estamos decidiendo lo que somos. Con que alguien levante la cabeza, me conformo. Nosotros hacemos las piezas como si fuesen, te lo garantizo, orfebrería. Cuidamos el audio, la pausa, cuidamos tal... Sabemos que el 80% de las cosas no se aprecia en televisión cuando la ves. Pero habrá alguien que lo aprecie. Con que haya un porcentaje pequeño que lo aprecie, eso ya es un triunfo para nosotros".