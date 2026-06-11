Astiberri Ediciones, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2026

Astiberri Ediciones (Astisendo Grupo Editorial, S.L.) ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido hoy, que ha destacado a la editorial por “su inestimable contribución al elevar el Cómic a la categoría de alta literatura y por la enorme ambición artística de un catálogo que testimonia su espíritu exigente”.

Asimismo, el jurado ha señalado que Astiberri, referente indiscutible del panorama editorial independiente, “ha construido su prestigio apostando por formatos cuidados y obras con un marcado sello de autor. Sus publicaciones abordan temas complejos como la memoria histórica, el periodismo de guerra, la biografía y la crítica social. El buen hacer editorial ha consolidado las carreras de figuras nacionales fundamentales con la publicación de obras que se han convertido en emblemáticas y, a la vez, ha tendido puentes culturales con la traducción de creadores internacionales relevantes”.

Además, el jurado ha expresado que “con un cuarto de siglo de historia y mil títulos vivos, su gestión sólida y coherente sigue atrayendo a nuevos públicos gracias a la variedad y a la belleza técnica y la estética de sus libros”.