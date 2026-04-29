Cómic: La editorial Astiberri cumple 25 años

Fundada en 2001, en el barrio bilbaíno de en el barrio bilbaíno de Santutxu y con Fernando Tarancón al frente, la editorial Astiberri cumple 25 años este 2026. Un cuarto de siglo en el que ha publicado a más de 450 autores y autoras nacionales e internacionales, cuenta con más de 1.000 títulos vivos en su catálogo. Y como muestra de su calidad, han editado 9 de las 19 obras ganadoras del Premio Nacional del Cómic hasta el momento.

Uno de sus editores, Laureano Domínguez, hace balance de estos primeros 25 años: "Si me hubieran dicho hace 25 años que íbamos a estar donde estamos, me hubiera quedado un poco ojiplático. Es una satisfacción enorme haber logrado tantos premios, sobre todo esos 9 premios nacionales. No se puede pedir más porque hemos conseguido casi el 50% de los que se han concedido. Además de bastantes galardones en el Salón de Barcelona. Y tenemos un catálogo del que no podemos estar más orgullosos. Así que la verdad es que son 25 años de los que sentirse muy contento".

En cuanto a lo que tienen previsto para celebrar este 25 aniversario, Laureano nos comenta: "Haremos cosas conmemorativas, como alguna bolsa o un cartel con una selección de títulos de los que más nos han importado durante todos estos años y que siguen vivos en el en las mesas de novedades de las librerías. Y, aunque no puedo desvelaros mucho, para este año tenemos una selección de títulos que son de lo mejor que hemos hecho en este cuarto de siglo. Aunque cueste creerlo. Tenemos un año espectacular de novedades".

Como El viaje, la nueva obra de Paco Roca, que saldrá a la venta el próximo 28 de mayo. Este enero de 2026 Los surcos del azar, del valenciano, hacia historia al superar los 100.000 ejemplares vendidos.

"Queríamos que todo el mundo leyera cómics" Sobre cómo han evolucionado los gustos de los lectores en estos 25 años, Laureano nos comenta: "Yo creo que se ha que se ha ampliado mucho el gusto, que era al fin y al cabo lo que pretendíamos. Queríamos que los cómics no fueran un reducto de aficionados, sino que los leyera todo el mundo, igual que leemos una novela o vamos a ver una película. Y yo creo que en eso hemos avanzado bastante. Desde el principio hicimos la apuesta por la novela gráfica porque en ese momento habíamos conseguido fichar algún título importante, como era el caso de Blankets, y, más tarde, Malas ventas, Berlín... Y claro, de repente ves que esos libros tienen un público". "Cuando publicamos Blankets, que era un tocho de 600 páginas y valía 35 €, parecía una locura -añade Laureano-. Y hoy sigue vivo en el catálogo. Yo creo que en ese sentido han cambiado mucho los gustos. La gente ahora se da cuenta de que el cómic no son solo series de géneros, sino que se ha ampliado muchísimo el abanico de los temas que se tratan, la extensión, el formato...." "Otra de las cosas que cuenta muchísimo, creo yo, de cara al lector, es la calidad de los libros de Astiberri. Están impresos con unos papeles excelentes, con un diseño estupendo. Creo que todo eso es importante". 'El bosque de Oreka 1. Una larga noche', de Paco Sordo, se publicará el 21 de mayo (Astiberri) 5