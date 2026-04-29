Última hora política hoy, en directo: Sánchez y Feijóo se enfrentan en una sesión de control marcada por la caída del decreto de vivienda y el choque con el PNV

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Feijóo, a Sánchez: "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno solamente por eso no debería estar sentado ahí"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, califica de "espeluznantes" las imágenes que han publicado algunos medios del congreso político en el que se votaba para elegir al secretario general del PSOE. "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno solamente por eso no debería estar sentado ahí", ha advertido el líder de la oposición, que le reprocha al jefe del Ejecutivo su gestión en materia de Sanidad: "¿Sabe por qué hay una huelga de médicos en España?".

Sánchez ha defendido la gestión de su Gobierno en materia sanitaria y la financiación destinada a las comunidades autónomas y ha denunciado que algunas recursos a la sanidad privada. "Servimos a la mayoría, ustedes sirven a los de siempre, a la élite de este país", ha respondido.

“Feijóo acusa a Sánchez de "no respetar" la democracia y le señala como "máximo responsable" de la huelga de médicos: "No me resisto a mencionar el Comité Federal donde le echaron de su partido (...) El presunto pucherazo fue el preludio de toda su carrera política" pic.twitter.com/zTtluqWjXU“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 29, 2026

"El presidente del Gobierno no sabe ni una palabra sobre Sanidad y por no saber no sabe que hay huelga desde hace diez meses", ha reaccionado Feijóo. "¿Sabe cuánto ha incrementado la lista de espera en España? Más de dos millones de personas durante la huelga de médicos de su Gobierno, no se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la Sanidad pública".

Sánchez ha respondido a Feijóo que el Gobierno, entre otras cosas, ha recuperado la sanidad pública universal.