Última hora política hoy, en directo: Sánchez y Feijóo se enfrentan en una sesión de control marcada por la caída del decreto de vivienda y el choque con el PNV
- Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario De Aldama declaran en el caso mascarillas
El Gobierno afronta este miércoles una sesión de control marcada por las declaraciones del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo, por su presunta implicación en la trama.
En esta sesión de control, el presidente Pedro Sánchez va a responder a preguntas del PNV, socio del Ejecutivo, quien preguntará cómo piensa seguir gobernando estando en minoría parlamentaria, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) le exigirá directamente que adelante las elecciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, responderá por primera vez como vicepresidente en una sesión de control.
En directo, última hora política hoy
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9:19
UPN insta a Sánchez a convocar elecciones y el presidente responde: "Cuando coresponde, en 2027"
El portavoz del UPN Alberto Catalán Higueras insta al presidente del Gobierno a convocar elecciones y le echa en cara los casos de presunta corrupción que se investigan en el entorno del Ejecutivo, como el caso mascarillas en el que este miércoles declaran el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
"Se convocarán cuando corresponda, en 2027", ha respondido, a lo que Catalán ha pedido "menos prepotencia" y que se vaya, y ha cuestionado que sea constitucional: "No solo le hará un favor a su país sino también a su propio partido".
En tono de ironía Sánchez le ha agradecido su "tono constructivo", ha defendido la actuación de su partido ante los casos de corrupción. "Hemos impulsado una transformación energética y digital [..] hemos reducido la desigualdad gracias al compromiso de este Gobierno con la clase trabajadora y ahí están los datos". España, ha dicho el jefe del Ejecutivo, "necesita ocho años más de Gobierno progresista".
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9:14
El PNV cuestiona si Sánchez quiere llegar a las elecciones "con compañía" y este responde: "Por su puesto y buena compañía como la del PNV"
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, pregunta a Sánchez sobre cuáles son las prioridades de su Gobierno y cómo piensa llevarlas a cabo con la actual aritmética parlamentaria. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que han tenido apoyos de grupos parlamentario como el de la formación vasca y la portavoz le advierte sobre la situación de la Sanidad, que está "peor".
"Esta huelga afecta a la Sanidad pública", ha dicho Vaquero, es "un conflicto estatal que exige liderazgo, resuelva ya los motivos de esta huelga". Sobre vivienda, después de que la formación vasca se haya abstenido en la tramitación del decreto sobre alquileres, le ha advertido que es necesario el "diálogo". La portavoz vasca le ha llamado a "cuidar las formas": "USted sabrá cómo llega a la convocatoraia electoral y si quiere compañía o no".
"Por su puesto que quiero compalía y además buena compañía como la del PNV", ha respondido Sánchez, que le ha expresado su agradecimiento a la formación vasca.
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9:08
Feijóo, a Sánchez: "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno solamente por eso no debería estar sentado ahí"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, califica de "espeluznantes" las imágenes que han publicado algunos medios del congreso político en el que se votaba para elegir al secretario general del PSOE. "El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno solamente por eso no debería estar sentado ahí", ha advertido el líder de la oposición, que le reprocha al jefe del Ejecutivo su gestión en materia de Sanidad: "¿Sabe por qué hay una huelga de médicos en España?".
Sánchez ha defendido la gestión de su Gobierno en materia sanitaria y la financiación destinada a las comunidades autónomas y ha denunciado que algunas recursos a la sanidad privada. "Servimos a la mayoría, ustedes sirven a los de siempre, a la élite de este país", ha respondido.
“Feijóo acusa a Sánchez de "no respetar" la democracia y le señala como "máximo responsable" de la huelga de médicos: "No me resisto a mencionar el Comité Federal donde le echaron de su partido (...) El presunto pucherazo fue el preludio de toda su carrera política" pic.twitter.com/zTtluqWjXU“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 29, 2026
"El presidente del Gobierno no sabe ni una palabra sobre Sanidad y por no saber no sabe que hay huelga desde hace diez meses", ha reaccionado Feijóo. "¿Sabe cuánto ha incrementado la lista de espera en España? Más de dos millones de personas durante la huelga de médicos de su Gobierno, no se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la Sanidad pública".
Sánchez ha respondido a Feijóo que el Gobierno, entre otras cosas, ha recuperado la sanidad pública universal.
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9:00
Rodríguez asegura que no van a "cejar en el empeño" de alcanzar la mayoría para sacar adelante el decreto de vivienda
La ministra de Vivienda ha dicho que llevan toda la legislatura "intentando llegar a acuerdos" con los grupos políticos y que no "van a cejar en ese empeño de alcanzar esa mayoría" para que salgan adelante las medidas de este real decreto.
Rodríguez ha asegurado que la mayoría de los partidos políticos que han votado en contra del real decreto sobre alquileres están de acuerdo en que hay que "congelar el aqluiler parar este mercado voraz y que hay que dar estabilidad a las personas que viven en alquiler".
"Creo que hay una oportundiad de todos esos textos en tramitación en los que casi habíamos alcanzado el acuerdo e iniciativas que habian sido rechazadas nos abrimos a abordarloas y me voy a empeñar en seguir trabajando", ha dicho
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8:54
La ministra de Vivienda "condena" el rechazo del Congreso al decreto sobre alquileres
La ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, ha "condenado" la actitud de los grupos políticos que no han apoyado la prórroga de los contratos de alquiler en La Hora de La 1 que los grupos políticos, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a aquellos ciudadanos que hayan solicitado acogerse a la medida y ha advertido que no van "a bajar los brazos".
"Vamos a seguir trabajando para regular este mercado salvaje del alquiler", ha señalado en La Hora de La 1 Rodríguez que ha instado a todos los ciudadanos que tengan dudas sobre cuál es su situación que llamen al teléfono 047.
“Isabel Rodríguez: "Ofrezco, como ministra de Vivienda, a todas estas personas el teléfono 047 para asistirles en sus dudas y asesorarles en caso de que el asunto este judicializado" https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora29A pic.twitter.com/Xii0SuKgqO“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 29, 2026
A todos los que han solicitado acogerse a la medida han quedado "cubiertos por la vigencia del real decreto ley si se llegara a la judicialización tendríamos que pleitear y entiendo que los tribunales van a estar a favor del derecho de acceso a la vivienda de estas personas de la filosofía de esta norma".
La ministra ha dicho que el Ministerio de Vivienda les va a acompañar y el teléfon 047 está a su disposición para tener asesoramiento.
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8:41
El catedrático de Derecho Jordi Nieva asegura en RNE que el acuerdo de Aldama con la Fiscalía no condiciona lo que pueda decidir el Tribunal Supremo
El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que el acuerdo de la Fiscalía con el empresario Víctor de Aldama en el juicio por el caso mascarillas por el que pide una pena menor para él, no le exime de ser responsable.
“¿ ENTREVISTA | Jordi Nieva (@jordinieva ), catedrático de Derecho Procesal de la @UniBarcelona— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) April 29, 2026
¿¿ "El acuerdo de la Fiscalía con Aldama no le exime de ser responsable, siempre que haya otra acusación (...) No importa si hay acciones populares"
¿¿ https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/8r6AUJ9G3N“
El tribunal es libre de decidir cuál es la responsabildiad de Víctor de Aldama o de cualquier otro procesado, "lo que no puede hacer es ir más allá de la más grave de las acusaciones porque así lo etablece la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
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8:33
El PP señala la "agonía" del Gobierno por el paro, la falta de presupuestos o el apagón
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes la "agonía" del Gobierno que a su juicio evidencia cuestiones como los datos del paro, la falta de presupuestos, su "negligencia" en el accidente ferroviario de Adamuz y su "incompetencia" en el apagón eléctrico de hace un año.
En una rueda de prensa en la Cámara baja, Muñoz ha enumerado cinco hechos que, a su parecer, demuestran la "agonía" del Ejecutivo, plasmados en una "semana que evidencia claramente el fin de ciclo del Gobierno".
La portavoz ha apuntado a los "peores datos del paro en trece años" que, ha dicho, dejan claro que la economía española "no es un cohete" sino "un desastre". También la falta de presupuestos generales para este año que el Gobierno no presenta no por una cuestión de "incertidumbre" sino porque no tiene los votos necesarios para aprobarlos, según ha manifestado.
Asimismo, ha destacado la "negligencia" del Gobierno en el accidente ferroviario de Adamuz, por el que ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien "mintió y sigue mintiendo", y la "incompetencia" del Ejecutivo en el apagón del 28 de abril de 2026 al no invertir "lo suficiente" en el sistema eléctrico y "mentir" sobre el origen del suceso.
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8:23
El Congreso tumba la prórroga de los alquileres y el Gobierno ya piensa en "hipótesis" para aprobar de nuevo la medida
El Congreso ha tumbado este martes el decreto de prórroga de los alquileres después de que el Gobierno no haya logrado los apoyos necesarios para que prospere. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han impedido que el texto superara el examen en el hemiciclo; se ha sumado, además, la abstención del PNV por falta de "seguridad jurídica".
A la tribuna del Congreso ha subido el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para defender el decreto, consciente de que el texto iba a decaer. En la bancada del Gobierno solo estaban sentados en ese momento dos ministros más de Sumar: la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
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8:20
El juicio de las mascarillas entra en su fase definitiva con la declaración de Aldama, Koldo y Ábalos
El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se celebra en el Tribunal Supremo, prestarán declaración este miércoles por su presunta implicación en la trama.
La undécima jornada de la vista oral comenzará a las 10 de la mañana, tras la maratoniana sesión del lunes, que duró catorce horas.
Está previsto que Aldama, el presunto nexo corruptor, sea el primero en declarar, seguido de Koldo y, por último Ábalos. No se descarta que los interrogatorios se extiendan y no sea suficiente una jornada para concluirlos.
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8:18
Buenos días, comienza aquí la narración al minuto de una intensa jornada en lo político, que dará comienzo con la sesión de control al Gobierno, marcada por las declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama en el marco del juicio del caso mascarillas. Además, esta sesión de control será la primera en la que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo dé explicaciones como vicepresidente primero.