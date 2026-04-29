Sánchez suaviza su choque con un PNV que le exige "respeto" si quiere llegar "acompañado" a las elecciones

El presidente del Gobierno intenta apagar el fuego desatado con el PNV tras la foto hecha con IA del PSOE-Euskadi en la que ironizaban sobre Aitor Esteban. Una foto que ha provocado que este miércoles no se reúna el PSOE con el propio Esteban.

"Quiero compañía y buena. Para lograr las prioridades necesito diálogo, y agradezco la posición del PNV, necesitamos posiciones constructivas y agradezco siempre al PNV su posición", ha ensalzado en un tono rebajado el líder del Ejecutivo. La reacción de Sánchez ha llegado después de que la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le haya advertido que si quiere llegar a 2027 debe "cuidar las formas", tanto el el "fondo como en las formas".

"Quizá en lo que queda de legislatura solo tiene la prioridad de levantar un muro contra el fascismo y el 'trumpismo'. Es legítimo y necesario. Ahí nos va a encontrar, pero no nos va a encontrar si no cuida las formas y no nos respeta. Usted sabrá si quiere compañía lo que queda de legislatura o no, presidente", ha advertido Vaquero desde su escaño en el Congreso un día después de que su formación se abtuviese en la votación sobre el decreto de prórroga de los alquileres.

Fuentes de Moncloa han descartado que lo ocurrido haya sido una crisis entre el Gobierno y el PNV, si no un choque en el ámbito vasco en un choque entre partidos. De hecho, desde el Ejecutivo restan importancia a la polémica, aseguran que "no ha pasado nada" y que las relaciones del Gobierno con el PNV no se han visto afectadas.

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