El PNV suspende una cita con el PSOE por una falta de respeto "indecente" tras un mensaje de los socialistas en X

Choque entre el PNV y el PSOE por el tuit publicado por los socialistas vascos en el que ironizan con el "optimismo" de Aitor Esteban. El líder del PNV había afirmado que las negociaciones respecto al nuevo Estatuto vasco "avanzan". Esta frase ha sido comentada por el Partido Socialista de Euskadi en X con un mensaje que viene acompañado de una foto generada por inteligencia artificial.

En esa imagen aparece Esteban tirándose a la piscina mientras varias personas aplauden. La publicación ha sido calificado de "indecente" por el PNV, que afirma que "no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre". Como consecuencia de este enfado, continúan los nacionalistas vascos, han cancelado la reunión de Aitor Esteban este miércoles en la sede de su partido en Bilbao con el representante del PSOE Antonio Hernando y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para hablar de la reforma estatutaria.

En el texto de X criticado por el PNV, los socialistas dicen: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto... dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre.



Es indecente.



La reunión de @Aitor_Esteban con Moncloa de mañana queda anulada. https://t.co/Klny1D40sN“ — EAJ-PNV (@eajpnv) April 28, 2026

Añaden, a continuación, que "la defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".

Preguntada en los pasillos del Congreso, la portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha señalado que la reunión se ha anulado por el trato que se ha dado a su formación y a su presidente y la crítica que ha hecho el PSE sin "ningún tipo de justificación". Ha agregado, visiblemente molesta, que la crítica es legítima pero no se puede "dar ese trato al Partido Nacionalista Vasco".

El PSE-EE ha lamentado el "enfado" del PNV y ha asegurado que "no hay nada sobre la mesa para pensar en un acuerdo a corto plazo, ni mucho menos", sobre un nuevo estatuto en la política vasca.

"Qué le vamos a hacer si se ha enfadado", han señalado a EFE fuentes de la formación, que han recordado que la metáfora de la piscina es recurrente en las intervenciones del propio Aitor Esteban y han agregado que los socialistas no van a hacer más comentarios al respecto para no alimentar la polémica.

Según estas mismas fuentes, la cita de mañana era uno más de los encuentros periódicos convocados por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, sobre el nuevo texto fundamental de la autonomía.