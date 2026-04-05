El PNV avisa en el Aberri Eguna de que está "en juego" seguir construyendo un "país fiable" o que otros lo "deshagan"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, han avisado este domingo en el marco del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) de que en las elecciones forales y municipales del próximo año "está en juego" seguir construyendo "un país fiable" o dejar "que otros lo deshagan". Además, han reivindicado a su partido como el "mejor defensor" de un autogobierno vasco, que "no está garantizado".

El acto "de reivindicación", celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao con el lema 'Aberria Bizi' (Vive el país), ha comenzado con todos los asistentes guardando un minuto de silencio en recuerdo de la mujer de 44 años asesinada el pasado viernes en Basauri (Bizkaia), presuntamente a manos de su pareja.

En su intervención, Esteban ha anunciado que el próximo mes de mayo el partido jeltzale pondrá en marcha la maquinaria electoral con un "gran acto" de cara a los comicios municipales y forales de 2027 en los que, a su juicio, "nos jugamos el rumbo de este país".

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, también en su segundo Aberri Eguna como jefe del Ejecutivo vasco, ha alertado de que "pueden llegar" al poder la derecha "autoritaria" y la conservadora, "perdida y condicionada", que conforman el eje "PP-Vox", ante lo cual ha transmitido a los presentes un "mensaje de confianza: ¡Euskadi está preparada!".

Asimismo, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha instado a responder "cómo quiere pasar a la historia" y si "va a cumplir o no los compromisos pactados con Euskadi".