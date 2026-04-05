El PNV avisa en el Aberri Eguna de que está "en juego" seguir construyendo un "país fiable" o que otros lo "deshagan"
- Aitor Esteban e Imanol Pradales avanzan un acto del PNV en mayo para poner en marcha la maquinaria electoral
- Otegi aboga en Pamplona por dar un "paso cualitativo" hacia "la República Vasca"
El presidente del PNV, Aitor Esteban, y el lehendakari, Imanol Pradales, han avisado este domingo en el marco del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) de que en las elecciones forales y municipales del próximo año "está en juego" seguir construyendo "un país fiable" o dejar "que otros lo deshagan". Además, han reivindicado a su partido como el "mejor defensor" de un autogobierno vasco, que "no está garantizado".
El acto "de reivindicación", celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao con el lema 'Aberria Bizi' (Vive el país), ha comenzado con todos los asistentes guardando un minuto de silencio en recuerdo de la mujer de 44 años asesinada el pasado viernes en Basauri (Bizkaia), presuntamente a manos de su pareja.
En su intervención, Esteban ha anunciado que el próximo mes de mayo el partido jeltzale pondrá en marcha la maquinaria electoral con un "gran acto" de cara a los comicios municipales y forales de 2027 en los que, a su juicio, "nos jugamos el rumbo de este país".
Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, también en su segundo Aberri Eguna como jefe del Ejecutivo vasco, ha alertado de que "pueden llegar" al poder la derecha "autoritaria" y la conservadora, "perdida y condicionada", que conforman el eje "PP-Vox", ante lo cual ha transmitido a los presentes un "mensaje de confianza: ¡Euskadi está preparada!".
Asimismo, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha instado a responder "cómo quiere pasar a la historia" y si "va a cumplir o no los compromisos pactados con Euskadi".
Otegi aboga en Pamplona por dar un "paso cualitativo" hacia "la República Vasca"
EH Bildu ha celebrado este domingo el Aberri Eguna en las calles de Pamplona con una manifestación en la que han participado miles de personas y un posterior acto político en Antoniutti, donde su secretario general, Arnaldo Otegi, ha abogado por dar "un paso cualitativo" hacia la "República Vasca".
La movilización ha partido al mediodía desde los cines Golem y ha recorrido distintas calles de la capital navarra antes de concluir con el acto central de la jornada.
Durante su intervención, Otegi ha defendido que "Euskal Herria es la patria de vascos y vascas" y el marco en el que, a su juicio, deben darse las condiciones para construir "un escenario más justo y equitativo".
Otegi ha subrayado que el movimiento soberanista trabaja para generar las condiciones que permitan dar "un paso cualitativo" en el debate sobre el "estatus político de Euskal Herria", aunque ha defendido hacerlo con "tranquilidad y una visión estratégica a largo plazo" y ha afirmado que el objetivo final es avanzar hacia la "República Vasca".
Para ello ha utilizado el símil de que tratarán de ir subiendo hasta el siguiente campamento base. "Quedan algunos campamentos hasta alcanzar el de hacer cima. Mientras, tratarán de que tengamos que retroceder, el camino no es lineal, como en los ascensos de montaña", ha dicho.
En ese sentido, ha reafirmado el compromiso de EH Bildu con una "Euskal Herria laica, feminista, socialista y democrática" que proteja a la ciudadanía y ofrezca proyectos de vida seguros a las mayorías populares.
Otegi ha asegurado que el proyecto de la izquierda soberanista vasca ofrece "seguridad, confianza y esperanza" en un contexto de incertidumbre.
En la jornada han participado también representantes de diferentes fuerzas soberanistas y de izquierda como ERC, Compromís, BNG, CUP, Més per Mallorca, Més per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.