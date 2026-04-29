En directo: Oriol y Marta Pujol defienden el legado de su abuelo en su declaración en la Audiencia Nacional

Turno Oriol y Marta, dos de los hijos de del expresidente catalán Jordi Pujol y la fallecida Marta Ferrusola, en la declaración que investiga su fortuna familiar en la Audiencia Nacional. Ambos defenderán el legado de su abuelo.

Oriol Pujol es el único que siguió los siete hijos del matrimonio que siguió los pasos de su padre en política. Fue concejal por CiU en el Ayuntamiento de Barcelona y secretario general del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat. En las elecciones catalanas de 2003 y 2006 fue elegido diputado por CiU en el Parlament, donde llegó a presidir el grupo parlamentario. Y ocupó el cargo de secretario general de CDC.

Se le veía como el sucesor político de su padre, fundador de CDC. Pero esto cambió cuando fue condenado por el cobro de comisiones ilegales y el intento de amaño en la adjudicación de estaciones de ITV. A causa de este asunto, que le costó el ingreso en prisión, dejó la política.