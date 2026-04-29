En directo: Oriol y Marta Pujol defienden el legado de su abuelo en su declaración en la Audiencia Nacional
- Oriol Pujol llegó a presidir el grupo de CiU en el Parlament, pero dejó la política tras ingresar en prisión
- El hijo del expresident no ve extraño que su abuelo les dejara su legado
Turno Oriol y Marta, dos de los hijos de del expresidente catalán Jordi Pujol y la fallecida Marta Ferrusola, en la declaración que investiga su fortuna familiar en la Audiencia Nacional. Ambos defenderán el legado de su abuelo.
Oriol Pujol es el único que siguió los siete hijos del matrimonio que siguió los pasos de su padre en política. Fue concejal por CiU en el Ayuntamiento de Barcelona y secretario general del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat. En las elecciones catalanas de 2003 y 2006 fue elegido diputado por CiU en el Parlament, donde llegó a presidir el grupo parlamentario. Y ocupó el cargo de secretario general de CDC.
Se le veía como el sucesor político de su padre, fundador de CDC. Pero esto cambió cuando fue condenado por el cobro de comisiones ilegales y el intento de amaño en la adjudicación de estaciones de ITV. A causa de este asunto, que le costó el ingreso en prisión, dejó la política.
Oriol Puyol no ve extraño que su abuelo dejara su legado
El primero en declarar este miércoles ha sido Oriol Pujol, que solo ha respondido a su abogado Francesc Sánchez. Abrió su cuenta en Andorra, ha señalado, con la parte que le tocó de la "deixa"
“Juicio a la familia #Pujol. Hoy ha empezado a declarar Oriol Pujol, el único que se dedicó a la política. Solo responde a su abogado Francesc Sanchez. Abrió su cuenta en Andorra, dice, con la parte que le tocó de la "deixa" | @rtvenoticias @rtvenoticies @telediario_tve pic.twitter.com/RTJhLPuLXa“— Isabel Palacios (@Palacios_Isabel) April 29, 2026
Y en 2009, ante "la incomodidad que me provocaban estos fondos", explica que prescindió de esa cuenta, la la 81398, y de su contenido. Y traspasó la gestión a su hermano Jordi. Esa cuenta, ha dicho, tenía la única finalidad de recibir su parte.
No se le hizo extraño que el abuelo hiciera un legado como un, dice, “voy a ocuparme de mis nietos”, porque el padre está en actividad de riesgo por la que ya estuvo en la cárcel, recuerda. E insiste en que su padre, Jordi Pujol, no quería saber nada de ese dinero
También ha pasado por el estrado su hermana Marta Pujol, que ha hablado de la relación "especial y única" de su abuelo con su madre. Dice que "era un empresario de éxito". Según ha explicado, en casa de sus padres, sí había una carta de su abuelo Florenci, dice, "de su puño y letra", hablando de su legado. Apunta que en 1980 el importe era de 140 millones de pesetas en dólares.
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