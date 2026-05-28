Paco Roca: "Vamos hacia una sociedad individualista en la que cada vez es más difícil mantener una pareja"

Actualmente Paco Roca (Valencia, 1967) es, posiblemente, el autor más popular del cómic español. Y cada uno de sus lanzamientos es todo un acontecimiento. Su nuevo libro es El viaje (Astiberri), en el que cuenta la historia de Fran, un escritor que se ha separado recientemente, tras veinte años de matrimonio y dos hijas en común. Durante un viaje de promoción se queda tirado en un remoto lugar de la Patagonia donde intentará cerrar las heridas de su pasado para poder seguir adelante.

Un cómic en el que Paco sigue indagando en uno de los temas claves de su obra: ”El viaje me ha servido para reflexionar sobre la memoria en general y, en particular, sobre la memoria emocional. Ver si muchas cosas que me parecen necesarias cuando hablo de memoria histórica se aplican de igual manera a lo sentimental, donde, tras una ruptura, justamente buscas lo contrario, buscas el olvido”.

Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri)

“La principal conclusión a la que he llegado es que cuando hablas de memoria hablas de presente –asegura el dibujante-. A veces es un error pensar que cuando hablamos de memoria es porque tenemos nostalgia, queremos un revanchismo del pasado o estamos anclados en él. Yo creo que no es eso. Pienso que cuando hablamos de memoria es porque hay un conflicto en el presente, a cualquier nivel”.

“En el nivel de la Memoria Histórica –añade-, hay gente que sigue necesitando sacar a sus seres queridos de una fosa común. Por lo tanto, es un problema del presente. Aunque para ver de dónde viene ese problema, lógicamente tenemos que mirar atrás y darnos cuenta de por qué están en fosas comunes y por qué, a día de hoy, todavía no se han exhumado. Para mí, esa mirada nos sirve para resolver un problema del presente”.

“Y en el terreno sentimental yo creo que ocurre un poco lo mismo –continúa-. Cuando rompemos con alguien, y más si es una ruptura inesperada, buscamos cuáles son los motivos que nos han llevado a esa situación. Entonces, miramos hacia atrás para analizar qué hicimos mal o que podríamos haber hecho mejor. Si esa relación era posible. En esos primeros momentos de una ruptura necesitamos rescatar ciertos recuerdos del pasado para crearnos un relato que nos ayude a superar esa situación”.

Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri)

“Nunca intento hacer algo totalmente autobiográfico” Como en casi todas las obras de Paco Roca, en El viaje hay una parte autobiográfica. “Yo no soy Fran. Nunca intento hacer algo totalmente autobiográfico. No tengo esa necesidad ni le veo tampoco un gran sentido. Para mí son historias de ficción. Pero es verdad que el material con el que construyes esas historias es lo que te rodea, incluyendo tu vida personal”. Lo cierto es que Fran vuelve a parecerse al propio Paco, como pasaba en Un hombre en pijama. “Creo que ambos personajes comparten personalidad y son una especie de alter ego mío a través de los que puedo comentar todo lo que me apetece. Y me siento cómodo al dibujarlos. Me resulta complicado no meter aspectos autobiográficos a mis personajes, pero ni Fran, ni el protagonista de Un hombre en pijama son exactamente yo. También es un juego que yo creo que a los lectores les puede hacer gracia”. Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri)

“El cómic deja más preguntas que respuestas” Siguiendo con lo autobiográfico, Paco nos confiesa que: “El viaje parte de una ruptura que tuve hace años, pero tampoco quería ceñirme ella, así que la he mezclado con otras experiencias de gente de mi entorno. También me he dado cuenta de que entre esa gente de mi edad hay muchísimos separados, recién separados, que se están planteando Separarse o que han iniciado una nueva relación. Todos dedicamos mucho esfuerzo a las relaciones y creo que, en algún momento, todos nos hemos planteado si es posible mantener relaciones estables a largo plazo”. “Creo que este es el cómic que menos conclusiones tiene de los que he realizado –nos confiesa Paco-. Desde luego, no es un libro de autoayuda y deja más preguntas que respuestas. Aunque también he acabado creyendo que eso de las relaciones estables es un invento humano. Pensar que una pareja tiene que durar toda la vida ha sido por un tema evolutivo, porque es más práctico crear una familia en un entorno estable que por separado. Y en la actualidad eso sigue siendo así”. “Pero creo que esa pareja estable también entra en contradicción con cómo las personas también somos egoístas –continúa el dibujante-. Por eso muchas veces las parejas se rompen por la pérdida de nuestra identidad, el vivir a la sombra de alguien, la monotonía, la pérdida de la pasión… todo este tipo de cosas que conlleva la vida estable de en pareja”. “Antiguamente, las parejas se mantenían por una sociedad machista que generaba una dependencia de la mujer respecto al hombre. La cultura y la religión también hacía que esas parejas se mantuvieran o, por lo menos, que la separación fuera menos habitual. Pero también es verdad que cada vez más vamos a una sociedad más individualista en la que anteponemos el bienestar personal. Y eso hace difícil mantener una pareja estable. Cada vez exigimos más en las relaciones y al final todo depende de la recompensa que obtengamos a cambio, que rara vez es la que esperamos”, añade el dibujante. Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri)

“Me centro en el periodo en el que todo parece un drama” Fran, el protagonista, parece pasar por las cinco fases del duelo. “Si, me apetecía hablar sobre ello –asegura Paco-. Cuando ya tienes unos años y has pasado por varias relaciones piensas más en el futuro que en el pasado. Aspiras a que el futuro sean mejor que lo que has vivido. Por eso, en el fondo, sabes que vas a superar la ruptura. Pero quería centrar la historia en ese periodo, que suele ser corto, en el que pierdes la ilusión por todo y te parece el mayor drama posible, del que no te vas a recuperar nunca. Me apetecía centrarme en ese momento en el que estás totalmente hundido”. Ya habréis deducido que El viaje es tanto un viaje exterior como interior. “El protagonista siempre está viajando por su trabajo –nos explica Paco-, lo que también ha sido una de las causas de su separación. Y ese título también alude a ese viaje vital que el protagonista pensaba hacer con su pareja durante toda la vida, lo que no ha sido posible”. “Y como el libro es medio realidad medio ficción –añade Paco-, ese viaje está basado en uno que hice por Uruguay y Argentina. A la vuelta me cancelaron el vuelo y tuve que pasar unos días en un hotel en el que conviví con otros españoles a los que todavía no habían recolocado en otros vuelos. Y me pareció que esa burbuja espaciotemporal era un buen ambiente para situar la historia. Además de que la Patagonia me ofrecía ese paisaje desértico y esa soledad que necesitaba para la historia. Como lector de Julio Verne me vino a la cabeza El faro del fin del mundo. Y pensé que ese era un lugar perfecto para que una persona en crisis se quedara colgado. Así que fui a la Patagonia diez días a documentarme”. Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri) Julio Verne no es el único escritor clásico al que homenajea Paco en este libro, ya que el protagonista se sube a una máquina del tiempo igualita a la que Rod Taylor usaba en la película El tiempo en sus manos (George Pal, 1960), que, a su vez, se basaba en la novela La máquina del tiempo (H.G. Wells, 1895). “Me encanta esa película –nos confiesa Paco-. Y volví a verla para hacer el cómic. Creo que ha sobrevivido bastante bien al paso del tiempo y plantea los dilemas que creo que todos tenemos respecto a esos viajes en el tiempo”. “Si hablamos de una relación, los whatsApps serían casi una máquina del tiempo, ya que, después de una ruptura, muchas veces nos encontramos releyendo aquellos mensajes y buscando en ellos en qué momento se torció todo. Me he dado cuenta de que actualmente tenemos esa máquina del tiempo en nuestro bolsillo”, concluye el dibujante. Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri)

“Cada vez más autores buscamos a gente pensando cosas” El libro tiene diálogos entre dos personajes que duran decenas de páginas. Preguntamos a Paco Roca cómo se puede mantener el interés del lector: “Es un reto e inlcuso me daba un poco de miedo hacerlo, porque a lo largo de los más de cien años de historia del cómic, sobre todo a partir de determinado momento, su evolución ha ido muy unida a la del cine. Por eso en el cómic solemos ver a gente que va de un lado para otro haciendo cosas”. “Pero cada vez somos más autores y autoras que lo que buscamos es a gente pensando y sintiendo cosas –añade Paco-. Empezamos a parecernos más a la literatura, que donde mejor funciona es a la hora de plasmar los sentimientos de un personaje y nos permite meternos en su cabeza. Por eso en una novela no nos extrañaría que un tercio fueran diálogos entre los personajes”. “Y cuando queremos hacer esos diálogos en el cómic tenemos que plantearnos cómo conseguir que no sea simplemente un dibujo tras otro de dos personas charlando. Y que cuando eso pase busquemos cómo lo que uno dice afecta al lenguaje corporal, del otro, por ejemplo. Y usar las viñetas de una forma imaginativa visualmente, que te ayude a explicar cosas que no puedes explicar simplemente con esos diálogos”, nos comenta Paco. Página de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri)

“He aprendido de cómo grandes directores transforman mi obra”. Hace unos días se anunció que Álex Montoya, que ya adaptó La casa al cine, iba a rodar una película sobre El abismo del olvido, de Paco y Rodrigo Terrasa. Y curiosamente, antes ni siquiera de publicarse, También hemos sabido que ya hay un proyecto para adaptar El viaje al cine. “No entiendo muy bien por qué, porque casi todas mis historias son poco cinematográficas, como La casa. Aunque hay excepciones como El tesoro del cisne negro o El abismo del olvido. Pero aprendo mucho viendo como grandes directores, como Álex Montoya o Alejandro Amenábar, cogen tu obra, la desmontan y la vuelven a montar en otra disciplina. Y, por supuesto, eso te permite llegar a otro público diferente que al que llegas con tus cómics”. “Además, he tenido mucha suerte porque esas adaptaciones se han hecho con el máximo respeto –añade-. No me interesa mucho involucrarme en la producción, prefiero quedarme al margen, seguir trabajando en mis cómics y creando ideas nuevas más que reescribir las antiguas. Pero también disfruto mucho dialogando con los directores, viendo sus dudas e intentando ayudar. Esa parte de dialogar con otros creadores me encanta”. Portada de 'El viaje', de Paco Roca (Astiberri) 5