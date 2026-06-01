RTVE Noticias estrena 'Sagrada Familia, 100 años después de Gaudí', con Carlos del Amor y Cristina Villanueva

RTVE Noticias estrena este lunes 1 de junio un ambicioso especial multimedia dedicado a la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido en Barcelona en 1926. El proyecto se articula en tres capítulos —Nacimiento, Pasión y Gloria— que trazan un recorrido completo desde los orígenes del templo bajo la dirección de Gaudí hasta su evolución como símbolo universal de Barcelona y gran obra colectiva inacabada del siglo XXI.

El especial es fruto de un trabajo de largo recorrido, liderado por Jaime Gutiérrez, quien ha implicado a equipos de redacción, vídeo, diseño y producción, y que consolida a RTVE Noticias como referente del periodismo digital de amplio formato en España. Es, además, el primer gran especial de la Corporación producido simultáneamente en castellano y en catalán, un hito editorial que refleja el compromiso de RTVE con la diversidad lingüística y con las audiencias de todo el territorio.

Carlos del Amor y Cristina Villanueva llevan a la audiencia al interior del templo Cada uno de los tres capítulos cuenta con vídeos producidos en exclusiva, rodados en el interior y el entorno de la Sagrada Familia, que llevan a la audiencia a los rincones más emblemáticos y menos conocidos del templo. Carlos del Amor presenta y conduce la versión en castellano, mientras que Cristina Villanueva lo hace en catalán, en lo que supone un ejercicio inédito de desdoblamiento narrativo con dos voces propias de la casa. Un despliegue audiovisual dirigido por el realizador Antonio Casado. El especial se completa con entrevistas a expertos en la obra y el legado de Gaudí, que aportan contexto histórico, arquitectónico y cultural a cada uno de los capítulos para descubrir por qué este templo no se parece a ningún otro. Además, el Laboratorio de Innovación Audiovisual (Lab RTVE) colabora en este especial con un juego interactivo en cada de los tres capítulos para que los usuarios prueben a convertirse en Gaudí por un momento y puedan descubrir de una forma lúdica la genialidad del arquitecto catalán. Sus técnicas, revolucionarias para la época, han inspirado a ingenieros y arquitectos contemporáneos como Norman Foster, Santiago Calatrava o Zaha Hadid. 00.53 min 'Sagrada Familia. 100 años después de Gaudí": el especial de RTVE narrado por Carlos del Amor y Cristina Villanueva