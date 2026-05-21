'La Semana, con Pepa Bueno' analiza los límites del dopaje ante los polémicos 'Juegos Mejorados''

‘Jugando al dopaje’ es el nuevo capítulo de ‘La Semana, con Pepa Bueno’, centrado en los límites del dopaje en el deporte y en el debate abierto por la celebración este fin de semana de los ‘Enhanced Games’ o ‘Juegos Mejorados’, una competición que defiende el uso libre de sustancias para mejorar el rendimiento físico. El episodio plantea qué ocurriría si desaparecieran las restricciones al dopaje y analiza las consecuencias éticas, deportivas y sanitarias de normalizar estas prácticas.

Coincidiendo con el 20º aniversario de la Operación Puerto, Pepa Bueno conversa con Enrique Gómez Bastida, el guardia civil que lideró la mayor investigación contra el dopaje en el deporte español, un caso que marcó un punto de inflexión en la lucha antidopaje y favoreció cambios legislativos en España.

Deporte, salud y presión competitiva La mesa de análisis contará con Elena García Grimau, campeona de España de 3.000 metros, y Thomas Zandonai, director del Laboratorio de Farmacología, Salud y Adicción al Ejercicio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ambos analizarán los riesgos para la salud, la presión competitiva y las posibles desigualdades derivadas de aceptar el uso de sustancias para potenciar el rendimiento deportivo.