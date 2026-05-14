RTVE Noticias estrena 'Criminal aliens', una investigación sobre la política migratoria de Trump

RTVE Noticias estrena tres nuevos contenidos digitales que analizan, desde diferentes ópticas, la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos, las campañas contra la población inmigrante y sus consecuencias sociales, políticas y tecnológicas.

El especial toma como punto de partida el término ‘Criminal aliens’, una etiqueta del discurso migratorio de Trump que RTVE Noticias analiza como parte de una estrategia política para deshumanizar a la población migrante y convertirla en amenaza interna.

‘La semana con Pepa Bueno’ viaja a Minneapolis

El nuevo capítulo de ‘La semana con Pepa Bueno’ viaja a Minneapolis para documentar el despliegue policial antimigratorio en la ciudad y analizar los objetivos de esta política junto a Javier Rupérez y Carlos Arcila.

Pepa Bueno entrevista además, al español Miguel Barreno, detenido por agentes migratorios en Chicago tras diez años viviendo en Estados Unidos. Barreno ha pasado seis meses en centros de detención del ICE hasta lograr su deportación a España. Su caso refleja la situación de muchas personas migrantes privadas de libertad por no tener documentación en regla.

Miguel Barreno y Pepa Bueno

El videopódcast y el documental se sitúan en Minneapolis durante la Operación Metro Surge, en la que la Administración Trump llegó a desplegar, entre diciembre y mediados de febrero, a 3.000 agentes del ICE. Fue la mayor campaña antimigración desplegada hasta la fecha en el país y provocó una rápida reacción de rechazo ciudadano.

RTVE Noticias acompaña a Kate, una de las miles de observadoras legales que patrullan las calles para vigilar las actuaciones del ICE, registrar con sus teléfonos móviles las redadas e intentar frenar posibles abusos. El equipo entra también en casa de Isabel, una inmigrante mexicana que permanece confinada en su vivienda por miedo a ser detenida y deportada.

‘ICE: la resistencia digital contra Trump’

El documental ‘ICE: la resistencia digital contra Trump’, rodado en Minneapolis, muestra cómo se organiza la sociedad civil estadounidense para enfrentarse a la Administración más poderosa del mundo y evitar que sus actuaciones queden impunes.

El documental, rodado en Minneapolis, muestra cómo se organiza la sociedad civil estadounidense para enfrentarse a la Administración y evitar que sus actuaciones queden impunes. Desvela la figura de Dominick Skinner, un ciudadano anónimo que, desde Europa, registra incidentes y posibles vulneraciones de derechos humanos durante las redadas migratorias para elaborar una lista de rendición de cuentas contra el Gobierno estadounidense.

Se retratan historias de resistencia dentro y fuera de Minneapolis, donde muchas personas migrantes llevan semanas encerradas por miedo a ser detenidas. La tecnología aparece como una herramienta clave en las movilizaciones: permite organizar patrullas, documentar redadas, compartir públicamente posibles abusos policiales y construir redes de protección comunitaria.

Vigilancia masiva y grandes tecnológicas

El especial se completa con un reportaje de investigación en la web de RTVE Noticias que analiza cómo las grandes tecnológicas de Silicon Valley participan en sistemas de vigilancia masiva contra ciudadanos estadounidenses. La investigación examina la consolidación del poder de estos tecnoligarcas, su relación con la Casa Blanca y el alcance de unas herramientas tecnológicas cuyo impacto trasciende las fronteras de Estados Unidos y apunta también a Europa.

Con este estreno, RTVE Noticias refuerza su apuesta por los nuevos formatos digitales, la investigación internacional y el análisis en profundidad de los grandes debates contemporáneos, con una mirada de servicio público centrada en los derechos humanos, la democracia y el impacto social de las políticas migratorias.