RTVE Play estrena 'Los invasores', un programa de humor sobre los tópicos de españoles y migrantes

RTVE Play suma dos nuevos estrenos esta semana en su canal EN PLAY. ‘Los invasores’, conducido por Jiajun Yin y Alex Ayres, llega como la primera tertulia de cómicos de origen extranjero que viven en España y se regodean desde el humor en los tópicos sobre los españoles y los migrantes. Además, a partir de hoy, cada martes Javi Hoyos se acerca a la actualidad televisiva en ‘Teleplanistas’.

‘Los invasores’, cada jueves ‘Los Invasores’, una producción de RTVE Play en colaboración con The Voice Village es un nuevo espacio de humor que analiza cómo es la España cotidiana con millones de nuevos habitantes, los choques culturales, lo que nos une y lo que nos asombra. Se autodescribe irónicamente como “el programa de los que te quitan el trabajo, se quedan con tus ayudas y tu pareja y -lo que es peor- vienen a rajar sobre los españoles”. Cada jueves, aborda un tema universal que atraviesa lo cotidiano, desde las distintas formas de ligar, el trabajo, salir de fiesta, las madres, recuerdos de la infancia o las tradiciones que ponen de contraste lo que nos une y nos distancia a los nuevos habitantes de España, desde el asombro y las risas. El creador de contenido Jijunyin (@jiajunyin), nacido en China y que se trasladó a España con siete años, y el cómico británico Alex Ayres (@alexayres1507) que empezó a venir a España en busca de sol y playa y acabó instalándose en Barcelona, son los presentadores. Contarán con otros colaboradores de origen extranjero, que han elegido vivir en España como la guineana Almu Lasacre, la uruguaya Emiliana Atagayveitia o la rumana Bianca Kovacs.

Todos los martes, ‘Teleplanistas’ ‘Teleplanistas’ es el punto de encuentro para los amantes de la televisión que no se conforman con mirar desde el sofá. Presentado por Javi Hoyos y con la colaboración de Marta Verona, el programa, una producción propia de RTVE Play, se adentra cada semana en el universo televisivo con humor, cercanía y sin filtros. Cada semana, el último expulsado de ‘MasterChef’ repasa su paso por el talent culinario y se moja sobre sus compañeros y la convivencia. Después, el programa recibe a los rostros y proyectos más comentados de RTVE: series, programas y estrenos que están dando que hablar. ‘Teleplanistas’ se estrena este martes 5 de mayo a las 18:45 horas en EN PLAY. Además del último expulsado de MasterChef, en este primer programa contará con la presencia de los intérpretes de ‘Barrio Esperanza’ Ana Jara y Guillermo Campra. Javi Hoyos y Marta Verona estarán al frente de 'Teleplanistas'