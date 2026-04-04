MasterChef sube el nivel: llega el segundo programa con una programación especial junto a Inés Hernand y Javi Hoyos

¡La nueva edición de MasterChef comenzó por todo lo alto! RTVE Play preparó una tarde especial para vivir el gran estreno y ahora, con el segundo programa, la plataforma de esta casa no se queda atrás. Al fin ya ponemos cara a los 16 participantes de la décimo cuarta edición. Todos ellos se pondrán bajo las órdenes de los jueces más temidos de la televisión: Delicious Martha, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Cabe destacar, que la nueva jueza, vino pisando fuerte y no dudó ponerse la chaqueta para deleitarnos con dos postres increíbles: una tableta de chocolate Dubai y un bizcocho relleno de chocolate Dubai. La catalana hizo que Jesús Quirós, mejor maestro pastelero de España, quedase rendido ante el resultado final: "A cuál mejor. Muy buenos".

00.29 min MasterChef 14 - MasterChef 14, programa 2: El lunes después de La Revuelta

Este lunes, 6 de abril, a partir de las 16.05 horas (hora peninsular) tienes una promogramación especial en EN PLAY dedicada a MasterChef con el primer programa y otros grandes formatos realizados por RTVE Play. También habrá un especial de talent de cocina con Inés Hernand y Javi Hoyos. ¿Quieres saber las horas para no perderte nada? ¡Toma nota!

MasterChef 14: Programa 1 (16:05 horas en RTVE Play) Solo los mejores llegan a las cocinas de Masterchef. Los aspirantes seleccionados entre miles de inscritos dispondrán de 40 minutos para elaborar un plato libre y cinco minutos más para terminarlo delante del jurado. Solo conseguirán el delantal blanco con el sí de Pepe, Jordi y Martha, que contarán con la ayuda de la chef valenciana estrella Michelin Begoña Rodrigo. Para la prueba grupal, los aspirantes viajarán a la comarca de Monterrei, en Ourense, con un homenaje a los efectivos de los distintos cuerpos de bomberos que combatieron los incendios forestales del pasado verano. Quién es Delicious Martha, la nueva jueza que reemplaza a Samantha en 'MasterChef 14' Fran Mena De vuelta a las cocinas, llega la primera caja misteriosa con un ingrediente principal que sonará a los amantes del dulce: el chocolate Dubái. Los delantales negros elaborarán su propia versión de esta tableta viral y acompañarla de un postre de libre elección. Todo bajo la atenta mirada de los invitados, Miguel Torres, duelista de MasterChef Celebrity 10, y el maestro repostero Jesús Quirós, reconocido como el mejor maestro chocolatero de España.

Lo: cocina, producto y naturaleza (Sobre las 19:30 horas en RTVE Play) Maria Lo se alzó con la victoria en la décima edición de MasterChef. En sus inicios en el programa, la gaditana llegó a recibir la siguiente apreciación de Jordi Cruz: "Tu plato estaba limpio. Me creo que quieras ser cocinera". Dicho y hecho. Trras su paso por el talent, María tuvo su propio videopódcast en RTVE PLay: Lo: cocina, producto y naturaleza. En este formato nos abre las puertas de su casa y de su vida para mostrarnos su universo gastronómico, compartiendo recetas con su sello personal, siempre poniendo en valor los alimentos de proximidad y la cocina de aprovechamiento. En EN PLAY podrás ver los capítulos dedicados a RRSS o realidad y Cocina con cariño. A continunación, te dejamos el primer programa de Lo: cocina, producto y naturaleza. Lo: cocina, producto y naturaleza Lo: cocina, producto y naturaleza - Episodio 1: Un nuevo comienzo En este capítulo María Lo, nos introduce el universo de su nuevo programa de recetas. Recibe en la cocina de casa a a Eneko (ganador de Masterchef ... Ver ahora

Rivers Cam (Sobre las 20:00 horas en RTVE Play) Marina Rivers se adueña del micrófono de reportera dicharachera y nos muestra en mostrar en primera persona qué se siente y cuáles son las rutinas de los y las celebrities de la novena edición de MasterChef Celebrity. En Rivers Cam, los espectadores pueden viajar a las pruebas de exteriores, colarse en los camerinos de los concursantes, en definitiva, descubrir el formato desde dentro. Aunque las cámaras del programa se apaguen, el objetivo de Rivers Cam está siempre preparado para captarlo todo. Rivers Cam Rivers Cam - Programa 1 Marina Rivers pisa por primera vez las cocinas de 'MasterChef Celebrity' acompañada de todos sus compañeros.... Ver ahora

Qué decirte que no sepas (Sobre las 20:15 horas en RTVE Play) Juanjo Bona y Masi Rodríguez se conocían de antes, pero RTVE los unió y formaron parte de la décima edición de MasterChef Celebrity. Además tuvieron la suerte de hacer la tercera tempora de Qué decirte que no sepas donde analizaron los mejores momentos y anécdotas que deja el talent culinario. Aunque también van un paso más allá: cuentan lo que pasa detrás de las cámaras. En este capítulo que podrás ver en EN PLAY, invitaron a la ganadora de la novena edición celebrity, Inés Hernand, que sorprendió al presentador con una tarta por su 22 cumpleaños.

EN PLAY Especial MasterChef 14 (Sobre las 21:00 horas en RTVE Play) La ganadora de MasterChef Celebrity 9 y nuestra querida peluche, Inés Hernand se une a Javi Hoyos vuelven a encender el debate con una mesa cargada de talento, humor y mucho salseo. Las ganadoras Marta Verona y María Lo desvelan lo que no se vio del estreno y se mojan sobre quién podría alzarse con la victoria, mientras se abre el melón sobre la vocación culinaria, la alta cocina y el fenómeno de las redes. Además, contaremos con una conexión especial con los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja (Delicious Martha), que aportan su visión fuera de plató. Una cita imprescindible para los amantes del formato. 00.25 min En Play - Especial MasterChef: el lunes 6, en RTVE Play