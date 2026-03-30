Se abre el debate en MasterChef 14: ¿no tenemos tiempo para cocinar… o no queremos?

A pocas horas del estreno de la nueva edición, MasterChef ha calentado motores con el especial EN PLAY, presentado por Javi Hoyos y Marina Rivers, donde los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja han adelantado algunas claves de la nueva edición. Pero más allá de los aspirantes, el programa ha dejado dos grandes debates sobre la mesa: qué significa hoy ser cocinero… y si realmente tenemos tiempo para cocinar. Entre risas y mucho humor, el programa ha dejado varias reflexiones… y también algún que otro desacuerdo entre el jurado. Te lo contamos.

¿Hace falta montar un restaurante para triunfar? Uno de los primeros temas ha sido el cambio de paradigma en la gastronomía. Durante años, ganar MasterChef parecía tener un único destino: abrir un restaurante, como ocurrió con Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición y primer aspirante del formato a nivel mundial en conseguir una Estrella Michelin. Pero eso ya no es así. "Si quieres vivir bien, no montes un restaurante", ha resumido con ironía Marta Sanahuja, recordando lo exigente que es la hostelería. En la misma línea, Pepe Rodríguez ha reconocido que el programa también le ha cambiado la mentalidad: "La gastronomía tiene muchísimas salidas: divulgación, libros, contenido…". Frente a esta visión, Jordi Cruz ha defendido el modelo más clásico: "El leitmotiv de un cocinero es abrir un sitio y dar de comer a la gente". Un choque de posturas que refleja cómo el sector ha evolucionado en los últimos años. En ese nuevo escenario, Sanahuja ha reivindicado su papel dentro del jurado: acercar la cocina a través de redes sociales y hacerla más accesible. "Muchos concursantes ya no montan restaurantes, se dedican a crear contenido", ha explicado.

¿De verdad no tenemos tiempo para cocinar? El segundo gran debate ha girado en torno a una pregunta muy cotidiana: ¿no tenemos tiempo para cocinar o hemos dejado de priorizarlo? Todo ha arrancado cuando Javi Hoyos ha confesado que recurre habitualmente a platos preparados por falta de tiempo. Una idea que Marina Rivers ha desmontado de inmediato: "Hay que tener prioridades. Para mí cocinar es una de ellas. Es amor". Sin embargo, el debate se ha intensificado cuando Jordi Cruz ha sido tajante: "No me sirve la excusa de que no hay tiempo. Todos podemos rascar 10 minutos para cocinar". Para él, el problema no es la falta de tiempo, sino de voluntad. Una postura que ha chocado frontalmente con la de Marta Sanahuja, que ha puesto el foco en la realidad de muchas familias: "Hay muchísima gente que no tiene tiempo y le encantaría tenerlo". Una idea que también ha reforzado Marina Rivers, señalando a la precariedad y a los ritmos laborales: "Los que más trabajan son los que más sacrifican su alimentación". En medio del choque, Pepe Rodríguez ha apostado por un término medio: "No podemos irnos a los extremos". Y Marta Verona ha ido un paso más allá: "Cocinar se ha convertido en una carga mental cuando debería ser cultura, ocio y salud".