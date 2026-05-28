De propietarios a inquilinos: la crisis de la vivienda, en el quinto capítulo de 'La Semana, con Pepa Bueno'

‘La Semana, con Pepa Bueno’, el videopodcast de RTVE Noticias, aborda cómo el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía, especialmente en las grandes ciudades, donde el precio del alquiler continúa disparándose.

¿Qué ha cambiado para que muchos españoles hayan pasado de aspirar a ser propietarios a vivir como inquilinos ahogados por los precios? ¿Por qué resulta tan difícil regular el mercado? ¿Cómo se ha convertido la vivienda en un objeto especulativo? El programa plantea estas preguntas a través de reportajes, datos y testimonios.

Para ilustrar la dimensión del problema, ‘La Semana’ entra en La Colmena, en Madrid, una de las mayores concentraciones de habitantes por metro cuadrado de Europa. Allí se reflejan algunos de los fenómenos más visibles de la crisis: hacinamiento, proliferación de pisos turísticos, locales convertidos en viviendas y desplazamiento de vecinos del barrio.

Vivienda, mercado y nuevas generaciones Pepa Bueno estará acompañada por Javier Gil, investigador del CSIC y autor de ‘Generación inquilina’, y por Javier Burón, director gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra y autor de ‘El problema de la vivienda’. Junto a ellos, el programa repasará las claves que explican la situación actual y las posibles medidas para responder a una emergencia que ya afecta al presente y al futuro de varias generaciones.