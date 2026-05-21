El mayor escándalo del dopaje en España, en el cuarto capítulo de 'La Semana' con Pepa Bueno
- Pepa Bueno reconstruye la Operación Puerto, la investigación contra el dopaje más importante de nuestro país
- Analizamos el impacto de los 'Juegos Mejorados', un evento deportivo en el que se promociona el dopaje
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El dopaje es un fenómeno complejo en el que influyen numerosos factores: desde la personalidad del deportista, hasta el poder de su entorno o la presión de los organizadores y las instituciones. El 23 de mayo de 2006 tuvo lugar en España la Operación Puerto, la mayor investigación contra el dopaje en el deporte de nuestro país. Aunque el caso dejó muchas sombras —como numerosas bolsas de sangre de deportistas que no llegaron a identificarse— también sirvió para evidenciar que el dopaje no deja de ser una trama de corrupción en la que se juega con la salud de los deportistas.
Enrique Gómez Bastida, el Guardia Civil que lideró esa investigación, reflexiona en 'La Semana' sobre el alcance y el significado de un caso que, entre otras cosas, aceleró la aprobación de la primera ley contra el dopaje en España.
'Juegos Mejorados'
El 24 de mayo de 2026, precisamente un día después de que se cumpla el vigésimo aniversario de la Operación Puerto, se va a celebrar en Las Vegas (Estados Unidos) un evento insólito: una competición que no sólo permite que los deportistas tomen sustancias prohibidas en el deporte, sino que lo promociona. El evento se llama 'Juegos Mejorados', está financiado por multimillonarios como Peter Thiel o Donald Trump Jr., y en él participan nadadores, atletas y levantadores de peso.
El premio no son medallas, sino cheques. El que gane su prueba se llevará medio millón de dólares y otro millón más si bate el récord del mundo. El rechazo de federaciones y autoridades internacionales deportivas ha sido unánime, pero los 'Juegos Mejorados' ya han conseguido derribar otro de esos consensos que teníamos como sólidos: que el deporte sólo puede ser sin dopaje. En 'La Semana' hablamos con Isabella Arcila, la nadadora más prestigiosa de la historia de Colombia, que ha decidido regresar de su retiro para competir en este evento.
Deportistas limpios
Tras escuchar los relatos de Gómez Bastida y Arcila, Pepa Bueno analiza el fenómeno del dopaje junto a dos personas que han sufrido muy de cerca las consecuencias de esta trama de corrupción en el deporte. Por un lado, la exatleta Elena García Grimau, campeona de España de 3.000 metros y una de las deportistas que se ha posicionado de manera más rotunda contra el dopaje en nuestro país. García Grimau recuerda que la Operación Puerto y los años posteriores fueron "muy complicados" y que llégo a pensar en dejar el atletismo de alto nivel al darse cuenta de la impunidad que tenían los tramposos. "Sentía que no pertenecía a ese entorno de trampa y corrupción. No era feliz haciendo atletismo", admite.
García-Grimau es, además, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos y ha basado gran parte de sus estudios en el dopaje. De hecho, su tesis doctoral se titula 'Por qué el deportista se dopa' y en ella analiza los factores que llevan al deportista al consumo de sustancias o métodos prohibidos en el deporte.
También participa en la mesa de análisis Thomas Zandonai, director del Laboratorio de Farmacología, Salud y Adicción al Ejercicio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Zandonai reflexiona en 'La Semana' sobre el papel de los denunciantes en las tramas de dopaje y subraya la valentía de Jesús Manzano, el ciclista que sacó a la luz pública el dopaje en el ciclismo y cuyo testimonio dio pie a la Operación Puerto.
Zandonai sabe de primera mano a lo que se enfrenta una persona que decide dar ese paso adelante porque él también hizo ese camino. Hace 30 años, el médico de su equipo ciclista le propuso consumir EPO. "Decir que no es difícil porque pierdes tu entorno y tiene que reconstruirte". Zandonai denunció a ese médico, que fue sancionado en Italia, pero luego pudo seguir trabajando fuera del país y llegó a convertirse en el preparador de Lance Armstrong.