El mayor escándalo del dopaje en España, en el cuarto capítulo de 'La Semana' con Pepa Bueno

El dopaje es un fenómeno complejo en el que influyen numerosos factores: desde la personalidad del deportista, hasta el poder de su entorno o la presión de los organizadores y las instituciones. El 23 de mayo de 2006 tuvo lugar en España la Operación Puerto, la mayor investigación contra el dopaje en el deporte de nuestro país. Aunque el caso dejó muchas sombras —como numerosas bolsas de sangre de deportistas que no llegaron a identificarse— también sirvió para evidenciar que el dopaje no deja de ser una trama de corrupción en la que se juega con la salud de los deportistas.

Enrique Gómez Bastida, el Guardia Civil que lideró esa investigación, reflexiona en 'La Semana' sobre el alcance y el significado de un caso que, entre otras cosas, aceleró la aprobación de la primera ley contra el dopaje en España.

'Juegos Mejorados' El 24 de mayo de 2026, precisamente un día después de que se cumpla el vigésimo aniversario de la Operación Puerto, se va a celebrar en Las Vegas (Estados Unidos) un evento insólito: una competición que no sólo permite que los deportistas tomen sustancias prohibidas en el deporte, sino que lo promociona. El evento se llama 'Juegos Mejorados', está financiado por multimillonarios como Peter Thiel o Donald Trump Jr., y en él participan nadadores, atletas y levantadores de peso. El premio no son medallas, sino cheques. El que gane su prueba se llevará medio millón de dólares y otro millón más si bate el récord del mundo. El rechazo de federaciones y autoridades internacionales deportivas ha sido unánime, pero los 'Juegos Mejorados' ya han conseguido derribar otro de esos consensos que teníamos como sólidos: que el deporte sólo puede ser sin dopaje. En 'La Semana' hablamos con Isabella Arcila, la nadadora más prestigiosa de la historia de Colombia, que ha decidido regresar de su retiro para competir en este evento.