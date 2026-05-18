Deporte dopado: 20 años de la operación Puerto

El deporte es salud, pero también está unido a los valores de equidad y limpieza. Aun así, las exigencias de la alta competición y el dinero que mueve lleva a algunos deportistas y a sus entornos a buscar el camino de la trampa para mejorar resultados con sustancias dopantes.

La propia definición del concepto es compleja, pues existen tantos compuestos y métodos prohibidos para optimizar el rendimiento como disciplinas deportivas. Hay un dopaje destinado al aumento de fuerza y masa muscular (anabolizantes, hormonas, etc.); otro encaminado a incrementar la disponibilidad del oxígeno en los músculos (eritropoyetina y sus derivados); un dopaje que reduce la fatiga y eleva la agresividad (anfetaminas, cocaína, etc.); y betabloqueantes para mejorar pulso y tino en pruebas como el tiro olímpico.

Entre los casos más relevantes de esta particular historia del engaño figuran la descalificación del atleta Ben Johnson por ganar dopado los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Seúl; el caso Festina, desarrollado en Francia en torno al ciclismo de élite; la anulación del palmarés del heptacampeón del Tour Lance Armstrong; y, por supuesto, la desarticulación de la red liderada en España por el doctor Eufemiano Fuentes.

Gloria Muñoz, directora del Laboratorio de Control del Dopaje del Instituto de Salud Carlos III, guía a 'Documentos RNE' por las instalaciones de este centro fundado en 1969. RNE

La operación Puerto se extendió desde el 23 de mayo de 2006, cuando se practicaron las primeras detenciones en Madrid y Zaragoza, hasta la celebración del juicio de los acusados, siete años después. Una de las consecuencias de este gran escándalo fue la aprobación de la ley antidopaje el 21 de noviembre de 2006, que por primera vez penalizaba a quienes proporcionan sustancias dopantes a los deportistas, mientras que estos solo reciben una sanción administrativa. Se la impone la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) tras la realización de controles, normalmente inesperados, o a partir de investigaciones tanto de la Unidad Central Operativa (UCO) como de la Unidad Técnica de la Policía Judicial (UTPJ), ambas de la Guardia Civil.

Carlos Peralta, director de la CELAD, en un momento de la grabación de este documental. RNE

El documental sonoro "Deporte dopado: 20 años de la operación Puerto", con guion de Juan Ballesteros y realización de Samuel Alarcón, plantea una amplia retrospectiva del fenómeno. Participan el director y la jefa de prevención de la CELAD, Carlos Peralta y Carolina García; el expresidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva, Pedro Manonelles; el brigada Miguel Ángel, miembro de la UTPJ; y los periodistas deportivos Ana José Cancio y Carlos Arribas. El programa recorre las dependencias del Laboratorio de Control del Dopaje del Instituto de Salud Carlos III, cuyo personal técnico, al mando de su directora, Gloria Muñoz, explica cómo se realizan los análisis.

Más voces del documental: Manolo Saiz, Carolina García y Ana José Cancio. RNE

Por otra parte, uno de los cinco detenidos en la famosa operación Puerto, el exdirector deportivo de los equipos ciclistas ONCE y Liberty Seguros, Manolo Saiz, ha accedido a rememorar en estos micrófonos lo vivido hace dos décadas. Además, el periodista de Radio Nacional de España que siguió el juicio del caso en 2013, Txemi Kintana, comparte su recuerdo de aquellas jornadas. El documental cuenta también con las voces del exteniente de la UCO Enrique Gómez Bastida, quien dirigió la operación; el exciclista que denunció estas prácticas, Jesús Manzano; así como distintos deportistas envueltos en casos de dopaje o supuesto dopaje cuyos testimonios se conservan en el Archivo RTVE: Marta Domínguez, Paquillo Fernández, Alberto Contador, etc.

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