Jedet y Andrea Compton ganan Hasta el fin del mundo a pesar de las dificultades del trayecto: Â¡mira el emocionante final!

Hasta el fin del mundo llega a su gran final tras recorrer miles de kilómetros por Latinoamérica. Ha sido un viaje de transformación, resistencia y emociones a flor de piel, donde seis parejas de celebridades han desnudado su alma ante las cámaras. Desde los paisajes andinos hasta la selva y el desierto, nuestros protagonistas han demostrado que el verdadero destino no era un punto en el mapa, sino el vínculo inquebrantable forjado entre ellos. Una etapa final llena de emoción, amistad y compañerismo... ¡con Andrea Compton y Jedet como protagonistas!

El emotivo encuentro de Jedet con una seguidora Uno de los momentos más humanos y sobrecogedores de esta etapa final ocurrió cuando Jedet fue sorprendida por una seguidora local. El encuentro, cargado de sinceridad, provocó que la artista se rompiera emocionalmente, liberando toda la tensión acumulada durante semanas de competición. Entre lágrimas, Jedet confesó el impacto que ha tenido este viaje en su salud mental y en su proceso de sanación personal. Fue un recordatorio de que, más allá de la competición, la presencia de figuras como ella sirve de faro y apoyo para muchas personas, incluso en los rincones más remotos del planeta. 06.56 min Hasta el fin del mundo - Jedet: lágrimas y desahogo con una seguidora

Yolanda Ramos y Ainoa Olivares: El humor como escudo ante la adversidad Yolanda y Ainoa han sido, sin duda, el alma de esta edición. Su paso por el programa ha estado marcado por una dualidad fascinante: desde las risas incontrolables en los momentos de mayor precariedad económica, hasta la angustia real vivida por los problemas de salud de Ainoa en Argentina. A pesar de ser la pareja que más dificultades ha tenido con el presupuesto, su capacidad de improvisación y la química tía-sobrina nos han regalado momentos icónicos. Han demostrado que se puede llegar "hasta el fin del mundo" con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno de optimismo y humor. 01.49 min Hasta el fin del mundo - Yolanda y Ainoa: humor y supervivencia hasta el final

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes: Una alianza inesperada y fortalecida Lo que comenzó como una pareja sorprendente se ha consolidado como una de las uniones más sólidas de la aventura. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes han superado juntas accidentes de autobús, retos físicos extremos como la escalada y momentos de alta tensión estratégica. Su evolución ha sido notable: Alba ha mostrado su faceta más vulnerable y reflexiva, mientras que Cristina ha hecho gala de una fortaleza y templanza admirables. Juntas han roto prejuicios, demostrando que la lealtad y el compañerismo están por encima de cualquier diferencia. 01.23 min Hasta el fin del mundo - Alba y Cristina: una amistad forjada en la carretera

Aldo Comas y José Lamuño: Conexión espiritual El equipo formado por Aldo Comas y José Lamuño nos ha regalado la parte más introspectiva y creativa del viaje. Desde la profunda emoción de Aldo al seguir los pasos de su padre en el desierto, hasta las noches de "miedo" en casonas coloniales, la pareja ha vivido una montaña rusa de sensaciones. José ha sido el apoyo constante de un Aldo siempre imaginativo, y juntos han sabido transformar la tensión de la ruta en momentos de puro arte y reflexión. Han llegado al final de la aventura con una visión renovada del mundo, confirmando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de sentirse pequeño ante la inmensidad. 03.46 min Hasta el fin del mundo - Aldo y José: los artistas que vencieron sus miedos

Nia y J Kbello: El ritmo y la humildad de los artistas Nia y J Kbello han llevado la música en las venas durante todo el recorrido. Su paso por Hasta el fin del mundo ha sido un homenaje constante a los artistas callejeros y a la cultura popular. No han sido la pareja más competitiva en términos de velocidad, pero sí una de las más queridas por su naturalidad y cercanía. Desde cantar en plazas públicas de Perú hasta enfrentarse a la fauna salvaje en los humedales argentinos, Nia y J Kbello han mantenido siempre su esencia. Han demostrado que el viaje es una canción que se escribe paso a paso y que ganar no siempre significa llegar primero, sino disfrutar del camino con música y alegría. 01.59 min Hasta el fin del mundo - Nia y J Kbello: el ritmo y la esencia de la calle

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas: La constancia y el esfuerzo Rocío Carrasco y Anabel Dueñas han sido el ejemplo perfecto de estrategia y trabajo duro. No han dudado en mancharse de carbón o enfrentarse a controles de alcoholemia con humor para defender su posición en la carrera. Su victoria en varias etapas previas las situó como las rivales fuertes. Su paso por el programa ha servido para ver a una Rocío liberada y combativa, siempre acompañada por la lealtad incondicional de Anabel. Han sido un equipo cohesionado que ha sabido leer la carrera a la perfección, demostrando que la resiliencia es la clave para sobrevivir en un entorno tan hostil como fascinante. 01.41 min Hasta el fin del mundo - Rocío y Anabel: el ejemplo de la resistencia