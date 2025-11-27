Jedet paraliza su etapa en 'Hasta el fin del mundo' tras pasar por el hospital: Este fue el motivo

Después de ganar la primera etapa de Hasta el fin del mundo, Jedet y Andrea Compton han seguido su curso por un programa que no deja de traer alegrías a una de las parejas más icónicas de la edición. Tras su llegada al check point de Ecuador, ambas tuvieron que escoger a ciegas cómo sería su siguiente itinerario hacia Perú. La escogida fue "la ruta de las ballenas", un recorrido que las llevó a conocer bien de cerca a este gigante marino. Sin embargo, Jedet comenzó a mostrar síntomas de estar incubando alguna enfermedad y pronto tuvieron la certeza: necesitaba antibiótico y el viaje debía pararse.

Jedet, durante su etapa por Perú en 'Hasta el fin del mundo' RTVE Play

"Estoy muy contenta de habernos metido esa paliza en el bus nocturno porque ver las ballenas tan de cerca es precioso. Estoy muy enferma con antibiótico y no lo he disfrutado al 100%, pero sí al 80. Ha sido precioso", contaba antes de ver cómo su estado de salud empeoraba. Tanto fue así que uno de los médicos tuvo que pasar a ver cómo se encontraba para, finalmente, inyectar el antibiótico en vena. "Te veo The walking dead. El pinchazo no va a funcionar en cinco minutos", le calmaba Andrea.

Gracias a su compañía, Jedet pudo reflexionar sobre la gran amistad que las une desde que eran adolescentes: "Andrea es como mi hermana mayor. Es mi familia desde hace muchísimos años, aunque seamos superjóvenes. Ella es un ancla para mí, un lugar en el que me siento segura, a salvo. Es hogar, empatía... Es una de las personas a las que más quiero y admiro".

"¿Tú para qué te fías de un hombre?" "Necesito quedarme aquí, porque cuando me levanto me mareo", explicaba Jedet tras la visita del doctor. Así que mientras ella descansaba, Compton fue a realizar uno de los trabajos que le permitiría seguir aumentando su presupuesto en esta ruta. A su regreso, la actriz le confesó que se había "tirado durmiendo" durante su ausencia. "Pensaba en sueños cómo te había ido en el trabajo", confesaba. "Hicimos avistamiento de ballenas y le dije al ballenero que si podía llevarnos al siguiente destino, me dijo que sí pero... ¡Luego era mentira!", le contaba su compañera. Su amiga, ni corta ni perezosa, no dudó en reaccionar de forma divertida ante lo que acababa de ocurrirle: "¿Pero tú para qué te fías de un hombre? El señor te ha hecho un favor. Si un hombre habla: miente. Si un hombre respira: miente. Si un hombre te da los buenos días, mira por la ventana a ver si es de noche. Hay que tener cuidado con los hombres que nacen de enero a diciembre".

Trasladada al hospital de Quito A medida que pasaban las horas, Jedet no mejoraba y saltaron las alarmas al comprobar que su estado iba a peor. "Estoy mal, siento que me voy a desmayar todo el rato", indicaba la actriz. Ante esta situación, el equipo decidió trasladarla al hospital de Quito para que pudiera hacer una valoración completa de su estado de salud. "Esta mañana he visto cómo se ha despertado y he dicho: hay que ir al hospital, da igual el check point", indicaba Andrea. Jedet, tras su salida del hospital RTVE Play Aunque la enfermedad avanzaba, ninguna de las dos perdió el sentido del humor mientras iban camino del hospital. "Nunca sabremos si hubiéramos llegado bien o no ni en qué posición. Si me muero, poned aquí un rótulo que ponga: "aunque la veáis ahora así, ella tuvo muy buenos looks"". El diagnóstico final fue claro: bronquitis y sinusitis. "Estaba con antibiótico", explicaba Jedet. "Ayer me encontraba mucho peor y esta mañana, más aún. Ha derivado todo en sinusitis. Me han puesto medicación en vena, me han hecho radiografías y me han recomendado reposo dos días. Parezco Isabel Pantoja, madre mía. En cuanto me recupere vamos a volver a patear culo en este grupo", concluía divertida.