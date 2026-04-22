RTVE emitirá el 4 de mayo el primer debate de las elecciones andaluzas
- Participarán Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA)
- Se emitirá en directo a las 21:45 horas en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play
- Presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero
Con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, RTVE celebrará el primer debate de la campaña electoral andaluza. Será un debate electoral a cinco el próximo lunes 4 de mayo entre los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurren a los comicios: PP, PSOE, VOX, POR ANDALUCÍA y ADELANTE ANDALUCÍA.
Según el acuerdo alcanzado este miércoles en la reunión mantenida en la sede de RTVE en Andalucía por todas las fuerzas políticas, en el debate participarán Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).
Presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. Se emitirá en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21:45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Dentro de su vocación de servicio público, la Corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.
Tendrá una duración de 90 minutos. Al principio del debate, cada candidato/a dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía? El debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos:
- Economía: empleo, vivienda e infraestructuras
- Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración
- Financiación autonómica, pactos y regeneración
En el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato/a dispondrá de un minuto para pedir el voto.
Para estos comicios, RTVE ha propuesto este debate a cinco, acordado hoy, y también un cara a cara entre los candidatos de las dos principales fuerzas políticas, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y María Jesús Montero (PSOE).
Audiencia y relevancia de los debates electorales en RTVE
RTVE ha celebrado debates electorales en todos los recientes comicios autonómicos con excelentes resultados de audiencia. El 5 de marzo, La 1 y el Canal 24 horas fueron la opción elegida por la audiencia de Castilla y León para seguir el debate entre los tres candidatos a la presidencia autonómica, con un 10,9%.
En Aragón, el debate a ocho celebrado el 29 de enero lideró en la región con un 18,1% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. RTVE también fue la opción líder en Aragón para ver el 26 de enero el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, con un 14,1% en La 1 y Canal 24 horas.
En Extremadura, el debate electoral a ocho celebrado el 18 de diciembre logró en la región un 17,7% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.
Actualmente, La 1 alcanza su mejor dato en Andalucía en 14 años. Supone el mayor crecimiento de la cadena principal en 31 temporadas. El Telediario Matinal, con un 23,3% de cuota regional lidera su franja. Noticias Andalucía supera la oferta autonómica en su franja en 4 puntos, consolidando a La 1 como referente informativo regional.