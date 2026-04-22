RTVE emitirá el 4 de mayo el primer debate de las elecciones andaluzas

Con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, RTVE celebrará el primer debate de la campaña electoral andaluza. Será un debate electoral a cinco el próximo lunes 4 de mayo entre los números uno de las listas cuyas fuerzas políticas tienen grupo parlamentario y que concurren a los comicios: PP, PSOE, VOX, POR ANDALUCÍA y ADELANTE ANDALUCÍA.

Según el acuerdo alcanzado este miércoles en la reunión mantenida en la sede de RTVE en Andalucía por todas las fuerzas políticas, en el debate participarán Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (POR ANDALUCÍA) y José Ignacio García Sánchez (ADELANTE ANDALUCÍA).

Presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. Se emitirá en directo en La 1 tras finalizar el Telediario 2, a las 21:45 horas aproximadamente, en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Dentro de su vocación de servicio público, la Corporación ofrecerá de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Tendrá una duración de 90 minutos. Al principio del debate, cada candidato/a dispondrá de 30 segundos para responder a la pregunta ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía? El debate incluirá tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos:

Economía: empleo, vivienda e infraestructuras

Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración

Financiación autonómica, pactos y regeneración

En el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato/a dispondrá de un minuto para pedir el voto.

Para estos comicios, RTVE ha propuesto este debate a cinco, acordado hoy, y también un cara a cara entre los candidatos de las dos principales fuerzas políticas, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) y María Jesús Montero (PSOE).