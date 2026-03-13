Despliegue informativo de RTVE con motivo de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Castilla y León celebra elecciones autonómicas este domingo, 15 de marzo. RTVE realizará un amplio despliegue a través de todos sus canales para informar de todo lo que suceda a lo largo de la jornada, con una destacada participación de los profesionales del Centro Territorial en Castilla y León: información continua en el Canal 24 horas, avances y especiales informativos en TVE y RNE, y seguimiento digital de RTVE Noticias con una cobertura especial y datos en tiempo real.

La jornada electoral, en La 1 y el Canal 24 horas El Canal 24 horas ofrecerá información continua en directo desde las 8:00 de la mañana, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda el domingo en Castilla y León. Desde la plaza Mayor de Valladolid, Lluís Guilera conducirá dos avances informativos. El primero de ellos, a las 9:00 de la mañana por La 1 y el Canal 24 horas, con la apertura de los colegios electorales. Y un segundo avance a las 13:55 horas por La 1, en el que conoceremos el dato oficial de participación. A las 14:15 horas, por La 1, desconexión territorial para profundizar en una jornada decisiva para la comunidad de Castilla y León en ‘Noticias Castilla y León’. También desde Valladolid, las dos ediciones del Telediario Fin de Semana emitirán un amplio bloque informativo dedicado a las elecciones. A las 19:45 horas arrancará en La1 y el Canal 24 horas el Especial Elecciones 'Castilla y León decide', que conectará con todas las sedes de los partidos y puntos de interés. Pepa Bueno conducirá la tertulia con el análisis electoral desde el Museo Patio Herreriano de Valladolid y Alejandra Herranz todos los datos de la jornada desde el Estudio 5 de Prado del Rey.

Amplio seguimiento en RNE Radio Nacional de España ofrecerá información en todos los boletines de la jornada del domingo. Y a las 19:45 horas arrancará en RNE y Radio 5 Todo Noticias un especial informativo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso que estará en todos los puntos de la jornada electoral, informará de todo lo ocurrido hasta el cierre de los colegios y analizará los resultados en vivo según vaya avanzando la noche.