Despliegue informativo de RTVE con motivo de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo
- Desde las 8 de la mañana, información en directo en el Canal 24 horas y avances con Lluís Guilera a las 09:00 y a las 13:55 en La 1 y el Canal 24 horas
- Desde las 19:45 horas, especial informativo ‘Castilla y León decide’ con Pepa Bueno desde Valladolid y Alejandra Herranz
- Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso conducirán a las 19:45 horas un especial informativo en RNE y Radio 5
- RTVE Noticias despliega cobertura especial y datos en tiempo real
Castilla y León celebra elecciones autonómicas este domingo, 15 de marzo. RTVE realizará un amplio despliegue a través de todos sus canales para informar de todo lo que suceda a lo largo de la jornada, con una destacada participación de los profesionales del Centro Territorial en Castilla y León: información continua en el Canal 24 horas, avances y especiales informativos en TVE y RNE, y seguimiento digital de RTVE Noticias con una cobertura especial y datos en tiempo real.
La jornada electoral, en La 1 y el Canal 24 horas
El Canal 24 horas ofrecerá información continua en directo desde las 8:00 de la mañana, con la votación de los candidatos y todos los detalles de lo que suceda el domingo en Castilla y León.
Desde la plaza Mayor de Valladolid, Lluís Guilera conducirá dos avances informativos. El primero de ellos, a las 9:00 de la mañana por La 1 y el Canal 24 horas, con la apertura de los colegios electorales. Y un segundo avance a las 13:55 horas por La 1, en el que conoceremos el dato oficial de participación. A las 14:15 horas, por La 1, desconexión territorial para profundizar en una jornada decisiva para la comunidad de Castilla y León en ‘Noticias Castilla y León’.
También desde Valladolid, las dos ediciones del Telediario Fin de Semana emitirán un amplio bloque informativo dedicado a las elecciones.
A las 19:45 horas arrancará en La1 y el Canal 24 horas el Especial Elecciones 'Castilla y León decide', que conectará con todas las sedes de los partidos y puntos de interés. Pepa Bueno conducirá la tertulia con el análisis electoral desde el Museo Patio Herreriano de Valladolid y Alejandra Herranz todos los datos de la jornada desde el Estudio 5 de Prado del Rey.
Amplio seguimiento en RNE
Radio Nacional de España ofrecerá información en todos los boletines de la jornada del domingo.
Y a las 19:45 horas arrancará en RNE y Radio 5 Todo Noticias un especial informativo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso que estará en todos los puntos de la jornada electoral, informará de todo lo ocurrido hasta el cierre de los colegios y analizará los resultados en vivo según vaya avanzando la noche.
Cobertura especial y datos en tiempo real en RTVE Noticias
RTVE Noticias ofrecerá una cobertura especial de las elecciones autonómicas de Castilla y León con un amplio despliegue informativo en todos sus canales, redes y plataformas digitales. El especial electoral Castilla y León, que ya puede consultarse, ofrece los perfiles de los candidatos, reportajes que radiografían la situación de la comunidad, los sondeos y un comparador de programas electorales para analizar las propuestas de las distintas formaciones con representación.
Durante el 15M, los enviados especiales de RTVE Noticias relatarán el minuto a minuto de la jornada electoral. Al cierre de los colegios, Datos RTVE publicará los resultados en tiempo real, con análisis, claves de la votación y todos los mapas y gráficos del escrutinio y posterior resultado. Además, la jefa de DatosRTVE, Paula Guisado, aportará todos los detalles en el especial de TVE ‘Castilla y León decide’.
Toda la programación de la jornada electoral podrá seguirse también en RTVE Play, RNE Audio y las redes sociales de RTVE Noticias, con seguimiento minuto a minuto, directos y análisis de la jornada.