Fuerte de presencia de dirigentes nacionales haciendo campaña en Castilla y León | Diario de campaña

Los candidatos a las Cortes de Castilla y León de los principales partidos. RTVE.es / AGENCIAS

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León afrontan este jueves la recta final de la campaña con diferentes actos por toda la comunidad. Se trata de una jornada con una fuerte presencia de dirigentes nacionales, que participan en mitines junto a sus respectivos cabezas de lista o por separado. Así, este jueves están un día más en Castilla y León, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal. Pero también han acudido ministros como el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para arropar al candidato socialista, o el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para respaldar al candidato de En Común. También las portavoces parlamentarias de PP, Ester Muñoz, y de Vox, Pepa Millán, han estado en la campaña. Y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participará en otro acto este jueves por la tarde.

Mañueco (PP) defiende que los pactos postelectorales se negocien en Castilla y León El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este jueves que los pactos postelectorales que se tengan que establecer se negociarán en Castilla y León y no desde Génova. "Aquellas cuestiones que afecten a Castilla y León se van a negociar desde Castilla y León y desde el PP de Castilla y León". Lo ha asegurado en una entrevista electoral en Las Mañanas de RNE, en la que ha explicado que desde Génova solo se ha puesto "un marco de negocaciación con un partido tan centralista y jerarquizado como es Vox por si hay que hacer una negociación en las elecciones autonomicas, municipales o cualquier otro tipo". 15.23 min Entrevista electoral: Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular Mañueco ha negado que esté ya "firmado" un pacto con Vox, como le acusa la oposición, y ha señalado que aunque le gustaría "conseguir el mayor respaldo posible", y "mayoría absoluta", ha admitido tener "los pies en los suelos" y está abierto a gobernar en coalición. No obstante, ha mostrado cuáles serían sus condiciones. Así, ha reiterado que no pactará "con el sanchismo de Castilla y León" y para el resto de partidos, las condiciones son "construir un proyecto para las personas de Castilla y León, incremento de derechos, que haya una discusión sobre las competencias que afectan a Castilla y Leon y que el acuerdo sea para cuatro años". "Queremos estabilidad", ha defendido. Preguntado por los incendios del año pasado, el candidato 'popular' ha asegurado que se ha aprendido la lección y se ha incrementado el presupuesto para prevención al pasar de 80 millones a 120 millones, también que el operativo de lucha contra incendios está "funcionando del 1 de enero al 31 de enero", y ha garantizado que "en el periodo de máxima intensidad" se va a reforzar el operativo con "más brigadas, más helicópteros, más maquinaria pesada, más medios tecnologicos, como drones y cámaras" y se va a "asegurar el anillo de seguridad de los municipios". Posteriormente, Mañueco ha hecho campaña electoral en Candeleda (Ávila), donde ha repasado algunas de las "1.031 medidas" que lleva en su programa electoral, como el "impulso a la Denominación de Origen de aceite del Tiétar", entre otras ya conocidas. Un día más, ha vuelto a advertir de que "cada voto que no vaya al PP será un éxito de la izquierda" y para "los intereses de Sánchez", y ha repetido que él quiere gobernar, frente a otros que solo quieren "bloquear". Por la tarde, el candidato participará en otro acto en Arenas de San Pedro (Ávila) y en un mitin en Segovia. También ha hecho campaña por el PP, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha vuelto a cargar contra la ministra "comunista" de Sanidad, Mónica García, a la que ha acusado de la "falta de médicos" en la comunidad. Además, Muñoz estará por la tarde en un acto en Palencia. Pero no es la única dirigente 'popular' nacional' que participa este jueves en actos de campaña en Castilla y León. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos), y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, atenderá a los medios en Valladolid tras reunirse con empresarios y autónomos de la provincia.

Martínez (PSOE) culpa al PP de que en Castilla y León lleve "más de 15 años" sin adaptarse la ley de violencia de género El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha culpado al PP de que la ley estatal de violencia de género lleve "más de 15 años" sin adaptarse en la comunidad. En una entrevista electoral en La Hora de La 1 un día después del último caso de violencia machista en Miranda de Ebro (Burgos), ha advertido de que el "negacionismo mata", por lo que ha abogado por tomarse "más en serio" todas las medidas de ese pacto. Martínez (PSOE) culpa al PP de que Castilla y León lleve "sin adaptar su ley de violencia de género más de 15 años" En la misma entrevista, ha atribuido el problema de la despoblación en Castilla y León a "40 años de políticas equivocadas del PP, generando un antimodelo". En este sentido, y para combatirla, ha propuesto "generar una ley de despoblación, una ley de ordenación del territorio y una ley de desarrollo rural", y ha abogado por "garantizar los derechos" para que la gente se pueda quedar "en igualdad de oportunidades" y también "generar esos pilares para los que se marcharon, puedan volver". Asimismo Martínez ha prometido que la sanidad y la educación son dos de los asuntos en los que pondrá toda su atención si llega al Gobierno de la Junta. En cuanto a sanidad, ha apostado por hacer "inversiones en infraestructuras", así como también "mejorar las condiciones de los sanitarios". Y en educación, ha sostenido que es necesario "alinear los grados universitarios y de FP con las necesidades del territorio". Asimismo se ha referido al problema de la vivienda y para solventarlo, ha apostado por crear un consorcio con ayuntamientos para crear "un parque público de vivienda", ha prometido una ayuda de 350 euros para el alquiler, activar ayudas para rehabilitación en el medio rural e incentivar que los grandes tenedores de viviendas las incorporen al mercado. Este jueves vuelve a hacer campaña por el PSOE el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que participará por la tarde en un acto en Candeleda (Ávila). Por su parte, el candidato socialista estará por la tarde en un mitin en Villablino (León) y le acompañará el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Millán pide el voto a Vox como "única alternativa" a las políticas "nefastas" del PP y del PSOE En León, haciendo campaña por el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha estado este jueves la portavoz parlamentaria de la formación, Pepa Millán, que ha reivindicado el voto a su partido como la "única alternativa posible" a las "políticas nefastas" del PP y el PSOE que "se están derrumbando". Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios en León, en las que ha alertado de la "ruina" que trae "el consenso del bipartidismo" y ha llamado a "reconstruir una España que ponga en el centro a todos los españoles". Millán ha recordado la acusación que Fernández Mañueco hizo contra Vox en el primer debate electoral —cuando dijo que la formación de Santiago Abascal quería tirar a los inmigrantes el mar — y ha respondido que quien quiere hacerlo son "todas aquellas mafias que trafican con personas y que se frotan las manos cada vez que escuchan a un político del PP o del PSOE decir que aquí cabe todo el mundo". "Nosotros queremos acabar con esa hipocresía, devolver a Castilla y León la prosperidad, la seguridad, el bienestar de las familias, la prosperidad de su campo, industria y volver a situarlos en el centro de la política, lejos del chanchullo, del intercambio de sillones y de caras y de ese numerito que se traen el PP y el PSOE", ha dicho la portavoz. Por la tarde, Abascal y Pollán estarán en un mitin en Aguilar de Campoo, en Palencia. Por otro lado, Vox ha condenado la pintada que ha aparecido este jueves en el Arco de Santamaría, en Burgos, con las letras de la formación y ha asegurado que "quien lo haya hecho, nada tiene que ver" con la el partido, ni representa sus "valores de respeto, decoro y civismo". ““

UPL defiende la creación del Parque Agroalimentario de El Bierzo y de un nuevo polígono industrial en Bembibre La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha visitado este jueves Bembibre (León), donde ha defendido la necesidad de poner en marcha diferentes políticas dirigidas al impulso y desarrollo de la comarca de El Bierzo. En concreto, ha abogado por la creación de un Parque Agroalimentario en esta zona como elemento "clave" para el desarrollo del sector y para el futuro de la comarca. Asimismo ha asegurado que UPL pedirá a la Junta de Castilla y León que cree un nuevo polígono industrial de su titularidad en Bembibre. También ha incidido en la necesidad de que se establezcan planes concretos para la creación de industria y empleo en zonas desindustrializadas de El Bierzo y Laciana, así como para la generación de trabajo y empresas en las cuencas mineras de Laciana, Fabero, Toreno o Páramo del Sil. Según Gallego, para que cese la pérdida de población en esta zona, de la que ha resaltado tiene "muchas potencialidades" se requieren mejores servicios públicos e infraestructuras.

Soria ¡Ya! plantea más grados universitarios en Soria para retener el talento El cabeza de lista de Soria ¡Ya¡ a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha defendido este jueves la necesidad de ampliar la oferta universitaria y de Formación Profesional en la provincia para garantizar más oportunidades a los jóvenes y facilitar que puedan desarrollar su proyecto de vida en esa provincia, por lo que ha animado a "rebelarse" con el voto. En declaraciones a los medios junto a Ceña ha estado también el número cinco de la candidatura, Joel Martínez, quien ha explicado que muchos jóvenes sorianos desean quedarse en la provincia o regresar después de estudiar fuera, pero se encuentran con una oferta formativa limitada respecto a otros territorios. Por ello, la formación plantea reforzar la formación superior a través del impulso del proyecto 'Soria Ciudad Universitaria'. Entre las propuestas, incluye recuperar los tres primeros cursos de Medicina en Soria, la implantación del doble grado de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería Informática, el Grado de Terapia Ocupacional y el doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física. Asimismo, proponen ampliar las plazas del Grado de Enfermería y del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y la creación de un Máster en Inteligencia Artificial y Big Data en Ciberseguridad y Ciberdefensa, vinculado al desarrollo tecnológico y a nuevos sectores económicos. También plantean reforzar la Formación Profesional en la provincia con nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades del territorio.

Podemos-AV presenta una denuncia contra el Gobierno de Mañueco por la gestión de los incendios Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Gobierno de Mañueco por su "negligente gestión de los incendios forestales" del verano pasado. En declaracione en Ponferrada (León), el candidato, Miguel Ángel Llamas, ha recordado que en septiembre ya se presentó una denuncia que hace unas semanas fue archivada por la Fiscalía "sin realizar ninguna diligencia de investigación". Según Llamas, el Ejecutivo de Mañueco se tretrasó 11 años en aprobar el Plan Infocal, algo, que, a su juicio, "debilitó las capacidades de hacer frente a los incendios forestales". Por otro lado, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha advertido de que Mañueco no tendrá "escrúpulos" y volverá a pactar con el partido que "niega la existencia de la violencia machista", como Vox. En declaraciones en Valladolid en el marco de la campaña, ha recordado que el PP de Castilla y León recortó "partidas" para la lucha contra la violencia machista. ““

Cs denuncia que Mañueco planea reducir en 5.000 hectáreas la prevención de incendios El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Burgos, Alfredo Rodríguez Garagorri, ingeniero y exdecano regional del Colegio de Ingenieros de Montes, ha denunciado este jueves a través de un vídeo en redes sociales, que el presidente de la Junta de Castilla y León planea reducir en 5.000 hectáreas la prevención de incendios. Se trata de trabajos que tienen que estar previstos en los planes municipales, ha recordado el candidato, y por ello, lo que su partido plantea es que la Junta de Castilla y León se implique en la redacción de estos planes para que los ayuntamientos "puedan llevarlos a cabo como exige la ley y no queden abandonados a su suerte porque exceden con mucho su capacidad técnica y personal". ““