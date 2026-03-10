Los candidatos de PP, PSOE y Vox se vuelven a ver las caras en un debate electoral | Diario de campaña

Día 10: La guerra de Irán, en campaña La guerra en Irán se cuela en la campaña, en una jornada con casi pleno de líderes nacionales Día 11: El Día de la Mujer Las reivindicaciones por el día de la mujer marcan la campaña electoral este domingo 8M Día 12: Reproches cruzados entre los candidatos Cruce de reproches y acusaciones entre los candidatos y dirigentes nacionales Día 13: Segundo debate electoral a tres Los candidatos de PP, PSOE y Vox se vuelven a ver las caras en un debate electoral

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. RTVE.es / AGENCIAS

Los candidatos de PP, PSOE y Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez, Carlos Pollán, han liberado su agenda para prepararse para el segundo debate electoral que se emite este martes a las 21:00 horas en Castilla y León Televisión (CyLTV). Al igual que en el debate de RTVE de la semana pasada, solo participan los cabeza de lista de los partidos que tienen grupo parlamentario propio en Las Cortes.

En su lugar, este martes han hecho campaña dirigentes nacionales o de otras comunidades que han ido a respaldarles, como los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o los presidentes autonómicos de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP) y de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El PP defiende que Castilla y León es "referente en materia sanitaria" La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha acudido este martes a Burgos a participar en la campaña electoral por los 'populares'. En declaraciones a los medios, ha defendido que Castilla y León "es referente en materia sanitaria" y está "funcionando y mejorando" gracias al Ejecutivo de de Alfonso Fernández Mañueco y "a pesar del Gobierno sanchista" y de una ministra de Sanidad que "se dedica a bloquear el acceso de más médicos al Sistema Nacional de Salud". Según Fúnez, en Castilla y León se ha reducido "considerablemente las listas de espera en la últimos en los últimos cuatro años" y "se está trabajando también por algo muy importante, que es mejorar las condiciones laborales de los médicos". También ha sacado pecho de la gestión de los servicios sociales y la dependencia en Castilla y León. Según Fúnez, también en aspectos, Castilla y León "es un referente", porque, ha señalado que es "la comunidad autónoma con más plazas residenciales y con menos lista de espera para los que recurren a ellas". Fúnez ha pedido el voto para el PP el próximo domingo por la "gestión hecha por el Gobierno de Mañueco en sanidad y servicios sociales" y tambien para "impedir que el sanchismo meta mano a la sanidad y al sistema de dependencia" en esa comunidad. Por otra parte, Fúnez ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por "bloquear la incorporación de médicos" en Atención Primaria. En concreto, ha cifrado en 4.500 los médicos que faltan en España y ha reprochado que en la última convocatoria MIR solo se aumentaran 36 plazas de esa especialidad. En su opinión, esta fata de facultativos "genera ciertas dificultades para que las comunidades autonómas vayan reduciendo las listas de espera". Así, ha planteado una mejora de las condiciones laborales de los médicos e incorporar más facultativos para que se puedan reducir las listas de espera. También ha participado este martes en la campaña electoral, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha participado en Ponferrada (León) en un acto con empresarios locales. En declaraciones a medios, ha pedido que el domingo los castellanos y leoneses le den "la fuerza suficiente" a Mañueco, como le dieron a él los gallegos para que pueda "cumplir" y "gobernar". Por la tarde, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervendrá en un mitin en El Burgo de Osma (Soria).

Page se desplaza a la campaña de Castilla y León Sin agenda este martes por parte del candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, por el debate que mantendrá a última hora del día, se ha desplazado hasta la campaña el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page. Desde Palencia, Page ha puesto en valor la campaña de Carlos Martínez y de la alcaldesa socialista de la ciudad palentina, Miriam Andrés. "Se nota que es una ciudad gestionada con tacto", ha señalado el barón socialista. "Demuestra el valor que tienen las alcaldías, quiero poner en valor el papel de los alcaldes. La política está muy llena de basura en el mundo en general y también de la M-30 para dentro. Cuando te apartas un poco descubres que hay otra España. El papel de los alcaldes es trascendente, la política municipal te obliga a responder con realismo y no populismo barato", ha continuado Page. "Hoy reivindico la figura de Carlos, que también ha sido alcalde y eso es el mejor patrimonio que se puede tener en política", ha señalado. "La campaña de Carlos me parece de las más constructivas que estoy viendo desde la lejanía. Ha hecho una campaña propositiva, es la mejor manera de contestar al populismo rampante", ha puesto en valor. Preguntado por si será capaz de revertir la tendencia el PSOE de las últimas elecciones, Page ha dicho que "los resultados en Castilla y León del PSOE siempre serán mejores si los candidatos son reconocibles y se habla de Castilla y León. No podemos creer que las autonomías son sucursales de Madrid y de los partidos políticos. Hay que ejercer autonomismo sanamente porque las autonomías hacen mejor a España", ha señalado al respecto sin pronosticar un resultado. Por la tarde también acudirá a la campaña el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. ““

Pollán con "ilusión y esperanza" del resultado de este domingo El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha acudido este martes a RNE. Durante una entrevista electoral, Pollán ha asegurado que afronta con "mucha ilusión y esperanza" la cita electoral del próximo domingo. Preguntado por si volverían a pactar con PP un futuro gobierno, Pollán ha asegurado que "lo primero es escuchar a los castellanos y leoneses" y que "todo dependerá de la fuerza que nos den las urnas". Para llegar a un acuerdo, Pollán ha asegurado que tendrá que "haber un programa específico de cambios, con medidas determinadas, presupuestos determinados y plazos de cumplimento con garantías determinadas". Por su parte, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha estado una jornada más en la campaña, esta vez en Astorga (León). "La demonización de Vox que práctica Mañueco" le "va a perjudicar a él". "Dice a las claras que quiere tener las manos libres, el problema es que cuando las tiene libres no hace nada y hace las mismas políticas que el PSOE", ha advertido. Por ese motivo, Abascal ha asegurado que "lo que se juega en estas elecciones" es "cuál es la mezcla entre PP y Vox". "Si la fuerza de Vox es pequeña el PP seguirá haciendo lo de siempre si es grande, tendrán que rectificar muchas políticas", ha aventurado.

UPL fomentará el aumento del parque de viviendas públicas de alquiler social También ha estado en Astorga este martes Unión del Pueblo Leonés (UPL). La candidata de UPL, Alicia Gallego, ha señalado que la vivienda "es un gran problema" tanto en el mundo rural como en las ciudades y que se deben tomar medidas para solucionar esta problemática. "Nuestros jóvenes, bien formados, se encuentran con trabajos muy precarios y para pagar una vivienda deben destinar casi el 60% de su sueldo", ha expresado. Por ese motivo, Gallego se ha comprometido a impulsar el aumento del parque de viviendas de protección oficial y viviendas tuteladas tanto en áreas tensionadas, como en áreas rurales con escasez de viviendas en venta o alquiler. Además, ha anunciado un plan específico de vivienda joven, con bonificaciones en pequeñas ciudades y rurales. "Promoveremos el desarrollo de programas específicos laborales que impliquen una coordinación entre vivienda, empleo e implantación industrial", ha explicado. Del mismo modo, ha asegurado que desde UPL "propondremos la aplicación de rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda en el medio rural o para familias numerosa". ““

Ceña acusa a PP, Vox y PSOE de actuar en contra de los intereses de la "gente del campo" El candidato de Soria ¡Ya! en las elecciones de Castilla y León, Ángel Ceña, ha reivindicado que su partido es el que de verdad se preocupa por la "gente del campo" y ha asegurado que en estos cuatro años de legislatura ha presentado diversas iniciativas "en defensa" de la agricultura y la ganadería en las Cortes y que han sido rechazadas por "los que dicen ahora defender el campo". "En las Cortes no están apoyándose estas medidas que defienden al agricultor y al ganadero, pero para hacerse la foto, PP y Vox siempre están. Soria ¡Ya! ha estado cuatro años defendiendo el campo con innumerables propuestas, pero PP, Vox y a veces el PSOE se han opuesto", ha subrayado. ““ Ceña ha recordado que Soria ¡Ya! ha reclamado "el complemento a las ayudas a la sequía", el "coeficiente de admisibilidad de pasto", la "flexibilización de la edad de incorporación al mundo agrario", medidas que no han salido adelante por el voto en contra, ha dicho, de PP y Vox, y en algunos casos, la abstención del PSOE. También ha sostenido que Mercosur es "un problema latente" para los agricultores castellanos y leoneses porque "van a tener que pagar el precio de sufrir los productos que no tienen las mismas condiciones de producción que en España". Asimismo ha lanzado reproches a los de Santiago Abascal por no criticar la guerra del Golfo, que "ha supuesto que el precio del gasóleo haya subido 40 céntimos en una semana".

Llamas (Podemos-AV) fija como condición parar un pacto con el PSOE que "el 'no a la guerra' se traduzca en hechos" El candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), Miguel Ángel Llamas, ha fijado la "única" condición que pondría la coalición de cara a un posible pacto de gobierno o de investidura con el líder socialista en Castilla y León, Carlos Martínez, tras el 15-M: "Es imprescindible que el 'no a la guerra' se traduzca en hechos. El PSOE tiene que ser coherente y decir que rectifica y que dice no a esos proyectos armamentísticos en los que se van a construir drones kamikazes". Asimismo ha vuelto a defender la necesidad de "desprivatizar la sanidad pública". "Tenemos un problema estructural con las listas de espera, con las que Mañueco hace un negocio, con contratos adjudicados a empresas afines", ha denunciado. También ha reclamado "dignificar las condiciones del personal sanitario" y "aumentar el personal". ““

Cs se reivindica frente al "inmovilismo del PP, el sanchismo del PSOE y los extremismos de Vox" La candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León por la provincia de Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha defendido este martes el proyecto de su partido frente a los "40 años de inmovilismo del PP", "el sanchismo del PSOE" y "los extremismos de Vox". "Nosotros proponemos un proyecto de regeneración, central, liberal y moderado para que esta tierra evolucione. Somos los únicos que podemos garantizar un cambio", ha señalado en una entrevista electoral en La Hora de La 1 en TVE. Ciudadanos defiende su proyecto frente al "inmovilismo del PP, el sanchismo del PSOE y los extremismos de Vox"

XAV presenta su programa en materia de industria El candidato de Por Ávila (XAV), Pedro Pascual, se ha desplazado este martes hasta el polígono industrial de Vicolozano. Bajo una ligera capa de nieve, que en esta jornada ha hecho acto de presencia en la campaña, Pascual ha presentado el programa en materia de industria para la provincia. El candidato de XAV ha reivindicado dos medidas: que se haga una subestación eléctrica en este polígono industrial y que se aumenten el tamaño de las parcelas en los polígonos industriales en toda la provincia para "retener población en edad de trabajar". "Una de las reivindicaciones era la subestación de Vicolozano, nos dijeron que iba a estar en noviembre 2023, estamos en marzo de 2026 y sigue sin estar. Es una lacra para Ávila y su provincia. Si no hay potencia eléctrica y tampoco fibra óptica nadie se va a asentar aquí", ha criticado.