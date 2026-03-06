Feijóo y Rajoy arropan a Mañueco y Martínez y otras formaciones valoran el debate en RTVE | Diario de campaña

Día 6: Adjudicaciones irregulares, en campaña Las dudas sobre una adjudicación en Palencia se cuelan en la campaña Día 7: Urtasun entra en la campaña Mañueco propone ayudas por ir al gimnasio, Martínez vuelve a los orígenes y Urtasun entra en campaña Día 8: Debate a tres en TVE Mañueco, Martínez y Pollán liberan sus agendas para prepararse para el debate a tres Día 9: Rajoy acude a la campaña Feijóo y Rajoy arropan a Mañueco y Martínez y otras formaciones valoran el debate en RTVE

Superado ya el ecuador de la campaña electoral los candidatos siguen haciendo propuestas. El líder del PP, Alberto Núéñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han participado en actos de la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco, que ha propuesto un "kit de autónomos". Además, este viernes también ha sido tiempo de balance y repaso al debate electoral en RTVE de PP, Vox y PSOE por parte de los candidatos implicados y de formaciones que no participaron como Soria ¡Ya! Por su parte. Ciudadanos ha hecho propuestas en materia de sanidad, Por Ávila sobre agricultura y ganadería, Podemos ha asegurado estar dispuesto a pactar con el PSOE un futuro gobierno de la Junta de Castilla y León y UPL ha reivindicado la autonomía de León.

Feijóo, Gamarra y Rajoy hacen campaña por Mañueco Este viernes, el candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha contado con la participación en diferentes actos de su campaña del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra. Mañueco ha comenzado la jornada con un encuentro con alcaldes y concejales en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). Después, se ha desplazado a Segovia, donde junto a Rajoy, se ha reunido con mujeres empresarias y ha presentado su "kit de los autónomos", una serie de medidas para este colectivo, y entre las que ha destacado el "bono recupérate" para financiar tres meses de la seguridad social si está de baja médica. Además, ha planteado también otras medidas como los 300 euros de ayuda para cubrir "parcialmente la subida" de las cotizaciones de la seguridad social del Gobierno de Pedro Sánchez, la "tarifa cero para cubrir la cuota los primeros 18 meses" para los menores de 36 años, pero con intención de ampliarlo hasta los 52, "ayudas al autoempleo para los que deciden montar su negocio" que van de 10.000 a 18.000 euros, "ayudas de relevacyl" para los autónomos que quieren jubilarse pero quieren que su negocio continúe, o el "impuesto cero de transmisiones patrimoniales en el mundo rural". En ese mismo acto, Rajoy ha defendido que el PP es la "única fuerza sensata del país" y ha considerado que el Gobierno de Mañueco ha sido "un referente" porque, ha sostenido que en Castilla y León "se han hecho las cosas muy bien". ““ En otro acto, en Soria, Gamarra ha presumido de que Castilla y León está "liderando" la educación en España, por lo que ha abogado por votar al PP el próximo 15 de marzo para que la comunidad "siga creciendo". Además, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "bloquee" las ayudas de la UE para provincias afectadas por la despoblación como Soria. En este sentido, ha prometido que si Feijóo llega a la Moncloa impulsará el "régimen diferenciado" que permite bonificaciones a la contratación y que podrían llegar al 20%, cuando ahora "apenas llegan al uno por ciento". Por su parte, Feijóo ha retomado su agenda electoral en Castilla y León y este viernes por la mañana ha visitado Palencia capital, Aguilar de Campoo y Saldaña. Y este viernes por la tarde participará en un mitin en La Bañeza (León), en el que también intervendrán el alcalde de la localidad, Javier Carrera, y la candidata por León, María José Álvarez Casais; no así Mañueco, que celebra a la misma hora un acto en Valladolid con jóvenes.

Martínez (PSOE) resume el debate como "oportunidad perdida para confrontar modelos" El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, ha resumido el debate de RTVE de este jueves como una "oportunidad perdida para confrontar modelos". En su opinión, Mañueco sigue "anclado en el pasado" y "no tiene soluciones para los problemas". En un acto este viernes por la mañana en Palencia, ha vuelto a tachar de "matrimoniadas que nos devuelven a los sábados noche del pasado, en las que esa pareja está permanentemente criticándose para dormir en la misma cama" la alusión a la relación entre PP y Vox. En un acto este viernes por la mañana en Palencia, Martínez ha asegurado que, no obstante, en el debate se visualizaron "dos modelos claramente distintos, uno caducado y obsoleto, representado por el PP, y otro que apuesta por un proyecto colectivo que dé respuesta a los problemas reales de Castilla y León". Por otra parte, ha reprochado a Mañueco que "ignore" al PSOE por no querer debatir y rechazar un cara a cara. "A día de hoy su problema se llama PSOE", ha asegurado. Además, Martínez se ha mostrado convencido de que "la ola de cambio está creciendo a una magnitud absolutamente estratosférica", ya que, en su opinión, "estamos ante un modelo fallido después de cuarenta años de gobiernos del PP". ““ A mediodía, el candidato socialista ha participado en "pincho-mitin" en Sahagún (León), en el que ha hablado de los incendios que asolaron el año pasado la comunidad y en los que durante "10 días" estuvieron, en su opinión, "abandonados" los profesionales antiincendios. Ya por la tarde, se reunirá en este mismo municipio con representantes forestales, y culminará la jornada en un mitin junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en León.

Abascal asegura que no vio el debate pero pide a Mañueco que rectifique Un día más, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a estar sobre el terreno en Castilla y León. Esta vez en Cigales (Valladolid). Abascal ha asegurado que no pudo ver el debate de RTVE, aunque ha señalado que "confía mucho" en su candidato, Carlos Pollán. Según ha especificado, los videos que ha podido ver de sus intervenciones, Pollán estuvo "excepcional" y, además, ha pedido al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que se retracte de sus acusaciones "indecentes" sobre Vox y la inmigración. Abascal ha reaccionado así a las palabras de Mañueco, que reprochó a Vox querer "tirar a seres humanos al mar", unas afirmaciones que ha tildado de "absolutamente falsas" y "terribles". ““ Además, como viene siendo habitual en esta campaña, Abascal ha criticado el acuerdo de Mercosur y ha apuntado al PP y PSOE como culpables del pacto. Finalmente, Abascal ha reivindicado la soberanía nacional frente a las "élites políticas" y ha cuestionado que el PP no quiera que la gente opine a través de referéndums sobre este tema. "La soberanía no es solo convocar elecciones cada dos por tres, sino también preguntar a la gente de vez en cuando sobre cosas importantes", ha concluido.

Gallego (UPL) reivindica la "autonomía propia" de la Región Leonesa y ve "vergonzoso" que no haya una ley de despoblación La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) Alicia Gallego ha reivindicado en Las Mañanas de RNE la autonomía propia para la Región Leonesa —Salamanca, León y Zamora—, un derecho que "se les negó" pero que la Constitución reconoce "de forma clara y evidente". La descentralización, ha dicho la también alcaldesa de Santa María del Páramo, permite esa "autogestión", tener "políticas propias y la ciudadanía quiere "cambio" después de 40 años. A la región leonesa, pese a los recursos naturales que tiene "no se nos ha tratado con la justicia necesaria" y hay una "falta de infraestructuras y asentamiento industrial". 09.28 min Entrevista electoral: Alicia Gallego (UPL) En materia de Sanidad hay "largas listas de espera" en especialidades, ha dicho Gallego que ha recordado la situación del departamento de Oncología del Hospital del Bierzo. "Hay mucho que hacer la ley de puestos de difícil cobertura fue una de las grandes apuestas" y por ello la UPL presentó más de 50 enmiendas y se aprobó al límite el pasado mes de diciembre y tiene que haber un desarrollo, primando la carrera profesional inventivar económicamente para que esos núcleos de fificil cobertura esté cubierto y pueda haber sanidad pública de calidad en todo el territorio. La UPL considera "vergonzoso" que no exista ya una ley contra la despoblación.

Soria ¡Ya! critica que PP, PSOE y Vox ignoren los problemas de los sorianos Desde Soria ¡Ya! este viernes han valorado el debate de RTVE entre los candidatos del PP, PSOE y Vox. Desde la formación encabezada por Ángel Ceña han valorado como "muy decepecionante" el debate, aunque "dentro de lo previsto". Según el partido soriano hubo "ausencia total de propuestas concretas para la provincia". Para la formación soriana "el debate estuvo lamentablemente marcado por el intercambio constante de reproches entre candidatos y por referencias a la política nacional que poco tienen que ver con los problemas de Soria y de Castilla y León". ““

Llamas (Podemos-Alianza Verde) no descarta pactar con el PSOE "desde la autonomía y el rigor" El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, no ha descartado negociar con el PSOE tras las elecciones del 15 de marzo. Lo harán, ha dicho "desde la autonomía y el rigor" y tras haber demostrado que su formación "sabe llegar a acuerdos". Aunque todo dependerá de los votos que consigan, ha señalado como condiciones fundamentales la aplicación de la ley estatal de vivienda para topar los precios de los alquileres y exigir la desprivatización de la Sanidad. El problema de la despoblación es "muy grave", hay una corrupción es sistémica y mediática, según ha asegurado y además una grave crisis de vivienda que ha hecho que los alquileres se incrementen en un 70% en la última década. Llamas (Podemos-Alianza Verde) no descarta pactar con el PSOE tras el 15M "desde la autonomía y el rigor"

Cs propone videoconsultas y equipos itirenarios de diagnóstico La candidata de Ciudadanos en Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha acudido este viernes a la Consejería de Sanidad en Castilla y León en la capital vallisoletana. Allí ha propuesto un plan de "videoconsultas en los puntos de farmacia del mundo rural" y "equipos itinerarios de diganóstico" para las poblaciones más alejadas de los centros hospitalarios. Además, ha propuesto reforzar la plantilla de psicólogos porque, asegura, la salud mental "no es un lujo". ““